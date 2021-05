Aargauer Tennistalent Die French Open in Griffweite: Chelsea Fontenel hofft auf ihr Grand-Slam-Debüt bei den Juniorinnen Chelsea Fontenel knackt die Top 100 der Juniorinnen-Weltrangliste und gewinnt in der Tennis-Academy in Florida den bedeutungsvollen Award «Player of the Year». Als verdienter Lohn darf das Aargauer Tennistalent auf seine erste Teilnahme an den French Open hoffen. Silvan Hartmann 28.05.2021, 05.03 Uhr

Chelsea Fontenel im Juni 2020 im Tenniscenter Wase Birrhard. Severin Bigler

Chelsea Fontenel aus Wettingen blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück: Innert sieben Wochen absolvierte die 16-Jährige sechs Turniere in fünf Ländern – in Ecuador, Paraguay, Brasilien, Kolumbien und die USA. «Eigentlich war das so nicht geplant. Ich wollte nach dem Turnier in Brasilien nach Florida zurückkehren», sagt sie schmunzelnd und führt aus: «Doch anstatt zehn Tage in Quarantäne im Hotelzimmer zu sitzen, entschieden wir uns, noch ein Turnier in Kolumbien anzuhängen.»

Ganz grundsätzlich erfordert das Reisen aufgrund der Corona-Bestimmungen viel Geduld, viele Vorabklärungen. «Ich habe mich in diesem Jahr sicher schon über 20-mal auf Covid testen lassen.» Doch das nehme sie gerne in Kauf, wenn sie dafür Turniere spielen könne.

Chelsea Fontenel, aufgewachsen in Kaiseraugst und seit rund sechs Jahren mit ihrer Familie – Mutter Kathleen, Vater Cabie und Bruder Chelton – in Wettingen zu Hause, schlug im August 2019 nach dem Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ein neues Kapitel auf und schloss sich der renommierten IMG-Academy in Bradenton, unweit der Grossstadt Tampa in Florida, an. Bei idealen Bedingungen tastet sie sich dort schrittweise an ihr grosses Ziel, Profitennisspielerin zu werden, heran. In der Academy hat sie sich in den zwei Jahren einen Namen gemacht: Erst gewann sie in ihrem ersten Jahr den Award «Student Athlete of the Year», in diesen Tagen kam jener als «Player of the Year» dazu.

Grosses Talent: Chelsea Fontenel hat den Ball im Blick. Severin Bigler

Vor allem haben sich die jüngsten Strapazen, die vielen Reisen, die unzähligen Matches aber für das Wesentliche gelohnt: Chelsea Fontenel hat die Top 100 der Nachwuchsspielerinnen geknackt und ist bis auf Position 62 hochgeklettert. Als Highlight streicht die Aargauerin ihr zweites Turnier in Brasilien heraus, eines der höchsten Stufe A, in welchem sie die Weltnummer 20 schlug, bis in den Viertelfinal vorstiess und im Doppel sogar erst im Halbfinal scheiterte. «Ich bin sehr zufrieden. Es hat grossen Spass gemacht und ich konnte mich wieder weiterentwickeln», bilanziert sie. Einziger Selbstkritikpunkt: Bei ihrer Teilnahme an Grad-1-Turnieren sei sie zu Beginn mit viel zu grossem Respekt in die Partien gestiegen. «Ich hatte etwas Zeit gebraucht, um mich zu finden. Doch auch diese Erfahrung nehme ich gerne mit.»

Chelsea Fontenel am Flughafen Zürich. Chris Iseli

«Ich fahre sicher nach Paris und hoffe, dass es klappt»

Mit dem Vorstoss in die Top 75 darf Chelsea Fontenel auf die Teilnahme an den bevorstehenden French Open in Paris der Juniorinnen, ein 64er-Tableau, hoffen. In normalen Zeiten hätte sie damit einen Qualifikationsplatz auf sicher gehabt. Doch ausgerechnet in diesem Jahr haben die Organisatoren aufgrund der Pandemie die Qualifikation der Junioren und Juniorinnen gestrichen, weshalb ihre Teilnahme unsicher ist. Klar ist: Chelsea Fontenel, derzeit auf Position 75, ist auf der Roland-Garros-Entry-List auf Rang 2 der Ersatzspielerinnen klassiert, die zum Zuge kommen, wenn sich eine Spielerin vor ihr verletzt oder abmeldet. Chelsea Fontenel trägt es mit Fassung. «Ich fahre sicher nach Paris und hoffe, dass es klappt.»

Mit ihrem Grand-Slam-Debüt hätte Chelsea Fontenel nach ihrem ersten ITF-Turniersieg im Januar in Deutschland und dem Vorstoss in die Top 100 einen weiteren Meilenstein erreicht. «Es wäre grossartig, wenn ich in Paris spielen könnte. Ich kenne einige Spielerinnen, die daran teilnehmen werden und ich weiss, dass ich gegen sie sicher eine Chance hätte.» Ihr Rezept, falls sie in Roland Garros auf dem Platz stünde: «Nicht zu viel Respekt haben, locker bleiben, Spass haben und die Atmosphäre geniessen.»

In diesen Tagen reist Chelsea Fontenel aus Florida zu ihrer Familie nach Wettingen. Von dort wird sie dann die Reise nach Paris auf sich nehmen. Ohnehin plant sie, die Sandplatz-Saison in Europa zu bestreiten. Konkrete Turniere hat sie noch nicht im Auge. Einzig die Nachwuchs-EM in Klosters Ende Juli ist in ihrer Agenda bereits notiert.