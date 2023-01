Verrücktes Lauberhorn: Temporekord, Buhrufe und eine Abkürzung

Abfahrtsspektakel Verrücktes Lauberhorn: Temporekord, gestürzte Sieger, Buhrufe und eine Abkürzung Die Abfahrt in Wengen schreibt viele Geschichten – wir blicken zurück auf Episoden, die besonders in Erinnerung geblieben sind. Eine Geschichte über umstrittene Sieger, österreichische Bruchpiloten, clevere Schüler und einen Franzosen, der manchen zu schnell war. Martin Probst Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Beat Feuz hat den Klassiker am Lauberhorn viermal gewonnen. Doch die speziellsten Geschichten schrieben nicht nur Sieger. Jean-Christophe Bott / EPA

Für die Abfahrer ist das Lauberhorn ein magischer Berg. Mehr als vier Kilometer rasen sie dem Ziel entgegen, über eine Strecke, die aus der Zeit gefallen scheint, mit Passagen, die man so heute nicht mehr bauen würde.

Das ­alles ist Teil des Mythos, der den Klassiker zu einem Sehnsuchtsort macht. Zu einem Rennen, in dem der Sieg Bubenträume wahr werden lässt.

Insgesamt siebenmal hat in den vergangenen 20 Jahren ein Schweizer die Abfahrt ge­wonnen. Kernen, Défago, Janka, Küng, Feuz – sie alle schrieben Geschichte. Doch in Erinnerung bleiben nicht nur die Siege. Wir blicken zurück auf besondere Episoden, die sich in Wengen zugetragen haben.

Bode Miller schlittert 2007 zu seinem Sieg in der Lauberhornabfahrt. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Keiner bewegte sich gekonnter im Grenzbereich zwischen Genie und Wahnsinn als Bode Miller. Selbst auf der längsten Abfahrt der Welt. Es ist der 13. Januar 2007 und Miller ist am Lauberhorn bestechend unterwegs. Bei der letzten Zwischenzeit liegt der US-Amerikaner deutlich in Führung. Dann passiert es: Nach dem Ziel-S kommt er zu Fall und schlittert auf dem Hosenboden ins Ziel. Trotz des Sturzes fährt Miller in der Passage Bestzeit und gewinnt das Rennen vor ­Didier Cuche.

Den Sturz, sagte Miller danach, habe er einkalkuliert. Er habe gewusst, dass seine Beine müde sein würden. «Ich habe mich gegen den Sturz gar nicht mehr gewehrt und mich einfach über die Zielsprung-Kante fliegen lassen. Wenn ich mich gewehrt hätte, wäre es gefährlich gewesen.»

Keiner war im Weltcup schneller unterwegs als Johan Clarey 2013 am Lauberhorn. Peter Schneider / KEYSTONE

Es ist ein Rekord, der nicht allen Freude machte. Mit 161,9 km/h wird der Franzose Johan Clarey am 19. Januar 2013 im Haneggschuss gemessen. Es ist bis heute die schnellste in einem Weltcuprennen erfasste Geschwindigkeit.

Doch der Internationale Skiverband FIS hält wenig von der Jagd nach dem Rekord. Damit bei Unfällen nicht Tempodiskussionen entstehen, wird die Geschwindigkeit oft nicht an der schnellsten Stelle gemessen. Zudem wurde das Tempo im Haneggschuss durch eine leicht veränderte Streckenführung ­gedrosselt. Vor einem Jahr war Bryce Bennett mit 151,65 km/h der Schnellste.

Karl Molitor bestreitet die Abfahrt in Wengen. KEYSTONE

Mit sechs Siegen ist Karl Molitor Rekordsieger der Abfahrt am Lauberhorn. Bei seinem ersten Triumph 1939 verhalf ihm aber nicht nur sein Talent zum Erfolg. Am Abend vor dem Rennen meldete sich ein Lehrer bei ihm, er habe mit seiner Klasse eine Abkürzung in die Strecke gestampft. Statt wie alle anderen eine Kurve zu fahren, konnte Molitor einen direkten Weg wählen. Trotz eines Sturzes auf dem Trampelpfad siegte der Schweizer mit neun Sekunden Vorsprung.

Kristian Ghedina auf dem Weg 1997 zum Streckenrekord. Alessandro della Valle / KEYSTONE

Es ist ein Rekord für die Ewigkeit. 1997 bewältigte der Italiener Kristian Ghedina die Lauberhornabfahrt in 2:24,23 Minuten und damit am schnellsten in der Geschichte des Rennens. Weil die Strecke in der Zwischenzeit etwas angepasst wurde, wird diese Marke wohl ewig Bestand haben. Zum Vergleich: Sieger Vincent Kriechmayr benötigte vor einem Jahr für seine Siegesfahrt 2:26,09 Minuten.

Zurück zu Ghedina. Dieser kam damals kurz nach dem Ziel zu Fall und prallte in die Banden. In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» verriet er, dass er sich damals einen Wirbel ge­brochen habe. Allerdings wurde die Verletzung erst drei Jahre später entdeckt.

Viktor Gertsch zusammen mit Burno Kernen bei der Taufe des Kernen-S. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Viele schmerzt es bis heute, dass aus dem Brüggli-S im Jahr 2008 offiziell des Kernen-S wurde. Die Organisatoren in Wengen wollten mit der Umbenennung dem Oberländer Bruno Kernen ein Denkmal setzten. Kernen war 1997 bei der Einfahrt in die Schlüsselpassage gestürzt, in die Sicherheitsnetze geprallt und anschliessend zurück auf die Strecke katapultiert worden. 2003 kam es dann zum Happy End, als Kernen den Klassiker gewinnen konnte.

Viermal hat Toni Sailer die Abfahrt in Wengen gewonnen, hier 1958. KEYSTONE

Insgesamt viermal konnte Toni Sailer von 1955 bis 1958 die ­Abfahrt in Wengen gewinnen: Ein Jahr vor dieser Serie hatte der Österreicher aber weniger Glück: Wie seinen zwei Lands­männern Walter Schuster und Anderl Molterer wurde ihm ein Buckel in der heute flachen Wegscheide zum Verhängnis.

Gemäss «NZZ», die damals über das Rennen berichtet hat, haben die Stürze einen Zuschauer spontan dazu verleitet, den Ausdruck «Österreicherloch» zu er­finden. Sailer sagte später: «Ich war überfordert von diesem gewaltigen Tempo. Ich hatte so Angst, dass ich den Herrgott um Hilfe ersuchte.» Gewonnen hat das Rennen am Ende aber trotzdem ein Österreicher: Christian Pravda.

Vincent Kriechmayr siegte 2022, konnte seinen Triumph aber nicht richtig geniessen. Peter Schneider / KEYSTONE

War er ein Sieger, den es nicht hätte geben dürfen? Diese Frage stellte sich vor einem Jahr, als Vincent Kriechmayr die zweite Abfahrt gewann und dafür ausgebuht wurde. Kriechmayr war kurz vor den Rennen an Corona erkrankt und verpasste die Abfahrtstrainings. Gemäss dem Reglement des Internationalen Skiverbands FIS hätte der Österreicher damit nicht zur Abfahrt starten dürfen.

Doch die FIS griff in die Trickkiste. Kriechmayr durfte vor dem Super-G am Donnerstag aus dem Starthaus der Abfahrt fahren und unmittelbar danach stoppen. Das wurde als Training gewertet und Kriechmayr war für die beiden Abfahrten offiziell startberechtigt.

In der ersten Abfahrt am Freitag fuhr der Österreicher auf den 12. Rang und sein Start war nirgends ein Thema. Am Samstag aber verhinderte Kriechmayr den vierten Sieg von Beat Feuz und Swiss Ski kritisierte seine Starterlaubnis scharf.

Ein Jahr später erinnert sich Kriechmayr im «Blick»: «Das war vermutlich mein traurigster Sieg. Das Glücksgefühl wurde mir genommen, weil die Verantwortlichen vom Schweizer Skiverband richtig schlechte Stimmung gegen mich gemacht haben.»

