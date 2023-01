Voting zu Aargauer SportlerIn des Jahres 2022

Abstimmung Wer wird Aargauer Sportlerin oder Aargauer Sportler des Jahres 2022? Wählen Sie jetzt Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten Die sechs Nominierten für die Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres 2022» sind bekannt. Es sind Roy Cipriano (Kickboxen), Melanie Hasler (Bob), Matthias Kyburz (Orientierungslauf), Noel Ott (Beachsoccer), das Team Tirinzoni (Curling) und Berenice Wicki (Halfpipe Snowboard). Jetzt liegt es an Ihnen zu bestimmen, wer die Wahl gewinnen soll. Fabio Baranzini 12.01.2023, 05.00 Uhr

Die sechs Nominierten auf einem Bild.

Die Spannung steigt: Wer wird neue Aargauer Sportlerin oder neuer Aargauer Sportler des ­Jahres? Eine Fachjury hat die sechs Nominierten für die Wahl «Aargauer Sportler/in des Jahres 2022» bestimmt. Es sind der Kickboxer Roy Cipriano, die Bobpilotin Melanie Hasler, der Orientierungsläufer Matthias Kyburz, der Beachsoccerspieler Noel Ott, das Curlingteam Tirinzoni und die Snowboarderin Berenice Wicki.

Nun haben Sie die Möglichkeit zu bestimmen, wer die Wahl gewinnen soll. Und zwar indem Sie Ihre ­Favoritin oder ihren Favoriten wählen.

Ein Blick auf die Liste der Nominierten zeigt: Obwohl der Kanton Aargau alles andere als ein traditioneller Wintersport-Kanton ist, hat die Aargauer ­Delegation an den Olympischen Winterspielen in Peking überzeugt. Mit Bobpilotin Melanie Hasler, Snowboard-Halfpipe-Spezialistin Berenice Wicki und den Curlerinnen vom Team Tirinzoni sind nämlich gleich drei Sportlerinnen nominiert, die an den in China im vergangenen Februar ein olympisches Diplom geholt haben.

Gemeinsam mit Noel Ott (Beachsoccer), Matthias Kyburz (Orientierungslauf) und Roy ­Cipriano (Kickboxen), der genau wie Hasler und Wicki zum ersten Mal für die Wahl zum Aargauer Sportler des Jahres nominiert ist, kämpfen sie um die Nachfolge von Judoka Fabienne Kocher. Sie wurde ­Aargauer Sportlerin des Jahres 2021.

Wir stellen Ihnen die sechs Nominierten für die diesjährige Wahl vor, damit Sie Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten wählen können.

Roy Cipriano. zvg

Der 20-jährige Kickboxer Roy Cipriano aus Wohlen ist auf ­bestem Weg, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten, der einst Kickbox-Weltmeister war. Bei seiner ersten EM auf Stufe der Elite hat Roy Cipriano Silber im Pointfighting und Bronze im Leichtkontakt geholt. Beides in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Dank diesen beiden ­Medaillen hat sich Cipriano für die European Games qualifiziert. Zudem hat er sich zum Ende des Jahres zum dreifachen Schweizer Meister gekürt.

Melanie Hasler. Freshfocus

Die 24-jährige Bobpilotin Melanie Hasler aus Berikon hat in ihrer erst dritten Saison im Weltcup gleich die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in ­Peking geschafft und dort überzeugt. Sie gewann nämlich sowohl im Monobob (7. Rang) und auch im Zweierbob (6. Rang) ein olympisches Diplom. Auch im Weltcup hat sie bewiesen, dass sie mittlerweile zur Weltspitze gehört. Unter anderem hat sich die ehemalige Volleyballspielerin den 2. Rang beim Weltcup in Whistler gesichert.

Matthias Kyburz. KEYSTONE

Der 32-jährige Orientierungs­läufer Matthias Kyburz aus Möhlin ist die personifizierte Konstanz auf Weltklasse-Niveau im Aargauer Sport. Kyburz ist bereits zum achten Mal nominiert als «Aargauer Sportler des Jahres». Diesmal hat sich Kyburz die ­Nomination verdient dank seinem Weltmeistertitel im Knock-Out-Sprint, seinen beiden Medaillen an den World Games und EM-Bronze in der Staffel. Zudem hat er sich auch noch drei Schweizer-Meister-Titel gesichert und den GP Bern gewonnen.

Noel Ott. zvg

Der 29-jährige Beachsoccerspieler Noel Ott aus Bottenwil gehört seit vielen Jahren zu den Weltbesten seines Fachs. Das hat er auch im Jahr 2022 be­wiesen. Als Captain führte Ott die Schweizer Nationalmannschaft zum Europameistertitel und wurde zudem auch als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet. Auch auf Klubebene war Ott erfolgreich unterwegs. Mit seinem spanischen Verein Levante gewann er sowohl die Meisterschaft als auch den Supercup.

Das Team Tirinzoni. WCF

Das beste Schweizer Curlingteam spielt im Aargau. Die Equipe des CC Aarau um Silvana Tirinzoni hat an den Olympischen Spielen die Medaillen mit Rang vier hauchdünn verpasst. Von diesem Rückschlag erholten sie sich jedoch bravourös, in dem sie den dritten Weltmeistertitel in Serie gewannen. Zu Beginn der neuen Saison haben die ­Curlerinnen in einer neuen Besetzung, – Carole Howald und Briar Schwaller-Hürlimann sind neu dabei – zudem die EM-Silber gewonnen.

Berenice Wicki. EPA

Die 20-jährige Halfpipe Snowboarderin Berenice Wicki aus Ennetbaden hat sich im ver­gangenen Jahr an der Weltspitze etablieren können. Dank starken Leistungen im Weltcup hat sie sich für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert und sich dort mit dem siebten Rang sogleich ein olympisches Diplom gesichert. Im Gesamtweltcup belegte Berenice Wicki ebenfalls den siebten Rang und schloss das Jahr mit dem Gewinn der Schweizer Meisterschaften erfolgreich ab.