Warum Fussball-Youngster Iaquinta von Baden nach Perugia wechselt

Aargauer Fussballtalent Ein Turnier veränderte alles: Warum ein Badener Junior in Perugia nach den Sternen greifen möchte Der 15-jährige Fabio Iaquinta erlebt einen märchenhaften Sommer. Dank seinem starken Auftritt beim «Torneo di Viareggio» zog er das Interesse einer italienischen Academy auf sich. Nun will sich der Badener Junior in Perugia den Schliff für eine grosse Karriere holen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Iaquinta aus Neuenhof wechselt von der U15 des FC Baden in eine Jugendakademie in Perugia. Alexander Wagner

Perugia, eine wunderschöne Stadt mit knapp 170'000 Einwohner mitten in Italien. Bekannt ist der Ort für bezaubernde Kunstschätze und antike Paläste. Für Fabio Iaquinta ist das allerdings eher zweitrangig. Der Badener Junior ist in die Hauptstadt der Provinz Umbrien gereist, um sich den Schliff für die Welt des Profifussballs zu holen.

Wenige Tage vor der Abreise in Richtung Nachwuchsleistungszentrum sitzt Iaquinta im Badener Esp und strahlt. Dieser Sommer sei wie ein kleines Märchen gewesen, sagt er. Eigentlich rechnete Iaquinta im Frühling damit, dass er nach seinem letzten Schuljahr in der Sekundarschule eine Lehrstelle im kaufmännischen Bereich antreten und beim FC Baden in der Youth League B spielen wird. Doch es kam komplett anders.

Zwei lukrative Angebote

Per Zufall lernten seine Eltern darauf in einem Mailänder Hotel einen Scout kennen, sie erzählten diesem von ihrem ältesten Sohn. Der Scout wurde darauf neugierig und reiste in die Schweiz, um den Badener Junior zu besuchen. Ihm gefiel, was er sah und vermittelte Iaquinta an einen Manager weiter.

Fabio Iaquinta entschied sich für das Angebot der ISM Academy. Alexander Wagner

Kurz darauf wurde der Youngster zum bekannten Turnier «Torneo di Viareggio» zu einer europäischen Auswahl eingeladen. Das Turnier veränderte alles. Er beeindruckte mit raffiniertem Spiel im Mittelfeld. Die Gegner waren teilweise bis zu zwei Jahre älter und physisch überlegen. Iaquinta, rund 165 cm gross und knapp 50 Kilogramm schwer, liess sich davon nicht beeindrucken und zeigte an der toskanischen Küstenstadt eine überzeugende Leistung.

Es folgten zwei lukrative Angebote für Iaquinta. Eines aus Spanien und eines aus Italien. Zweiteres war reizvoller. Es handelte sich dabei um die ISM Academy (International Scouting Center) in Perugia. Für die Entscheidung brauchte er nicht lange überlegen: «Ich absolvierte eine Probewoche vor Ort. Die Bedingungen sind dort wirklich auf einem Top-Level. Die Betreuung ist vollumfänglich, bis zur Ernährung wird alles individuell angepasst. Das hat mich überzeugt.»

Kapitel beim «Team Aargau» ist abgeschrieben

Keine Frage: Der Weg, den der 15-jährige Iaquinta gehen möchte, ist speziell. Grosse Aargauer Talente in seinem Alter landen in der Regel eher bei der U16 des FC Aargau (alt: Team Aargau). Dieses Kapital hat er jedoch abgeschrieben. «Bis zur U14 war ich immer bei den Auswahlturnieren dabei. Irgendwann liess man mich ohne Begründung nicht mehr spielen. Ich entschied mich darauf, die U15 in Baden anzustreben und danach meinen Weg zu gehen.»

Ein wichtiger Wegbegleiter für Iaquinta war dabei Daniel Hedinger, U15-Juniorentrainer des FC Baden. Unter ihm ist Iaquinta in den letzten Jahren im zentralen Mittelfeld gereift. Hedinger sagt über seinen ehemaligen Schützling: «Auf dem Feld ist er ein Schlitzohr und ein akribischer Arbeiter. Hingegen muss er noch an seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz arbeiten. Aber man sollte den Jungen nicht unterschätzen. Er ist lernbereit, hat Disziplin und einen grossen Willen.»

Was Hedinger über Iaquinta sagt, wird auch im Gespräch mit dem jungen Mittelfeldregisseur deutlich, der Badener Junior wirkt kurz vor der Abreise fokussiert. Iaquinta weiss genau, was er möchte. Das war schon immer so. «Seit ich laufen kann, will ich bei Milan spielen. Als 5-Jähriger wollte ich bereits Fussballprofi werden, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin mir sicher, die Academy ist für mich nun der beste Weg, um den Traum wahr werden zu lassen.»

Trotz grosser Überzeugung muss sich Iaquinta aber auch eingestehen, seine Eltern und seine beiden 10-jährigen Geschwister Daniel und Selena zu verlassen, fällt ihm überhaupt nicht leicht. Zwischen 6-8 Autostunden trennen ihn und seine in Neuenhof wohnhafte Familie künftig: «Wahrscheinlich wird es am Anfang für mich hart, aber ich hoffe, dass das Heimweh mit der Zeit etwas abflachen wird», meint er.

Einstieg bei Perugias U17 ist wahrscheinlich

Auch für Jessica und Francesco Iaquinta, die Eltern von Fabio, ist der Abschied schwierig. Allerdings ist ihnen auch bewusst, dass ihr Sohn eine grosse Chance erhält: «Uns war immer wichtig, dass er selber entscheiden kann. Er wollte unbedingt nach Perugia, wir haben uns darauf die Academy angesehen und waren überzeugt davon, dass er dort mit der Schule und zwei Trainings pro Tag gut aufgehoben sein wird. Und wir können ihn nebenbei jederzeit besuchen», betont Mutter Jessica.

Auch die Eltern von Fabio Iaquinta sind von der Academy überzeugt. zvg

Ergänzend meint Vater Francesco, der einst selber Spieler des FC Wettingen war, dazu: «Solche Chancen gab es bei uns früher nicht. Ich finde es eine gute Entscheidung, dass er den Mut hat und diesen Weg einschlägt. Wenn es nicht läuft, kann er auch jederzeit abbrechen und hier in der Schweiz ins Berufsleben einsteigen.»

Wie es nun genau weitergeht mit Iaquinta ist noch offen. Die ISM Academy arbeitet eng mit dem lokalen Verein AC Perugia (Topmannschaft in der Serie B) zusammen, entsprechend wäre es ein logischer Schritt, wenn Iaquinta die Saison in der U17 bestreiten wird. Eine Zukunft bei einem anderen Team ist künftig jedoch nicht ausgeschlossen. Die Academy bildet auch Spieler für andere Vereine aus. Und wer weiss, vielleicht klopfen ja irgendwann auch die Rossoneri an. Träumen soll bekanntlich erlaubt sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen