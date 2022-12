Aargauer Radsporttalent Jan Christens aufregendes Jahr und der Blick in eine noch spannendere Zukunft Der Gippinger Jan Christen gehört zu den grössten Radsporttalenten der Welt. Nach einem erfolgreichen Jahr mit Welt- und Europameistertiteln, könnte er nun noch einen ganz speziellen Award gewinnen, ehe er 2023 auf höchster Stufe durchstarten will. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 05.12.2022, 08.00 Uhr

Jan Christen wurde im Juni an den Gippinger Radsporttagen geehrt. Alexander Wagner

Das Gippinger Radsporttalent Jan Christen könnte sein sowieso schon erfolgreiches Jahr mit einer ganz speziellen Auszeichnung krönen: Der 18-Jährige gehört zu den drei Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Titel des «SRF 3 Best Talent Sport 2022» nominiert wurden in der Kategorie Sport. Via Publikumswahl (Voten kann man hier) wird sich vom 5. bis am 9. Dezember entscheiden, wer obenaus schwingt, im Rahmen der «Sport Awards» am kommenden Sonntag auftreten und den Förderpreis von 12000 Franken von der Schweizer Sporthilfe in Empfang nehmen kann.

Starke Konkurrenz, grosse Zukunft

Klar ist: Jan Christen wäre ein würdiger Sieger in dieser Kategorie, auch wenn die Konkurrenz mit Anja Weber (Ski nordisch) und Audrey Werro (Leichtathletik) nicht von schlechten Eltern ist. Doch selbst wenn der Aargauer leer ausgehen würde, so würde das seine Jahresbilanz und schon gar nicht seine sportliche Zukunft in irgendeiner Form betrüben. Denn fest steht schon jetzt: Der Gippinger steht vor einer ganz grossen Radsport-Zukunft. Das hat nicht nur das zu Ende gehende Jahr gezeigt, sondern auch seine Perspektiven, die ziemlich aufregend sind.

Der Paukenschlag zum Jahresauftakt: Jan Christen krönt sich in den USA zum Junioren-Radquer-Weltmeister. Imago

Blicken wir zunächst zurück: «Es fällt mir schwer, Höhepunkte herauszupicken», sagt Jan Christen, wenn man ihn auf das vergangene Jahr anspricht. Denn sie waren zahlreich und vielfältig. Schon Ende Januar sorgte er für einen Paukenschlag. In den USA holte sich der Teenager den Junioren-WM-Titel im Radquer. In Fayetteville zeigte er seine Klasse gegen die gleichaltrige Weltklasse auf eindrückliche Art und Weise. «Ich wusste, dass ich diesen Titel holen kann, weil mir die Strecke sehr gut lag. Auch wenn die Spezialisten mich nicht unbedingt auf der Rechnung hatten», sagt er.

Auf der Strasse gab es ebenso zahlreiche starke Darbietungen zu bestaunen. Hervorheben lassen sich da zwei Exploits: Der Gesamtsieg an der Waadtland-Rundfahrt im Mai, als er sich den Triumph mit einer wagemutigen Soloflucht in der letzten Etappe sicherte. Und vor allem der Gewinn des Europameistertitels in Portugal im Juli unter schwierigsten Bedingungen: «Es war unglaublich heiss an jenem Tag. Ich bin kein Fahrer, der die Hitze mag. Dass ich mich bei 40 Grad trotz Erwartungsdruck und Favoritenrolle gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte, macht diesen Sieg sehr speziell», erinnert sich Christen.

Ein velotechnisches Gesamtkunstwerk

Nimmt man auch noch den Junioren-Vize-Weltmeistertitel im Mountainbike (Ende Augist in Les Gets/Fr) in die Gleichung, dann erscheint das Jahres-Gesamtkunstwerk noch viel eindrücklicher. Zudem ist er Junioren-Schweizer-Meister auf der Bahn, im Radquer, Mountainbike und Zeitfahren. Jan Christen holte also Medaillen und Titel in vier verschiedenen Velo-Sparten, dazu noch verteilt über das ganze Jahr.

Wie sind solche Efforts auf höchstem Niveau, physisch wie psychisch, möglich? «Dank einer guten Planung meines Trainers Bruno Diethelm ist es uns gelungen, meine Form immer auf einem gewissen Level oben zu halten. Ich musste mit dem Aufbau nie ganz von vorne beginnen. Andererseits treiben einen die Erfolge natürlich an. Sie motivieren ungemein», erklärt der Aargauer, der mit seinen Rennen, den Trainings sowie seiner beruflichen Ausbildung einen streng getakteten Tagesablauf und entsprechend kaum Freizeit hat.

Schon beinahe vergessen geht angesichts der zahlreichen Erfolge ein Meilenstein, den Jan Christen im Frühling neben der Rennstrecke passiert hat. Im Rahmen der Tour de Romandie unterzeichnete der KV-Lehrling am Asana-Spital Leuggern beim World-Tour-Team UAE Emirates einen Fünfjahresvertrag. Damit wurde sein Einstieg ins Profileben frühzeitig besiegelt - im Alter von damals noch 17 Jahren. Ein wahrlich aussergewöhnlicher Vorgang der zeigt, wie gross das Potenzial Christens in der Radsportwelt eingeschätzt wird.

Nun steht auch fest, welche Pläne UAE Ëmirates im kommenden Jahr mit Jan Christen hat. Im ersten Halbjahr steht ganz klar der schulische Abschluss der Lehre im Mittelpunkt. Was heisst, dass der Gippinger die erste Saisonhälfte in einem Conti Team, welches mit UAE zusammenarbeitet, in der dritthöchsten Leistungsstufe bestreiten wird und so bei kleineren Rennen sanft an den Profi-Level herangeführt werden soll.

Allem Talent zum Trotz bleibt also die berufliche Ausbildung im Mittelpunkt. 2024 hat er seine Lehre - wenn alles nach Plan läuft - dann komplett absolviert. Jan Christen weiss, dass ihm sein Lehrbetrieb auf den letzten Metern keine Steine in den Weg legen wird. Zumal er auch ehrgeizig und vernünftig genug ist, um auch den praktischen Teil zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu absolvieren. Er will die gewährten Freiheiten und das Vertrauen zurückzahlen.

Der Traum vom ersten Klassiker

Im August 2023 dürfte man Jan Christen also erstmals bei einem Profirennen auf World-Tour-Stufe am Start stehen sehen. Er träumt von einer Teilnahme seinem ersten Klassiker - der Lombardei-Rundfahrt, welche von seinem zukünftigen Teamkollegen und zweifachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar dieses Jahr gewonnen wurde.

Der (Radsport-)Himmel ist das Limit für Jan Christen. Vorerst würde er sich aber darüber freuen, Ende Woche mit den grossen Sportstars der Schweiz gemeinsam im Rahmen des Sports-Awards auf einer Bühne stehen zu dürfen. Gut möglich, dass er dort in Zukunft Stammgast sein wird.

