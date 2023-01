Fabio Christen fährt für ein ambitioniertes Schweizer Radteam

Aargauer Radprofi «Wir wollen nicht nur als Athleten überzeugen, sondern auch als Menschen»: Fabio Christen und sein neues Team haben sich eine grosse Mission auf die Fahne geschrieben Fabio Christen fährt die nächsten zwei Jahre für das Schweizer Radsportteam Q36.5 Pro Cycling. Mit dem ambitionierten Rennstall will der 20-jährige Gippinger nicht nur in die World Tour aufsteigen, sondern auch für einen guten Zweck einstehen. An Bord ist auch Radsportlegende Vincenzo Nibali. Michael Höchner Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Christen im Dress des neu gegründeten Schweizer Radsportteam Q36.5 Pro Cycling. Ennio Leanza / EPA

Nachdem die Schweiz jahrelang über kein eigenes professionelles Radsportteam verfügte, gehen in der Saison 2023 gleich zwei Schweizer Rennställe auf Tour. Neben dem von Doppelolympiasieger Fabian Cancellara gegründeten Tudor Pro Cycling Team wurde vergangene Woche im Zürcher Kongresshaus mit Q36.5 Pro Cycling ein weiteres Schweizer Radteam präsentiert. Beide Teams starten in der UCI Pro Tour, eine Stufe unter der World Tour.

Das Q36.5 Pro Cycling Team hat seinen Sitz in Zürich und 24 Fahrer aus 13 Nationen unter Vertrag - darunter auch drei Schweizer. Neben Matteo Badilatti und Filippo Colombo gehört der Gippinger Fabio Christen ebenso dazu. Der Aargauer - Bruder von Megatalent Jan Christen - unterschreibt für zwei Jahre und schafft damit den Sprung aus der Continental Tour in den Profi-Radsport. «Es war ganz speziell. Man hat lange nicht gewusst, was jetzt eigentlich passiert. Es ist besonders, wenn ein neues Team mit solchen Partnern einsteigt», sagt Fabio Christen.

Namhafte Sponsoren geben Rückenwind für einen guten Zweck

Unterstützt wird das Q36.5-Team nicht von irgendwelchen Partnern, sondern von internationalen Grosskonzernen wie UBS, Breitling oder Mercedes. Dazu kommt der weltbekannte Freiburger Bike-Hersteller Scott, welcher das Racing-Equipment zur Verfügung stellt. Das sind eindrückliche Sponsoren für ein Team, welches vor sechs Monaten noch eine Projektskizze war. Chef des Projekts ist der ehemalige südafrikanische Radrennprofi Douglas Ryder. Der ehemalige Teamchef von Team Qhubeka (World Tour) verfolgt mit seinem Team nicht nur die Promotion in die World Tour, sondern versteht sich bei Q36.5 auch als Vorbild für eine bessere Welt.

Mit den Bikes des freiburgischen Herstellers Scott soll in den nächsten Jahren der Aufstieg in die World Tour gelingen. Ennio Leanza / EPA

«Es ist ein Projekt, das in Zukunft ganz gross werden kann», erklärt Christen und führt aus: «Wir wollen nicht nur als Athleten überzeugen, sondern auch als Menschen.» Benannt nach einer italienischen Kleidermarke will Q36.5 nicht nur mit der eigenen Ökobilanz gut dastehen, sondern auch Mobilität und Zugang zu Schulbildung auf dem afrikanischen Kontinent verbessern.

Radsportlegende als Berater

Fabio Christen fühlt sich geehrt als Schweizer ein Teil eines Schweizer Teams zu sein und beim Aufbau einer neuen Mannschaft mitwirken zu können. Während der Gippinger neben der Strecke als Botschafter auftritt, muss er auf dem Rad zeigen, dass er der neuen Herausforderung gewachsen ist. Nach zwei Jahren auf der Continental Tour, ist es für ihn persönlich der Aufstieg in eine höhere Klasse. Teams im Radsport bestreiten nicht nur Rennen in ihrer Stärkekategorie, im Gegenteil, sie dürfen mit Wildcards auch in den jeweils höheren und tieferen Klassen antreten. «Für mich als jungen Athleten ist es das Beste, um mich weiter zu entwickeln. Ich kann ganz oben Erfahrung sammeln, aber auch auf der unteren Stufen Rennen fahren und Erfolge feiern», so der Aargauer

Mit 20 Jahren ist Fabio Christen das jüngste Teammitglied. Genügend Erfahrung hat sein Team allemal. Ihm zur Seite stehen neben einigen routinierten Fahrern wie dem Italiener Gianluca Brambilla, der schon am Giro d'Italia und an der Vuelta Etappensiege feiern konnte, auch Radsportlegende Vincenzo Nibali. Der 38-jährige Italiener ist nur einer von sieben Fahrern, welche den Giro, die Vuelta und die Tour de France gewinnen konnten. Seit seinem Rücktritt letztes Jahr fungiert er nun als technischer Berater bei Q36.5.

Radsportikone Vincenzo Nibali ist Vorbild und technischer Berater für die 24 Athleten von Q36.5. Ennio Leanza / KEYSTONE

Anders als in der letzten Saison, ist Fabio Christen bei seinem neuen Arbeitgeber nicht zwingend darauf angewiesen, sich ins Rampenlicht zu drängen und gute Resultate herauszufahren. Vielmehr nimmt er eine Helfer-Rolle ein und arbeitet mehrheitlich für den Erfolg der Mannschaft. Nach überstandener Hüftverletzung, welche er sich im vergangenen Herbst zugezogen hatte, ist Fabio Christen wieder in bester Verfassung. Neben Nachwuchs-Wettbewerben, wie der Tour de l'Avenir und den Europa- und Weltmeisterschaften, hofft er auch darauf, im Juni an der Tour de Suisse im Kader von Q36.5 zu stehen und weiter wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen