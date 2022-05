Vlerson Veseli: Ein Stürmer ohne Grenzen

Amateurfussball Ein Stürmer ohne Grenzen: Warum Vlerson Veseli den Traum einer Profikarriere nicht aufgibt Bei Vlerson Veseli ist der Knoten in der Rückrunde geplatzt: Mit 11 Treffern in 7 Partien ist der Spieler des FC Brugg der derzeit torgefährlichste Stürmer der 2. Liga. Nun möchte der 23-Jährige so richtig durchstarten. Nik Dömer Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vlerson Veseli konnte in dieser Saison bisher 18 Treffer verbuchen. Alexander Wagner

Vlerson Veseli schmunzelt. Irgendwie kann er selbst noch nicht ganz fassen, was in den vergangenen Wochen passiert ist. «Am besten soll es immer so bleiben, wie es jetzt ist», sagt der 23-jährige Stürmer des FC Brugg.

11 Treffer in 7 Partien: Der Knoten ist endlich geplatzt. Veseli ist der Mann der bis­herigen Rückrunde und hat massgeblichen Anteil daran, dass der FC Brugg im neuen Jahr das erfolgreichste Team der 2. Liga ist. «Momentan spiele ich den besten Fussball meiner Karriere. Ich kann mich entfalten und habe gelernt, mit dem Druck umzugehen.»

Ein Trainerwechsel sorgt für Dilemma

Verdienst daran hat auch Flakon Halimi, der seit der Winterpause den FC Brugg trainiert. Halimi lässt die Mannschaft offensiver spielen als Vorgänger Norbert Schneider. Dadurch entstehen für Veseli mehr Räume. «Er lässt uns genau so spielen, wie ich es mag. Kurze, flache Pässe, anstatt lange Bälle. Das kommt mir entgegen.»

Flakon Halimi konnte Veseli vom Verbleib beim FC Brugg überzeugen. Alexander Wagner

Doch der Stürmer ist nicht nur in Sachen Taktik, ­sondern auch zwischenmenschlich begeistert von seinem neuen Coach: «Seine Energie ist unglaublich, er ist ein grosser ­Motivator und ein Herzensmensch. Auch nach dem Fussball ist er immer für dich da, das zeichnet ihn aus. Seine Art färbt sich auch auf die ganze Mannschaft ab, die Stimmung ist überragend. Flaki trägt enorm viel dazu bei.»

Dass es nun so gut läuft, daran hatte Veseli vor wenigen Wochen noch grosse Zweifel. Nachdem sich der FC Brugg von Norbert Schneider getrennt hatte, wusste Veseli nicht, ob er überhaupt für den Klub in der Rückrunde auflaufen wird: «Nobi hat mich in sein Team geholt und mir das Vertrauen geschenkt, dann musste er plötzlich gehen. Ich war schockiert, das hat mich in eine schwierige Situation gebracht.»

Norbert Schneider holte Veseli vom FC Neuenhof zum FC Brugg. Alexander Wagner

Veseli steckte im Dilemma: «Es tat mir leid für den Trainer und wie das alles gelaufen ist, aber ich wollte die Mannschaft auch nicht verlassen. Der Teamgeist beim FC Brugg war seit meiner Ankunft stets überragend. Jeder läuft für jeden und alle gönnen sich gegenseitig den Erfolg. Das hab ich so zuvor noch nie erlebt.»

Veseli entschied sich, zu bleiben, und stieg nach einer kurzen Pause wieder ins Training ein. «Der neue Trainerstaff hat früh mit mir das Gespräch gesucht, sie haben mir mit Videos gezeigt, was mich erwarten wird und welchen Fussball sie trainieren möchten. Das Konzept hat mich überzeugt.»

Ein ganz spezieller Transfer

Der Verbleib hat sich gelohnt, Veseli fühlt sich so wohl wie noch nie. Grund dafür ist auch ein ganz spezieller Transfer. Kurz vor Beginn der Rückrunde wechselte Bruder Edison Veseli vom FC Dietikon (2. Liga inter) zum FC Brugg: «Das kam überraschend. Edison wollte eigentlich beim FC Dietikon bleiben, doch er bekam nicht die gewünschte Spielzeit, deshalb hat er sich umentschieden. Für uns beide wurde damit ein Traum wahr, wir wollten schon immer irgendwann für das gleiche Team spielen.»

Ein solch komfortables Umfeld, das war für den gebürtigen Wettinger nicht immer so. Im Gegenteil – bisher war sein Weg eher steinig. Im Alter von 16 Jahren besuchte er die Sportakademie in Zürich. Zwei Jahre lang trainierte er mit den jungen Talenten des FC Zürich. Während in dieser Zeit heutige Profis wie Toni Domgjoni aufblühten, wollte Veseli der Sprung in die U-Mannschaften nicht gelingen.»

Stattdessen hiessen für ihn die darauffolgenden Stationen: FC Dietikon in der 1. Liga, FC Wettingen in der 2. Liga sowie der FC Neuenhof in der 3. Liga. «Es war irgendwie absurd. Überall hiess es, dass ich zwar Talent hätte, aber noch zu jung für die 1. Mannschaft sei. Ich habe lange von keinem Trainer das Vertrauen bekommen. Erst beim FC Neuenhof konnte ich endlich zeigen, was ich draufhabe. Da war ich dann in der vergangenen Saison der beste Torschütze der Liga, ehe die Spielzeit im Frühjahr 2021 frühzeitig abgebrochen wurde.»

Veseli möchte in dieser Saison Torschützenkönig werden. Alexander Wagner

Nun geht es kontinuierlich bergauf für Veseli. Inzwischen ist er mit 18 Treffern der zweitbeste Torschütze der Liga hinter FC-Sarmenstorf-Stürmer Fabio Huber (23 Tore). «Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich 20 Tore erreichen möchte. Aber wenn du schon so viele Dinger eingenetzt hast, dann willst du auch Torschützenkönig werden. Deshalb will ich nun noch mehr Tore als Huber erzielen.»

«Werde weiter von einer Profikarriere träumen»

Mit diesem Hunger möchte ­Veseli auch dazu beitragen, dass der FC Brugg seinen Erfolgslauf fortsetzen kann: «Es läuft momentan sehr gut, das hat uns alle ein bisschen überrascht. Der Aufstieg ist eigentlich gar nicht unser Ziel. Fakt ist aber auch, dass ich sehr ehrgeizig bin und jedes Spiel gewinnen möchte. Deshalb bin ich gespannt, wo uns der Weg in der Rückrunde noch hinführt.»

Und auch was den weiteren Verlauf seiner Karriere anbelangt, setzt sich Veseli keine Grenzen. «Mein Ziel ist nach wie vor, so hoch wie möglich zu spielen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich bereits in einer oberen Liga spielen würde, wenn ich schon früher einen Trainer wie Norbert Schneider oder Flakon Halimi an meiner Seite gehabt hätte. Ich brauche Trainer, die mir vertrauen, damit ich mein Potenzial ausschöpfen kann.»

Der Stürmer mit Wurzeln im Kosovo ist zwar bereits 23, doch den Traum von Profi hat er gänzlich noch nicht abgeschrieben: «Warum sollte ich? Ich habe endlich optimale Bedingungen, um mich zu entwickeln. Ich traue mir durchaus zu, auch in höheren Ligen abzuliefern. Und so lange ich nicht weiss, wo ­meine Grenzen liegen, werde ich auch weiter von einer Profikarriere träumen.»

Hinweis: Liveticker am Samstag, 6. Mai FC Brugg - FC Lenzburg Der zweitplatzierte FC Brugg empfängt den sechstplatzierten FC Lenzburg am Samstagabend im Stadion Au. Verfolgen Sie das Topspiel der 2. Liga AFV ab 18 Uhr bei uns im Liveticker.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen