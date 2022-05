Darum verschenkte HSC-Star Manuel Zehnder seine Schuhe

Abschied Als Kind verstand er nicht, wie man den HSC Suhr Aarau verlassen kann – jetzt geht Manuel Zehnder selbst 1600 Franken zahlte ein Fan für sein Trikot, seine Schuhe verschenkte Manuel Zehnder. Ab Sommer spielt er in der Bundesliga bei Erlangen. Beim HSC hinterlässt der Publikumsliebling eine grosse Lücke. Martin Probst Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manuel Zehnder spielte am Mittwoch ein letztes Mal für den HSC Suhr Aarau. Alexander Wagner

Als das letzte Spiel vorüber war, verschenkte Manuel Zehnder seine Schuhe an ein kleines Mädchen, das bei fast jedem Auftritt des HSC Suhr Aarau dabei ist.

Für Zehnder selbst ist die Schachenhalle so etwas wie ein zweites Zuhause. Seit er fünf Jahre alt ist, spielt der 22-Jährige für den Verein. Jetzt verlässt er ihn. Es zieht ihn nach Deutschland in die Bundesliga zu Er­langen. Eine Wohnung hat er ­bereits gefunden. Mitte Juli ist Trainingsstart. «Irgendwie ist das alles noch unrealistisch», sagt Zehnder. In der Schachenhalle – wo sonst?

Am Mittwochabend spielte der HSC Suhr Aarau gegen den HV Olten ein Freundschaftsspiel. Es war eine Partie im Zeichen des Abschieds. Eine Begegnung mit den Fans, eine Saisonabschlussparty – und ein letztes Spiel für Manuel Zehnder.

Manuel Zehnder verschenkt seine Schuhe an einen Fan. Alexander Wagner Der 22-Jährige posiert ein letztes Mal als Spieler in der Schachenhalle in Aarau. Alexander Wagner Im Freundschaftsspiel gegen den HV Olten trug Zehnder am Mittwoch auch eine Halbzeit lang das Dress der Oltner. Alexander Wagner In Aarau war Zehnder ein Publikumsliebling. Und natürlich wollten alle zum Abschied noch ein Erinnerungsfoto. Alexander Wagner Sein Trikot wurde für 1600 Franken an einen Fan versteigert. Alexander Wagner Ein Autogramm darf natürlich auch nicht fehlen. Alexander Wagner

Das reguläre Ende einer speziellen Saison verpasste Zehnder verletzt. Er musste von der Tribüne aus zuschauen, wie sein HSC im Playoff-Viertelfinal an GC Amicitia scheiterte. Es war ein bitteres Aus nach einem Handballjahr, das den HSC erstmals durch Europa führte. Eine Saison auch, in der Zehnder zum Leader auf der Platte wurde. Zum Spielentscheider.

In Krems zum Beispiel, als er den HSC wortwörtlich in der letzten Sekunde in die nächste Runde des European Cup führte. «Für mich persönlich war es das Highlight meiner Zeit beim HSC», sagt Zehnder. «Als Team ist es der Gewinn des Supercups 2020. Doch damals hatte ich noch keine tragende Rolle, wie ich sie jetzt hatte. Darum wird mir meine letzte Saison immer ganz besonders in Erinnerung bleiben.»

Sein Trikot brachte 1600 Franken in die Vereinskasse

Umso wichtiger war ihm dieses letzte Spiel, um sich richtig zu verabschieden. Nach der Partie wurde sein Trikot versteigert. 1600 Franken zahlte ein Fan in die Vereinskasse. «Ich bin mir noch nicht richtig bewusst, dass ich im nächsten Spiel nicht mehr für den HSC spiele», sagt Zehnder. Vielleicht hilft ja, dass sein Dress von nun an ein anderer trägt.

Die Familie Zehnder und der HSC – das gehört zusammen. Vater René war während sechseinhalb Jahren Präsident, seine Ehefrau Doris ist Geschäftsführerin. Und Manuel ein Kind des Vereins. Vier Juniorentitel gewann er, drei bei der U15, einen mit der U19: «Der erste Meilenstein, der mir in meiner Zeit als Handballer in den Sinn kommt, ist der Sprung an die Sportschule in Buchs. Da ist es das erste Mal ernst geworden, man trainiert zehnmal pro Woche. Dort hat es begonnen.»

Ein Weg, der ihn nun in die Bundesliga führt. Bei Erlangen will Zehnder ebenso prägend auftreten wie zuletzt beim HSC. Und sich damit für die Nationalmannschaft empfehlen. Nicht für jene der Schweiz – dort spielte er längst. Zehnder, der Doppel­bürger, träumt von einem Auftritt für das Heimatland seiner Mutter.

Die Bundesliga als Sehnsuchtsort vieler

Die Absage an die Schweiz und der Wunsch, für Deutschland zu spielen, hat mit Zehnders Einstellung zu tun. «Irgendwann bin ich vielleicht gut genug und könnte es schaffen. Was ist, wenn ich es dann nie probiert habe? Das würde mich ärgern», sagte er einst. Und erntete auch Kritik von jenen, die ihm den Ehrgeiz als Arroganz auslegten. Zu Unrecht, wie jene, die ihn kennen, sagen.

Die Siege im Europacup werden Manuel Zehnder besonders in Erinnerung bleiben. Marc Schumacher / freshfocus

Beim HSC ist Zehnder ein Liebling der Fans. Sein Abgang schmerzt – und hinterlässt eine grosse Lücke. Dass er den Schritt wagt, verstehen im Verein allerdings alle. Die Bundesliga ist ein Sehnsuchtsort für viele Handballer. «Als kleines Kind habe ich immer gesagt, ich werde nie wechseln, ich verstand die Leute nicht, die weggehen vom HSC. Mittlerweile versteh ich es», sagt Zehnder.

Einfacher macht das den Abschied aber nicht. Am Mittwoch wurden Zehnders Augen ein paar Mal glasig. Der 22-Jährige verlässt nicht nur die Heimat. Er sagt auch der Schachenhalle Adieu. Seine Schuhe werden als Glücksbringer vielleicht weiter dort sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen