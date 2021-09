2. Liga: Windischer erzielt Viererpack, FC Lenzburg ist auf Kurs

Aargauer Regionalfussball Lenzburg ist wieder auf Kurs, Windisch-Spieler erzielt Viererpack, Sarmenstorf mit dem nächsten Torfestival: Die Aufreger vom 4. Spieltag Im Aargauer Fussball rollt der Ball wieder. Wir werfen einen Blick auf die Plätze und sagen, wer in der ­ersten Runde in der 2. und 3. Liga auf- beziehungsweise abgefallen ist. Nik Dömer 01.09.2021, 18.10 Uhr

Der FC Lenzburg kommt langsam in Fahrt. Alexander Wagner

Spektakel pur auf dem Sportplatz Dägerli: Der FC Windisch schenkt dem FC Oftringen zuhause gleich sechs Tore ein und gewinnt die torreiche Partie mit 6:3. Klarer Matchwinner des verrückten Spiels ist dabei unbestritten Atanas Angelov. Der Mittelfeldspieler wird in der 66. Minute eingewechselt und besiegelt darauf mit vier Treffern die Oftringer Niederlage.

Der Windischer Saisonstart lässt sich sehen. Alexander Wagner

Mit dem zweiten Saisonsieg kommt der noch ungeschlagene Aufsteiger nach vier Spieltagen bereits auf acht Punkte und belegt damit Platz 4. Gut möglich, dass das anvisierte Saisonziel vom Klassenerhalt eher zurückhaltend definiert wurde.

Überragende Sarmenstorfer

Nicht zu stoppen scheint der FC Sarmenstorf zu sein. Das Team von Trainer Michael Winsauer fegt den FC Niederwil mit 5:0 vom Platz und ist damit nach vier Spieltagen und 12 Punkten souveräner Leader der Liga. Das Torverhältnis von 18:2 ist zudem eine klare Ansage an die Konkurrenz.

18 Tore verbuchte der FC Sarmenstorf in dieser Saison bereits. Alexander Wagner

Nach der vergangenen Horror-Saison und dem verpatzten Start in die neue Spielzeit kommt der FC Lenzburg immer besser in Fahrt. Das Team von Samuel Drakopulos gewinnt gegen den FC Küttigen diskussionslos mit 3:0 und stösst dank dem dritten Sieg in Serie auf Platz 2 vor. Massgebend beteiligt am Erfolg ist dabei Goalgetter Fidan Tafa, der die Torschützenliste bereits mit sechs Treffern anführt.

Fidan Tafa weiss, wo das gegnerische Tor steht. Gerry Frei / SPO

Der Spieltag

Screenshot AFV

Die Tabelle

Screenshot AFV

In der 3. Liga sind die Aufstiegskandidaten FC Frick und FC Rothrist weiter auf Kurs. Während sich die Fricker gegen den FC Mellingen knapp mit 3:2 gegen Mellingen den vierten Erfolg in Serie sichern, gewinnen auch die Rothrister ihr viertes Duell minimalistisch mit 1:0 gegen den FC Rupperswil.

Etwas deutlich gestaltet sich die Partie zwischen dem FC Muri 2 und dem FC Döttingen. Gleich mit 9:0 gewinnen die Murianer ihre erste Partie dieser 3. Liga-Saison. Unter der Torschützen kann sich dabei auch Präsident Michael Stadelmann einreihen.

Der Spieltag

Screenshot AFV

Die Tabelle

Screenshot AFV