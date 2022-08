Schweizer Cup: So steht es um die Aargauer Amateurteams

Aargauer im Schweizer Cup «Winterthur soll keinen Spass haben»: So steht es um die Aargauer Amateurteams vor der ersten Runde des Schweizer Cups Der FC Muri steht gegen Winterthur vor einer Herkulesaufgabe, der FC Wohlen will gegen Kreuzlingen den Ton angeben und der FC Sarmenstorf erwartet in Affoltern am Albis ein Duell auf Augenhöhe. Eine Übersicht zu den Aargauer Vertretern im Schweizer Cup. Nik Dömer 20.08.2022, 00.56 Uhr

Der FC Muri trifft am Sonntag auf den FC Winterthur. Alexander Wagner

Der FC Muri hat aus Sicht des Aargauer Amateurfussballs das grosse Los gezogen. Am Sonntag darf der Freiämter Erstligist gegen den FC Winterthur ran. Gespielt wird die Partie auf der Wohler Niedermatten, weil derweil in Muri ein neues Hauptfeld entsteht. Stammgoalie und Leiter Sport Yannick Hofer hofft aber trotz Exil auf eine grossartige Kulisse: «Winterthur hat uns ­gesagt, dass wir mit ungefähr 500 bis 600 Gästefans rechnen können. Nebenbei haben unsere Murianer nach Wohlen auch nur einen kurzen Anreiseweg. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht mindestens 1500 Zuschauer anwesend sind.»

Für Hofer ist vor dem Spiel klar, es müssten schon mehrere Faktoren zusammenpassen, damit der ganz grosse Coup ge­lingen kann: «Unser Team ist sich aus der 2. Liga inter gewohnt, spielerische Lösungen zu finden. Das wurde uns in der 1. Liga zuletzt zum Verhängnis. Nun muss es uns gelingen, einen guten Mix zu finden. Wir müssen mit destruktivem Fussball den Gegner nervös machen, aber auch mutig nach vorne spielen. Winterthur soll in dieser Partie keinen Spass haben. Nur so kann uns ein Cupmärchen gelingen.»

Wohlens Komornicki will Emotionen sehen

Der FC Wohlen steht in der ­ersten Cup-Runde am Samstag dem 1.-Liga-Aufsteiger FC Kreuzlingen in der heimischen Niedermatten gegenüber. Eigentlich scheint die Favoritenrolle dabei klar dem Heimteam zu gehören, doch Trainer Ryszard Komornicki sieht das anders: «Wenn wir so spielen wie zuletzt bei der 0:4-Niederlage gegen die Xamax U21, dann müssen wir gar nicht antreten.»

Ryszard Komornicki fordert eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Alexander Wagner

Sarmenstorf kann auf seine Fans zählen

Wenn der FC Sarmenstorf in der ersten Cup-Runde beim Zürcher Drittligisten FC Affoltern am Albis gastiert, wird es bereits das dritte Pflichtspiel innert einer Woche für das Team von Marc Blum sein. Der Trainer macht sich deswegen keine Sorgen: «Die Spieler sind sich zum Glück ein solches Programm von der letzten Saison gewohnt.»

Der FC Sarmenstorf kann auch auswärts auf seine Fans zählen. Claudio Thoma

Im Vergleich zu Muri oder Wohlen ist der FC Sarmenstorf in Form. Acht Tore in zwei ­Liga-Partien – die Offensiv­maschinerie läuft bereits wieder heiss. Als klaren Favoriten sieht Blum seine Mannschaft aber nicht: «Den Zürcher Verband schätze ich im Vergleich zum AFV etwas stärker ein. Affoltern gehört zu den Spitzenteams in der 3. Liga, deshalb sehe ich den Gegner auf Augenhöhe.»

Sollte es zum Cup-Krimi kommen, kann Sarmenstorf trotz Auswärtsspiel auf zahlreiche Unterstützung zählen. Der Verein hat für seine Fans extra zwei Cars organisiert, um auf der Zürcher Sportanlage Im Moos für eine heimische Atmosphäre zu sorgen.