Aargauer Fussball: Alain Schultz wird zum MVP der Saison gewählt

AFV-Gala Alain Schultz ist MVP der Saison: Das war die Gala des Aargauer Fussballverbands Am Samstag ging die 10. Gala des Aargauer Fussballverbands im Trafo über die Bühne. Dabei kam es zu einer Premiere: Erstmals wurde der wertvollste Spieler der Saison gekürt. Den Titel holte sich Ex-Profi Alain Schultz. Nik Dömer 21.11.2022, 00.02 Uhr

Der 39-jährige Alain Schultz weiss noch immer zu beeindrucken. Alexander Wagner

Am Ende war er dann doch auch ein bisschen überrascht: Alain Schultz wurde am Samstagabend die Auszeichnung für den wertvollsten Spieler der Saison 2021/22 übergeben. Er setzte sich gegen Luca Costa (FC Windisch) und Sven Schönenberger (FC Brugg) durch.

Sportlich gesehen lieferte Schultz in der letzten Saison durchaus viele Argumente, die diesen Titelgewinn rechtfertigen. Mit dem FC Sarmenstorf wurde der Spielmacher in der vergangenen Spielzeit Vizemeister in der 2. Liga und Aargauer Cupsieger. Er steuerte in der Meisterschaft 19 Treffer dazu bei und lieferte womöglich etwa ähnlich viele Torvorlagen für den überragenden Fabio Huber (35 Tore in der letzten Saison).

Dennoch hat der 39-jährige Ex-Profi mit seiner Wahl nicht zwingend gerechnet: «Das ist ich mit meinem Alter noch ausgezeichnet werde, ist alles andere als selbstverständlich. Zudem hatte ich auch zwei ebenbürtige Konkurrenten, deshalb kam das nun für mich schon ein wenig überraschend. Dieser Titel bedeutet mir entsprechend sehr viel.»

Auf die Frage, warum er beim Voting (Trainer und Captains der 2. Liga AFV sowie die AFV-Wettspielkommission durften abstimmen) am meisten Stimmen erhielt, meinte Schultz: «Ich bin ein sehr umgänglicher Typ und habe keine Allüren. Womöglich schätzen mich darum die Leute.»

Macht der Titel nun vielleicht doch noch ein bisschen Hunger auf mehr? «Nein, im Sommer ist definitiv Schluss mit meiner Karriere als aktiver Fussballer. Aber bis da habe ich mit dem FC Sarmenstorf noch einiges vor. Ich würde sehr gerne nochmals in den Cupfinal kommen, der wird in diesem Jahr in Aarau durchgeführt. Dort hat bei mir alles angefangen, dann würde sich der Kreis schliessen.»

Schultz und Huber sorgen für die Musik in der Sarmenstorfer Offensive. Claudio Thoma

Funktionär aus Veltheim gewinnt den «AFV-Award»

Nebst Alain Schultz durften auch weitere Personen und Vereine im Badener Trafo vor rund 400 Gästen jubeln. So wurde Martin Weber zum Funktionär des Jahres gewählt. «Webster» ist seit über 33 Jahren im Vorstand des FC Veltheim tätig. Er ist dabei nicht nur für die Spielkommission verantwortlich, er waltete auch etliche Jahre zusätzlich als Vize-Präsident und übte viele Male interimistisch die Ämter als Junioren-Obmann und als Junioren-Trainer aus. Gelegentlich amtet er auch als Platzwart und unterstützt diesen wenn immer nötig. Weber ist die Zuverlässigkeit in Person.

Martin Weber, FC Veltheim afv.ch

Dank seinen ehrwürdigen Verdiensten setzte sich Weber schlussendlich gegen Esmeralda Büchler (Trainerin) und Urs Schneider (Schiedsrichter) durch. Nationalratspräsidentin Irène Kälin überreichte ihm auf der Bühne höchstpersönlich den Award.

Nebst Kälin war in Person von Gilbert Gress weitere Prominenz vertreten. Der ehemalige Kult-Trainer verkündete auf der Bühne die vorbildlichsten Vereine innerhalb des Aargauer Fussballverbands. Die Kriterien waren dabei: Fairplay, Organisation, Engagement, aktives Vereinsleben und Juniorenförderung. Unter die Top 3 schafften es: Der FC Niederwil (3. Platz / CHF 3000.- ), der FC Sarmenstorf (2. Platz / CHF 4000.-) und der FC Frick (1. Platz / CHF 7500.-). Auffallend dabei: Bereits im Vorjahr wurden Sarmenstorf und Frick unter den besten drei Vereinen prämiert.