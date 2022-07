Aargauer Kantonalschwingfest – live, alle Resultate, Livestream

Am Sonntag geht in Beinwil/Freiamt das Aargauer Kantonalschwingfest über die Bühne. Über 6000 Zuschauer sind in der wunderbaren Arena zugegen. In unserem Liveticker bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden.

Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.07.2022, 08.50 Uhr