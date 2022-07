Der Liveticker zum Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil

Am Sonntag geht in Beinwil/Freiamt das Aargauer Kantonalschwingfest über die Bühne. Wie viele Zuschauer werden erwartet? Wer sind die Favoriten? Wann beginnt das Fest? In unserem Liveticker bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden.

Marcel Kuchta 07.07.2022, 12.22 Uhr