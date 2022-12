Ehemaliges Talent des FC Aarau beim FC Bayern München

Aargauer Fussballtalent «Bei allem Respekt für den FC Aarau, hier erlebe ich eine andere Welt» – Nachwuchstalent gibt einen Einblick in sein Leben beim FC Bayern München Im Sommer wechselte der Schweizer Nachwuchsinternationale Gabriel Gonzalez vom Nachwuchs des FC Aarau in die U17 von Bayern München. Auf dem Campus verfügt der 16-Jährige über ideale Voraussetzungen, um seinen Traum vom Profifussball zu erfüllen. Dass er dafür seine Familie früh verlassen musste, nimmt er in Kauf. Michael Höchner Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabriel Gonzalez spielt seit vergangenem Sommer für die U17 des FC Bayern München. Imago

Am Stadtrand von München ist vom weihnachtlichen Treiben im Zentrum nicht viel zu spüren. Hier, gut 30 Fahrminuten von der Innenstadt entfernt und am nördlichsten Rand der süddeutschen Metropole, befindet sich der Campus des FC Bayern München. Aus dem gerade ankommenden Bus der Linie 294 steigt Gabriel Gonzalez aus. Der 16-jährige Schweiz-Spanier, der das Fussballspielen im Aargau lernte, gehört seit vergangenem Sommer zur U17 des FC Bayern München.

Umringt wird der Campus von einer Autobahnzubringerstrasse, weitläufigen Feldern und einzelnen Waldstücken. In östlicher Richtung ist am Horizont die Allianz Arena zu sehen – die Heimstätte der Bayern-Profis. Und das Traumziel derjenigen, die auf dem Campus trainieren.

Für Gabriel Gonzalez geht es nach dem Besuch einer privaten Sportschule auf Maturastufe nun zurück in sein Zimmer, bevor am Abend ein Mannschaftstraining auf der Tagesordnung steht.

Der 2017 eröffnete FC Bayern Campus befindet sich am nördlichen Rand der Millionenstadt München. zvg

Über 30 Nachwuchskicker des FC Bayern leben direkt auf dem Campus und haben ihre eigenen Zimmer mit Gemeinschafts­räumen. Verpflegt werden sie täglich in der Mensa im Erdgeschoss. Wie so mancher Junge in seinem Alter hört auch Gabriel Gonzalez gerne Musik oder spielt mit seinen Teamkollegen Videospiele. Bei Mario Kart geht es auch mal emotional zu und her zwischen den Kumpels, ist zu erfahren.

Über den FC Aarau zu den Bayern

Gonzalez stammt aus der Zürcher Gemeinde Otelfingen. Da die Gemeinde im Furttal aber über keinen eigenen Fussballclub verfügt, begann seine Fussballkarriere auf der anderen Seite der Kantonsgrenze beim FC Wettingen. Früh wurde sein fussballerisches Talent erkannt und es folgte der Wechsel in die U12 des FC Aarau und damit auch ins Juniorenkonstrukt Team Aargau.

Bei einem Testspiel der Schweizer U16-Nationalmannschaft gegen Deutschland wurde schliesslich auch der FC Bayern München auf den Stürmer aufmerksam. Am nächsten Tag rief ein Scout der Münchner an und wenig später unterschrieb Gonzalez einen Dreijahresvertrag am FC Bayern Campus. «Wow, was ist das?», erzählt Gonzalez vom Tag des Anrufs und ergänzt: «Es war nicht schwierig, mich zu entscheiden, wenn so ein grosser Verein Interesse zeigt.»

Eine Familie in München und eine in der Schweiz

Das oberste Ziel des Teenagers ist es, Profifussballer zu werden. Dass Gonzalez dafür schon früh seine Familie verlassen musste, war ein Opfer, welches er in Kauf nimmt. «Ich bin ein Mensch, der nicht so starkes Heimweh empfindet, da war es nicht schwierig, von Zuhause wegzugehen. Meine Familie versteht das und unterstützt mich», erklärt Gonzalez. Der ehemalige Aarau-Junior weist daraufhin, dass andere Spieler viel weiter entfernt seien von Zuhause und dass er sich bei nur vier Stunden Entfernung glücklich schätzen kann.

Wenn man getrennt ist von seiner richtigen Familie, ist es umso wichtiger, sich in seiner neuen Familie gut einzuleben. Das ist ihm gelungen. Während des Interviews wirkt Gonzalez etwas zurückhaltend, aber auch sehr reflektiert. Ab und an kommt eine Seite mit viel positiver Ausstrahlung zum Vorschein, die erahnen lässt, wie er innerhalb der Mannschaft auftritt. «Ich bin eigentlich gar nicht zurück­haltend, sondern lache viel und zeige meine Freude. Die meisten bei uns im Team sind so, weshalb es auch sehr einfach war, mich hier zu integrieren. Wir ticken alle gleich», sagt Gonzalez.

Dass die U17 des FC Bayern eine eingeschworene Einheit ist, ­präsentiert sich auch beim Blick auf die Tabelle der U17-Bundesliga Gruppe Süd/Südwest. In 13 Spielen holten die Münchner 11 Siege und sind bei zwei ­weiteren Unentschieden nach wie vor ungeschlagen. Gonzalez kam in 12 Partien zum Einsatz und wurde meistens einge­wechselt. Bisher erzielte der Stürmer drei Tore und gab einen Assist.

Für die Rückrunde verfolgt Gonzalez das Ziel, sich in die Startformation zu kämpfen und die U17-Meisterschaft mit dem FC Bayern zu gewinnen. Die ­jeweils erstplatzierten Teams der drei Regionalgruppen Nord (hier qualifizieren sich der Erste und Zweite), West und Süd/Südwest spielen am Ende der Saison Playoffs und küren den deutschen Meister.

Europäisches ‹Powerhouse› in der Nachwuchsförderung

Nächstes Jahr wird Gonzalez dann in die U19 der Bayern ‹be­fördert›. Bis zum Profi ist es aber noch ein weiter Weg. Auf dem Campus des FC Bayern findet das Schweizer Nachwuchstalent aber beste Voraussetzungen dafür. Neun Fussballplätze, Fitnessräume, medizinische Versorgung sowie psychologische und schulische Betreuung bieten optimale Bedingungen, um sich fussballerisch wie auch per­sönlich weiterzuentwickeln. Das Angebot auf dem Campus ist so gut, dass sogar Profis neidisch würden, wie Thomas Müller einst bei einem Besuch sagte. Der 2017 eröffnete Campus ist nicht vergleichbar mit der Infrastruktur in der Schweiz und setzt auch auf europäischer Ebene Massstäbe.

Das erlebt auch Gonzalez so. «Bei allem Respekt für den FC Aarau, bezüglich Intensität und Einrichtung erlebe ich hier eine andere Welt», sagt er. Vor allem im Bereich Athletik seien die ­Talente bei den Bayern bereits um einiges besser als ihre Altersgenossen in der Schweiz. «Hier spielen Clubs aus dem Tabellenkeller besser hinten raus als die Topteams in der Schweiz», ergänzt der Otelfinger. Die ­Challenge bei den Bayern sei ­definitiv noch einmal grösser als in Aarau.

Gonzalez enteilt seinen Mitspielern auch in der U17-Bundesliga. Imago

Der freie Nachmittag von ‹Gaby› Gonzalez neigt sich langsam dem Ende zu. Während sich frostige Witterungsverhältnisse über München ausbreiten, schnürt er seine Fussballschuhe. Der herunterprassende Eis­regen führt nicht nur zu zahl­reichen Zugausfällen der Deutschen Bahn, er verunmöglicht auch das Mannschaftstraining der U17. Kicken tut Gonzalez aber trotzdem noch, im Skills Lab, einer hexagon-förmigen Arena mit Videowänden an allen Seiten.

Datenanalyse von Spielsituationen

Gonzalez stellt sich in die Mitte des Raumes. Jeder Spieler trainiert einzeln. Auf dem Boden aufleuchtende Markierungen ­indizieren ihm, wo er sich hinzustellen hat und welche Übung nun abgeschlossen wird. Eine Ballwurfmaschine bringt dann das Spielgerät ins Spiel. Gonzalez muss bei seiner ersten Übung den Ball annehmen, sich um die eigene Achse drehen und einen Pass in den Lauf spielen. Andere mögliche Übungen sind Kopfbälle oder Schüsse aufs Tor. Jede Übung endet immer damit, dass der Ball auf eine Zielscheibe an der Leinwand geschossen wird.

Im Skills Lab werden unter Laborbedingungen Messwerte der Fussballer erhoben. Michael Höchner

Unter Laborbedingungen werden über die verschiedenen Trainingsprogramme diverse Messwerte erhoben. Präzision, Handlungsschnelligkeit oder Ballabgabe zeigen an, wie gut sich ein Spieler weiterentwickelt. Bei den Junioren geht es vor ­allem darum, eigene technische Defizite abzubauen. Bei Gonzalez sind es der schwächere linke Fuss und seine Ballannahme. Über Fähigkeiten wie das Zweikampfverhalten können die von einem Datenanalysten ausgewerteten Messungen aber keine Auskunft geben.

Mit Abschluss der Skills Lab Trainingseinheit ist auch der Tag von Gabriel Gonzalez vorbei. Für die Festtage reist er zurück zu seiner Familie in die Schweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen