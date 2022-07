Der Sieg von Pirmin Reichmuth am Aargauer Kantonalschwingfest

AG-Schwingfest Pirmin Reichmuth und das zauberhafte Comeback am Aargauer Kantonalen Pirmin Reichmuth kehrte nach einer dreijährigen Wettkampfpause in Beinwil auf die grosse Schwingbühne zurück – und wie! Der Zuger dominierte des Aargauer Kantonalschwingfest nach Belieben. Den einheimischen Top-Cracks blieb nur die Rolle der staunenden Bewunderer – und die Erkenntnis, dass es bis zum Eidgenössischen in Pratteln eine Steigerung braucht. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 10.07.2022, 20.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pirmin Reichmuth jubelt nach dem Schlussgang auf den Schultern von Patrick Räbmatter. Marc Schumacher / freshfocus

46 Sekunden dauerte es, da lag Patrick Räbmatter bereits auf dem Rücken. So lange brauchte Pirmin Reichmuth im Schlussgang des Aargauer Kantonalschwingfests, um das Duell gegen den Aargauer Eidgenossen zu seinen Gunsten zu entscheiden und einen für ihn perfekten Tag zu krönen. Sechsmal stand der Zuger Gastschwinger an diesem Sonntag in Beinwil/Freiamt im Sägemehl. Sechsmal ging er als Sieger vom Platz. 59.75 betrug am Ende die Gesamtnote von Reichmuth. Mehr geht fast nicht. Und mehr hatte sich der 27-Jährige nach seiner fast dreijährigen, corona- und verletzungsbedingten Wettkampfpause, auch nicht erträumen dürfen.

«Dass es so gut gelaufen ist, ist auch für mich eine Überraschung», befand der überragende Festsieger. «Für mich war aber immer klar, dass ich, wenn ich wieder antrete, um den Sieg mitkämpfen und nicht einfach mitmachen möchte.» Lange habe er nicht gewusst, mit welchem Schwingfest er wieder einsteigen sollte. Er habe auch bewusst auf das Innerschweizer Verbandsfest am letzten Wochenende verzichtet, weil er noch «drei, vier gute Schwingtrainings» machen wollte. Dass er in den letzten Tagen noch krank wurde, war Pech. Aber von dieser Erkältung war Reichmuth im Freiamt Nullkommanix anzumerken. Entsprechend meinte er nach seiner schon fast zauberhaften Vorstellung im Kanton Aargau: «Ich freue mich riesig!»

«Schön, haben mich die Leute nicht vergessen»

Nachdem ihn Schlussgang-Kontrahent Patrick Räbmatter als Zeichen der Anerkennung eigenhändig auf die Schultern gehievt hatte, liess sich Pirmin Reichmuth von den über 6000 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit einer Welle feiern. Und genoss die Ovationen sichtlich: «Ich habe bewusst dieses Fest für mein Comeback ausgesucht, weil ich wusste, dass die Stimmung super sein würde und ich nicht an irgendeine Larifari-Veranstaltung wollte.» Besonders freute sich Reichmuth über den grossen Support seiner zahlreich mitgereisten Fans aus dem Nahen Kanton Zug. «Es zeigt, dass mich noch nicht alle vergessen haben», meinte er augenzwinkernd.

So schön die Geschichte mit der grandiosen Rückkehr von Pirmin Reichmuth war, umso ernüchternder fällt die Bilanz der Aargauer Spitzenschwinger aus. Auf dem Papier holten zwar Räbmatter, Nick Alpiger, Andreas Döbeli, Joel Strebel und David Schmid allesamt den Kranz. Überzeugen konnte an diesem Sonntag allerdings nur mit Abstrichen Alpiger, der sich im ersten Gang gegen Adrian Odermatt den kleinen Finger an der linken Hand ausgerenkt hatte und sich nachher trotz Handicap erfolgreich durchbiss. Er war auch der einzige Schwinger, der den Festsieger im Ansatz in Schwierigkeiten zu bringen vermochte. Seine Niederlage gegen Reichmuth, als er nach einer eigenen Attacke eiskalt ausgekontert wurde, gehört gewiss zur Kategorie «unglücklich».

Es besteht Steigerungsbedarf bei den Aargauer Eidgenossen

Patrick Räbmatter erfüllte seine Pflicht und holte in gewohnter Manier seinen sechsten Kranz in der laufenden Saison. «Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist», freute sich der Uerkner. Seine Konstanz ist bemerkenswert. Für einen Exploit gegen ein Kaliber eines Pirmin Reichmuths fehlt ihm aber der letzte Zwick. Joel Strebel vergab seine Siegchancen schon früh mit einer Niederlage gegen Marco Reichmuth, dem Bruder des Siegers. Andreas Döbeli erlebte ein zähes Fest, kämpfte sich aber ebenso zäh zum Kranz. Dasselbe gilt für David Schmid, der am Ende ein ziemlich gnädiges Notenblatt aufwies. Generell besteht bei allen Aargauer Eidgenossen im Hinblick auf das Eidgenössische in Pratteln Ende August Steigerungsbedarf, wenn man mit der nationalen Spitze mithalten will.

Erfreulich: Mit Tim Roth (Erlinsbach), Pirmin Reinhard (Attelwil) und Ivo Fricker (Gipf-Oberfrick) holten sich drei Aargauer ihren erste Kranz. Insgesamt holte der Veranstalter-Kanton 13 von 19 möglichem Eichenlaub ab.

Rangliste 1. Reichmuth Pirmin (Steinen) 59,75. 2. Voggensperger Lars (Schönenbuch) 57,75. 3. Räbmatter Patrick (Uerkheim) 57,50. 4. Alpiger Nick (Seon), Brun Samuel (Perlen), Odermatt Adrian (Liesberg), Rüegger Aaron (Rothrist), Strebel Joel (Aristau), Bieli Andreas (Mümliswil) je 57,25. 5. Döbeli Lukas (Sarmenstorf), Hügli Kaj (Attelwil) je 57,00. 6. Döbeli Andreas (Sarmenstorf), Leuthard Reto (Merenschwand), Schmid David (Wittnau), Reinhard Pirmin (Attelwil), Roth Tim (Erlinsbach) je 56,75. 7. Hermann Oliver (Erlinsbach), Fricker Ivo (Gipf-Oberfrick), Reichmuth Marco (Root) je 56,50. – alle mit Kranz.

Verfolgen Sie den Festverlauf in unserem Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Mehr zum Thema: