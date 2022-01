Der Aargauer Skiverband will talentierte Skifahrer gezielt förder

Aargauer Skiverband Es muss ja nicht gleich der nächste Odermatt sein: Wie im Aargau neue Ski-Talente reifen sollen Lange ist es her, seit ein Aargauer im Ski-Weltcup für Furore sorgte. Auch wenn der Kanton nicht fürs Skifahren bekannt ist, ist das Interesse noch immer da. Doch der Verband muss aufpassen, dass er die talentierten Nachwuchskräfte weiterhin begeistern kann. Frederic Härri Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Im Ski-Weltcup ist derzeit keine Aargauerin und kein Aargauer vertreten. Bei gezielter Förderung könnte sich das aber dereinst ändern. Johann Groder/Freshfocus / Expa

Nicolas Gygax fährt auf Skiern. Die meiste Zeit aber verbringt er damit, die beiden scharfkantigen Bretter vom Boden zu lösen und artistisch durch die Luft zu schwingen. Gygax ist Aerials-­Athlet, als solcher ist die Höhenakrobatik sein Daseinszweck. Steile, kurvige Pisten sieht man Gygax selten hinabsausen, schon gar nicht wettkampfmässig. Letzteres ist eher die Aufgabe von alpinen Skifahrern. Und während Gygax beste Chancen hat, den Aargau an den Olympischen Spielen zu vertreten, waren die kantonalen Skirennsportler weit davon entfernt, sich für Peking zu qualifizieren.

Auf zwei Skiern unterwegs, aber meist in der Luft statt auf der Skipiste: der Aargauer Skiakrobat Nicolas Gygax. Rick Bowmer / AP

Lange ist es her, seit Urs Lehmann als Skiweltmeister von 1993 ein letztes wahres Ausrufezeichen setzte. Seither sind die Aargauer Alpinfahrer etwas ­abgetaucht, in den Kaderlisten von Swiss-Ski sucht man das blau-schwarze Kantonswappen vergeblich. Peter Läuppi, der Präsident des Aargauer Skiverbands (ASV), sagt: «Es ist ­unwahrscheinlich, dass bei uns bald der nächste Odermatt ­daherkommt.»

Wer gut Ski fahren will, muss raus auf die Piste

Für die geringere Leistungsdichte im Aargau gibt es Gründe. Am augenfälligsten dürfte der Standortnachteil sein – die Trainingsmöglichkeiten im eigenen Kanton sind nun einmal sehr begrenzt. Es gibt keinen Berg vor der Haustür, und meist fällt nur wenig Schnee. Die optimalen Bedingungen lassen sich auch gar nicht so leicht simulieren, wie das in Freestyle-Disziplinen wie Halfpipe oder eben Aerials möglich ist.

Peter Läuppi, Präsident des Aargauer Skiverbandes. zvg

Läuppi erklärt die Unterschiede wie folgt: «Als Aerials-Athlet hast du im nahegelegenen Mettmenstetten ein nationales Zentrum, das international absolut mithalten kann. Als Freestyle-Snowboarder kannst du skaten, du kannst in die Akrobatik, du kannst ins Kunstturnen. Dort legst du die Basis, ohne je den Schnee berühren zu müssen. Im Skisport geht das nicht. Du musst auf die Piste und draussen sein. Du musst den Schnee spüren, die Unebenheiten, die Kräfte, die auf dich wirken.»

Das heisst: Wer ausgiebig Ski fahren möchte, der nimmt entsprechend weite Wege auf sich. Läuppi erzählt, wie die Trainer des ASV mit den Nachwuchsathleten um 6 Uhr früh losfahren, nur damit um 9 Uhr das Training in Andermatt, auf der Klewenalp oder im luzernischen Sörenberg beginnen kann. Das kostet Zeit, ist entbehrend und der eigenen Motivation nicht immer zuträglich.

Und doch gibt es sie, junge Menschen im Aargau, die bereit sind, den grossen Aufwand fürs Skifahren zu betreiben. Rund 20 Mädchen und Knaben im Alter zwischen neun und 15 Jahren bietet der Aargauer Skiverband Strukturen und Trainingsmöglichkeiten an. Einige wenige Kaderathleten aus der U23 trainieren aus Ressourcengründen im Urner Skiverband mit.

Wenn Skilager ausfallen, fehlt der Wettkampfgeist

Und obschon Läuppi nicht gleich den einen Ausnahmekönner ortet, sieht er doch Leute, «die Talent haben und kompetitiv Rennen fahren möchten». Die Begabtesten unter ihnen werden dereinst den hiesigen Verband verlassen, näher an die Berge ziehen oder sich einem regionalen Leistungszentrum anschliessen. Dies sei auch Sinn der Sache, sagt Läuppi. «Unsere Aufgabe ist es, unseren Kaderathleten das nötige Rüstzeug mitzugeben.»

Läuppi ist zuversichtlich, dass der Skirennsport im Aargau künftig nicht an Bedeutung verlieren wird. Dies zu vermeiden, sei eine der herausforderndsten Aufgaben des ASV, sagt er. Denn es lauern Gefahren, dass die Berührungen mit dem Schweizer Nationalsport stetig flüchtiger werden. Die anhaltende Pandemie etwa befördert, dass Schulen ihre Skilager anzweifeln, sie verkürzt durchführen oder ganz absagen.

Bei der jährlichen Skimeisterschaft des Aargauer Skiverbandes können sich Jungtalente unter Wettkampfbedingungen messen. zvg/Aargauer Skiverband

Läuppi sieht diese Entwicklung kritisch: «Kaderfahrer fallen im Skilager für gewöhnlich auf. Sie fahren schneller als die anderen und siegen im Rennen. Das gibt Bestätigung. Als Kind willst du zeigen, wie gut du Ski fahren kannst, du willst vor Gleichaltrigen glänzen, nicht nur bei Mami und Papi in den Skiferien.» Läuppis Argument: Wer Vergleichspunkte hat und weiss, wie stark er ist, der macht weiter. Nicht umsonst organisiert der ASV jedes Jahr eine eigene Skimeisterschaft, die jüngste fand am Sonntag statt.

Vielleicht wird damit gar irgendwann eine Aargauer Teilnahme an den Olympischen Spielen zum Thema. Es darf geträumt werden. Dabei muss ja nicht gleich der nächste Marco Odermatt herauskommen.

Probetrainings im März Der Aargauer Skiverband sucht nach talentierten Skifahrerinnen und Skifahrern. Für Interessierte findet am 6. März 2022 ein Probetraining statt, die Anmeldung ist offen. Weitere Informationen gibt es auf www.asv-ski.ch.

