Aargauer 2. Liga: Das emotionale Jahr von Roman Berner

«Musste akzeptieren, dass ich lange nicht mehr spielen werde»: Das emotionale Jahr von Roman Berner Amateurfussballer Roman Berner erlitt ausgerechnet im schönsten Spiel seiner Karriere gegen den FC Basel einen Rippenbruch und verpasste darauf fast die komplette Hinrunde der 2. Liga. Nun will der Stürmer vom FC Schönenwerd-Niedergösgen im März wieder angreifen. Nik Dömer 08.12.2021, 05.00 Uhr

Roman Berner ist auf und neben dem Platz ein «Chrampfer». Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Es war ein Sommer wie im Märchen für Roman Berner. Torschützenkönig, Aargauer Cupsieger und ein Spiel gegen den FC Basel: Der 35-jährige Amateurfussballer vom FC Schönenwerd-Niedergösgen erlebte gleich drei Highlights innerhalb von wenigen Wochen. Der routinierte Stürmer genoss seinen goldenen Herbst der Karriere mitten im Sommer.

Anders ist die Gemütslage ein paar Monate später. Ende November steht er bei der AFV-Gala im Trafo Baden auf der Bühne. Bei der Ehrung als bester Torschütze der vergangenen Saison sprudeln die Worte vor 400 Gästen nur so aus ihm raus.

Viele Wegbegleiter sind da, er würde gerne mit allen anstossen. Die Emotionen überkommen ihn fast, auch weil die vergangenen Monate besonders hart waren. Rückblickend meint Berner: «Ich befand mich in einem emotionalen Loch. Aber diese Gala hat mich wieder aufgemuntert. Sie hat mich daran erinnert, was das für ein aussergewöhnlicher Sommer war.»

Der verletzte Roman Berner unterstützte sein Team bei jedem Spiel der Hinrunde. Patrick Luethy

Doppelter Rippenbruch im Cup-Kracher gegen Basel

Das Leben spielt manchmal verrückt. Eine plumpe Floskel. Doch im Fall von Roman Berner gäbe es derzeit keine treffendere Aussage. Im hohen Amateurfussballalter von 35 Jahren erlebte er in diesem Jahr die beste Zeit, aber auch eine der schwierigsten Phasen seiner Karriere.

Ausschlaggebend war der 15. August: Der Cup-Kracher gegen Basel, der Höhepunkt in Berners Karriere. Lange machte er mit seinem Team den Baslern das Leben schwer. Kurz vor der Pause wurde er von FCB-Goalie Djordje Nikolic unglücklich mit dem Knie im Rücken erwischt. Berner musste ausgewechselt werden. «Ich wusste sofort, dass da etwas nicht stimmt», betont der Stürmer.

Roman Berner musste im Spiel gegen Basel noch vor dem Pausenpfiff ausgewechselt werden. Marc Schumacher / freshfocus

Sein Gefühl täuschte ihn nicht: Berner erlitt einen doppelten Rippenbruch. «Das war enorm bitter. Ich befand mich womöglich in der besten Form meiner Karriere und dann musste ich plötzlich akzeptieren, dass ich lange nicht mehr spielen werde.»

Berner tat sich schwer mit dem Verarbeiten des Ereignisses, er verpasste darauf sämtliche Partien der Hinrunde und auch seinem Job konnte er über Monate nicht mehr nachgehen: «Ich war eine Zeit lang wirklich gefrustet und hab mich dann auch per Mail beim FC Basel gemeldet, um ihnen meine Geschichte zu schildern. Irgendwie hätte ich mir gerne eine Entschuldigung gewünscht, leider kam nichts zurück.»

Ein «Chrampfer» auf und neben dem Platz

Trotzdem: Auch wenn Berner nur knapp eine Halbzeit absolvieren konnte, an das Spiel gegen den FC Basel wird sich der Stürmer immer gerne zurückerinnern. Es sind die Emotionen, die ihm als Amateursportler bleiben werden: «Ich habe schon viele Triumphe erlebt, aber nichts macht mich so stolz wie dieses Spiel. Vor acht Jahren war ich mit diesem Verein noch in der vierten Liga, wir haben uns dieses Ereignis über Jahre mit einer jungen Truppe erarbeitet. Und dabei haben die Spieler hier keinen Rappen verdient.»

Demütig, ehrlich und leidenschaftlich: Der Offensivspieler vertritt Werte, die zum FC Schönenwerd-Niedergösgen passen. Berner ist ein «Chrampfer». Nicht nur sportlich, auch beruflich. Gelernt hat er das Handwerk des Schornsteinfegers, nach der Lehre arbeitete er lange als Dachdecker. Inzwischen ist er als Fensterbauer im Familienbetrieb tätig, den er künftig mit seinem Bruder übernehmen wird.

Roman Berner bei seiner Arbeit als Fensterbauer. Den Familienbetrieb wird er künftig mit seinem Bruder übernehmen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Ein Job im Büro hat Berner dagegen nie interessiert: «Ich muss etwas mit dem Körper machen. Beruflich oder auf dem Feld.» Eine Einstellung, die auch Tribut fordert. Seit gut zehn Jahren kämpft Berner mit Rückenproblemen. «Ich muss viele gezielte Übungen machen, damit ich keine Schmerzen habe. Nur so kann ich weiterhin auf diesem Niveau spielen. Auch deshalb war ich nach dem Rippenbruch so geknickt. Ich wusste, dass es lange dauern wird, bis ich wieder diese Form erreichen werde.»

Karrierenende kommt noch lange nicht in Frage

Mit 35 Jahren könnte sich auch langsam die Frage stellen, ob Berner, der gemeinsam mit seiner Freundin und deren Sohn in Däniken wohnt, nicht langsam genug vom Amateurfussball hat. Schliesslich muss er bei einem ambitionierten Zweitligisten wie Schönenwerd-Niedergösgen viel Zeit investieren.

Doch ans Aufhören mag der Knipser gar nicht denken: «Damit könnte ich mich momentan nicht abfinden. Ich möchte so lange spielen, wie es möglich ist. Nichts kann für mich den Fussball ersetzen. Ich probierte es mal während einer verletzungsgeplagten Phase mit Musik und habe auch in ein paar Clubs aufgelegt. Aber das gibt mir nicht den gleichen Kick.»

Roman Berner denkt noch lange nicht an ein Karrierenende. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Entsprechend brennt er nun darauf, endlich sein Comeback zu geben. Ende Dezember will er mit dem Aufbau der Muskulatur und dem Konditionstraining starten. «Ich will diese dreimonatige Winterpause optimal nützen, damit ich im März wieder fit bin.»

Sollte Berner pünktlich zur Rückrunde wieder in gewünschter Form sein, stellt sich auch die Frage, ob er sich im Rennen um den Torschützenkönig überhaupt noch Chancen ausrechnet.

Schliesslich ist der Sarmenstorfer Fabio Huber mit 17 Treffern aus 15 Partien fast nicht mehr aufzuhalten. «Die Krone werde ich wohl nicht mehr verteidigen können. Auch das nervt mich ein bisschen. Ich denke, dass ich ein Wörtchen hätte mitreden können, sofern diese Verletzung nicht passiert wäre. Für mich sind die zwölf Tore und zehn Assists der letzten Saison ein guter Massstab, den ich mir für die Frühlingsrunde setzen möchte, sofern alles nach Plan verläuft», betont der Stürmer.

