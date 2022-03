SC Schöftland und FC Muri dürfen plötzlich vom Aufstieg träumen

Aargauer Team in der 2. Liga inter Plötzlich Aufstiegsrennen: FC Muri und SC Schöftland steht eine heisse Rückrunde bevor Am Wochenende startet die Rückrunde der 2. Liga inter. Dank einer Liga-Reform können am Ende der Saison zwei Teams pro Gruppe aufstiegen. Der SC Schöftland und der FC Muri befinden sich dabei in guter Ausgangslage, doch auch die Konkurrenz hat den Braten gerochen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Schöftland konnte den FC Rotkreuz zwar nicht stoppen, darf aber trotzdem weiterhin vom Aufstieg träumen. Bild: Maria Schmid (rotkreuz)

Zwei Aargauer Teams dürfen plötzlich träumen: Während der Winterpause wurden umfangreiche Liga-Reformen angekündigt. Für die Aargauer Vertreter in der 2. Liga inter bedeutet dies, dass auch der Zweitplatzierte (hinter dem mit elf Punkten enteilten FC Rotkreuz) direkt aufsteigen kann. Während der SC Zofingen, der FC Mutschellen (beide mit 18 Punkten) und der FC Klingnau (16 Punkte) in der unteren Tabellenhälfte stecken, sieht die Lage für den SC Schöftland und den FC Muri äusserst delikat aus.

Lange suchte der SC Schöftland den Weg aus dem Mittelmass. Nun steht der Dorfklub zur Pause an zweiter Stelle. Doch hat der SCS genug Power, um seinen Platz bis zum Ende der Saison zu verteidigen? «Wir sind Aussenseiter im Dreikampf mit dem FC Dietikon und dem FC Muri. Gerade unseren Aargauer Kontrahenten sehe ich als spielstärkste Mannschaft der Liga. Da muss wirklich sehr viel bei uns zusammenpassen, damit wir da bis zum Schluss träumen können», erklärt Sportchef Michael Meier.

Schöftland bleibt seiner Philosophie treu

Verstecken muss sich der SC Schöftland dennoch nicht. Jahrelange Kontinuität hat sich endlich ausbezahlt gemacht, meint der Sportchef: «Wir hatten vor der Saison drei gewichtige Abgänge, das hat einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. Dazu kam der erfolgreiche Saisonstart mit neun Punkten in drei Partien.

Seither haben wir das Momentum auf unserer Seite.» Meier hat auch viel Lob für das Trainerteam rund um Sven Osterwalder übrig: «Die Trainingsintensität ist sehr hoch. Unsere Spieler sind fit, oft entscheiden wir die Partien in den Schlussminuten. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Stürmer Kürsat Kiybar, der mit 38 Jahren zehn Tore in 13 Partien verbucht hat. Seine Topform spricht für sich.»

Auch wenn die Gelegenheit für den Aufstieg in die 1. Liga lange nicht mehr so günstig sein wird wie in dieser Saison, ist es Schöftlands Sportchef Meier zuletzt ruhig angegangen. Mit Abel Yosief und Jovan Eric sind zwei junge Spieler von der FC Wohlen U23 dazugestossen. Dazu wechselte Jennys Hügi in der Winterpause vom Zweitligisten FC Schönenwerd-Niedergösgen zum SC Schöftland.

Der Sportchef betont: «Wir sind ein Dorfklub, wir holen keine Söldner für den schnellen Erfolg. Hier sollen sich die Spieler wohl fühlen, sich entwickeln und lange bleiben. Diese Klubphilosophie werden wir beibehalten, selbst wenn wir am Ende in die 1. Liga aufsteigen sollten.»

«Haben mit Dietikon noch eine Rechnung offen»

Beim FC Muri dürfte die Botschaft über einen vereinfachten Aufstieg für Jubel gesorgt haben. Im Dreikampf mit Schöftland und Dietikon haben die Freiämter mit ihrer individuellen Klasse gute Karten, um sich am Ende durchzusetzen. Doch Michael Stadelmann – Spieler und Präsident des FC Muri – mahnt vor dem Rückrundenstart zur Vorsicht: «Entscheidend wird sein, dass wir die Spiele gewinnen, in denen wir Favorit sind. Wer seine Hausaufgaben am zuverlässigsten erledigt, wird sich am Ende den Platz schnappen.»

Michael Stadelmann erhofft sich eine FInalissima am letzten Spieltag gegen Dietikon. zvg

Trotzdem haben die Murianer auch ein Auge auf die direkte Konkurrenz geworfen, besonders in Richtung Zürich: «Dietikon hat den Aufstieg als Ziel definiert und das Kader ordentlich verstärkt. Sie sind der Favorit», betont Michael Stadelmann.

Schlottrige Knie hat deswegen beim FC Muri aber keiner: «Wir haben mit Dietikon noch eine Rechnung offen. Die 0:1-Niederlage vor der Winterpause war ärgerlich. Wir hatten acht verletzte Stammspieler. Zudem spielten wir ab der 55. Minute in Unterzahl, waren aber trotzdem die dominantere Mannschaft. Natürlich sind wir nun heiss auf eine Revanche.»

Dass dieses Vorhaben gelingt, dafür möchte in der Rückrunde auch Neuzugang Ernes Paden sorgen. Der Flügelspieler bringt viel Erfahrung aus der 1. Liga mit und heizt den Konkurrenzkampf zusätzlich an: «Wir haben aktuell 18 Spieler, die alle tendenziell in die Startaufstellung gehören. Der Trainer hat die Qual der Wahl», so Stadelmann.

Sollte sich der FC Muri keine unnötigen Ausrutscher erlauben, winkt gar eine kleine Finalissima vor heimischer Kulisse. Der Präsident gerät ins Schwärmen: «Am letzten Spieltag kommt es zum Showdown gegen Dietikon. Wenn es gut läuft, ist dann noch alles offen. Nebenbei wäre es auch das letzte Spiel auf unserem alten Naturrasen, bevor es dann einen Kunstrasen gibt. Das könnte ein grosses Fest werden.»

