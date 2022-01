Aargauer Tennistalent «Es ist extrem schade»: Corona-Infektion durchkreuzt Chelsea Fontenels Pläne bei erster Teilnahme an den Australian Open Das 17-jährige Aargauer Tennistalent Chelsea Fontenel hat unter erschwerten Bedingungen mit ihrer Premiere an den Australian Open in Melbourne ihre Grand-Slam-Teilnahmen im Nachwuchs komplettiert – und dabei trotz Auftaktniederlage für staunende Gesichter gesorgt. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Chelsea Fontenel stand erstmals im Juniorinnen-Tableau der Australian Open. Freshfocus / Juergen Hasenkopf

6:7, 0:6 lautete am Ende das Resultat von Chelsea Fontenel in der ersten Runde der Juniorinnen an den Australian Open gegen die an Nummer 6 gesetzte Griechin Michaela Laki. Dabei startete Fontenel vielversprechend mit Break, bestätigte dieses, worauf sie die Gegnerin aber auf 2:2 aufschliessen lassen musste. Die 17-jährige Aargauerin breakte erneut, konnte den Vorsprung aber nicht bis zum Satzgewinn halten, weshalb im Tiebreak die Entscheidung hermusste. Doch ausgerechnet dieses hatte sie «qualitativ schlecht» gespielt, wie sie sagt. Der Startsatz war weg und wenig später war auch die Luft draussen, das Spiel verloren. «Ich hatte mir vorgenommen, mit viel Energie und Aggressivität ins Spiel zu starten. Aber ich hatte schnell gemerkt, dass ich mich nicht dynamisch bewegte, die Schläge nicht sauber ­ausführte und plötzlich keine Energie mehr hatte», bilanziert Chelsea ­Fontenel.

Das hat vor allem auch mit den Tagen zuvor zu tun. Anfang Jahr fliegt sie mit ihrer Mutter Kathleen nach Melbourne. Vor Ort wird sie, wie alle anderen Athleten auch, auf das Coronavirus getestet. «Der Test zeigte prompt leicht positiv an. Ich wurde dann noch einmal getestet. Diesmal mit einem deutlicheren positiven Resultat», sagt Chelsea Fontenel.

Es blieb ihr nichts anderes übrig, als in ihrem Hotelzimmer die über sieben Tage verfügte Isolation abzusitzen, das geplante Vorbereitungsturnier verpasste sie deshalb. «Zu Beginn hatte ich etwas Kopfweh und ich brauchte viel Schlaf mit dem Jetlag, vor allem auch während des Tages.» Nach drei Tagen seien die leichten Symptome weg gewesen, die Turnierorganisatoren stellten ihr einen Ergometer zur Verfügung, dazu einige Gewichte, einen Gymnastikball und einen Tennispointer. «Ich glaube, ich bin noch nie so viel auf einem Velo gesessen wie in diesen Tagen im Hotelzimmer», sagt Fontenel und schmunzelt.

Powertennis: Chelsea Fontenel konnte nach einer 7-Tage-Isolation nicht ihr höchstes Level abrufen. Freshfocus / Juergen Hasenkopf

Und dennoch war damit die Vorbereitung auf ihren ersten Einsatz in Melbourne alles andere als ideal. Während die Konkurrentinnen sich minutiös auf den Grand-Slam-Auftakt vorbereiten konnten, verlor Chelsea Fontenel im Hotelzimmer ihre Spritzigkeit und die Dynamik in den technischen Schlägen. «Die gesamte Vorbereitung bis nach Melbourne konnte ich damit eigentlich wegschmeissen. Es ist extrem schade und es tut auch ein bisschen weh, dass ich unter diesen Bedingungen bei den Australian Open antreten musste. Aber ich habe sicher das Beste daraus gemacht», sagt sie.

Ihr Rekord-Aufschlag mit 197 km/h

Als kleiner Lichtblick bleibt Chelsea Fontenel ein statistischer Wert, mit dem sie im Junioren- und Juniorinnen-Feld für staunende Gesichter sorgte und auf den sie gleich mehrmals angesprochen wurde: In ihrem Spiel wurde einer ihrer Aufschläge mit einer Geschwindigkeit von 197 km/h gemessen – ein Wert, von dem so manche WTA-Spielerin nur träumen kann. «Ich hatte vor etwa zwei Jahren letztmals bewusst meinen Service gemessen und da lag ich noch bei etwa 160 km/h. Ich hätte nie gedacht, dass ich nun schon so schnell aufschlagen kann», freut sie sich.

Ein Aufsteller war auch ihre Leistung in der Doppelkonkurrenz, in der Chelsea Fontenel mit ihrer Kollegin Qavia Lopez aus den USA in die zweite Runde einzog, dort dann aber ziemlich unglücklich im Champions-Tiebreak an einem gesetzten Doppel aus Russland scheiterte.

Der Aufschlag von Chelsea Fontenel. Freshfocus / Juergen Hasenkopf

Ihr Lieblingsturnier? Die Australian Open

Mit der Teilnahme in Melbourne hat Chelsea Fontenel nun alle vier Grand Slams im Juniorinnen-Tableau einmal absolviert. Melbourne, Paris, London, New York – welches der vier grossen Turniere ihr denn nun am besten gefalle, wird sie oft gefragt. «Die Australian Open», sagt sie mit überzeugter Stimme, weil ihr nicht zuletzt auch das Drumherum so gut gefällt. «Die Atmosphäre, die Sonne, die Leute – es macht einfach megaviel Spass, hier zu spielen und hier zu sein», so die 17-Jährige.

Nun bleibt Chelsea Fontenel, aufgewachsen in Kaiseraugst, noch einige Tage in Melbourne, die sie nebst dem Training auch für ein bisschen Sightseeing nutzen möchte. Dann wird sie mit ihrer mitgereisten Mutter in die Schweiz zurückreisen. In ihrer Heimat trainiert sie bei Swiss Tennis in Biel oder trifft für einige Tage ihren ehemaligen Jugendtrainer Alain Dedial im Tenniscenter Birrhard, bevor sie dann aber bald wieder nach Bradenton abreist. Dort, südlich der US-Grossstadt Tampa in Florida, feilt sie seit August 2019 in der renommierten IMG Academy an ihrer Profi-Tenniskarriere. Mittlerweile ist die Aargauerin an Position 38 der Juniorinnen-Weltrangliste klassiert, womit sie sich in zwei Jahren um mehr als 200 Plätze gesteigert hat. Coronadämpfer hin oder her: Die Tendenz zeigt bei Chelsea Fontenel auch in diesem Jahr weiterhin steil nach oben.

Die grösste Bühne ist das Ziel von Chelsea Fontenel: Der Center Court der Australian Open während des Spiels von Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz. Andy Brownbill / AP

