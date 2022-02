Aargauer 2. Liga: So steht es um die abstiegsbedrohten Teams

Aargauer Fussball Zwischen Abstiegssorgen und Angriffslust: So steht es um die abstiegsbedrohten Teams der 2. Liga In vier Wochen startet die Rückrunde der Aargauer 2. Liga. Wir nehmen die 16 Mannschaften in einer vierteiligen Serie genauer unter die Lupe. Nik Dömer Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Kann sich der FC Niederwil aus der kniffligen Situation befreien? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die aktuelle Saison in der 2. Liga ist knallhart! Gleich fünf Teams müssen den höchsten Aargauer Spielbetrieb im Sommer verlassen. Dabei bangen selbst gestandene Zweitligisten um den Klassenerhalt. Im Kampf an der Spitze zeichnet sich dagegen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In einer vierteiligen Serie befassen wir uns mit den 16 Teams vor dem Start der Rückrunde.

16. Platz: FC Gränichen

Die Lage in Gränichen ist brenzlig: Nur sieben Punkte zur Saisonhälfte, der langjährige Zweitligist taumelt am Tabellenende. Nun muss eine Siegesserie her, das ist sich auch Sportchef Claudio Scicchitano bewusst: «Wir haben in der Winterpause im mentalen Bereich gearbeitet, im Rahmen eines Workshops kam bei uns FIFA-Instruktor Fritz Schmid zu Besuch und arbeitete mit den Spielern an der Persönlichkeitsentwicklung.»

Eine Hinrunde zum Vergessen: Das Fanionteam des FC Gränichen ist an das Tabellenende gerutscht. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch wenn die Situation beim FC Gränichen mehr als angespannt ist, traut der Sportchef seiner Mannschaft den Ligaerhalt zu: «Zusammen mit dem Staff, Spieler und sportlicher Leitung haben wir alles Mögliche unternommen, um den Turnaround zu schaffen.»

Entsprechend hat Scicchitano Verstärkung besorgt: Mit Peter Manuel (FC Kölliken), Colin Galligani (SC Schöftland) und Khaled Assousi (FC Entfelden) stossen frische Offensiv-Kräfte zum Team. Nebenbei soll der neue Goalie Luca Carlino für den nötigen Rückhalt sorgen: «Wir brauchen in der Rückrunde mindestens zehn Siege, deshalb haben wir aufgerüstet. Nebenbei sind einige verletzte Spieler zurückgekehrt. Der Trainer kann nun aus dem Vollen schöpfen.»

15. Platz: FC Niederwil

Es ist verrückt, vor einem Jahr befand sich der FC Niederwil unter den Topteams der Liga, nun ist er in akuter Abstiegsgefahr. Nur neun Zähler holte die Truppe von Luigi Saporito und Reto Salm in 15 Partien. Das Team hat sich dabei im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Luigi Saporito und Reto Salm müssen mit dem FC Niederwil in der Rückrunde all-in gehen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Woran hat es also gelegen? «Wir waren nicht chancenlos in der Hinrunde, aber wir haben die Punkte oftmals leicht aus der Hand gegeben. Irgendwann landest du in die Negativspirale», erklärt Trainer Saporito.

Die Pause kam für Niederwil gelegen, um den Kopf frei zu bekommen. «Die Liga ist definitiv stärker geworden, aber unser Team ist eine eingeschworene Truppe, die schon lange zusammenspielt. Wir wissen alle, dass wir besseren Fussball zeigen können.»

Namhafte Transfers gab es im Winter keine. Das Trainergespann glaubt daran, dass die Mannschaft noch genug Saft im Tank hat. «Wir müssen in der Rückrunde all-in gehen und das Glück erzwingen. Eine weitere schwache Phase liegt nicht mehr drin. Unsere Spieler werden dafür bereit sein, das spüren wir. Die Präsenz im Training ist sehr hoch, obwohl wir derzeit aufgrund der gesperrten Plätzen mehrheitlich nur an der Kondition arbeiten können.»

14. Platz: FC Küttigen

Während der FC Niederwil sich derzeit meistens mit Lauftraining begnügen muss, gehört der FC Küttigen zu den wenigen Aargauer Klubs, die über einen Kunstrasen verfügen. Ein entscheidender Vorteil? Trainer Goran Duvnjak geht nicht davon aus: «Ich rechne damit, dass die meisten Vereine einen Platz gefunden haben, um mit dem Ball zu trainieren. Keiner schläft während der Winterpause, da dürfen wir uns nichts vormachen.»

Der FC Küttigen hat sich in der Hinrunde viele individuelle Fehler geleistet. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Duvnjak, der die Mannschaft erst kurz vor der Winterpause übernommen hat, ist zufrieden mit der Entwicklung des Teams: «Als Aufsteiger mussten die Spieler viel Lehrgeld bezahlen. Der Sieg vor der Pause tat uns gut. Nun geht es darum, dass wir die individuellen Fehler vermeiden und dadurch noch mehr an Selbstvertrauen gewinnen können.»

Punkto Selbstvertrauen könnte auch der Zuzug des Routiniers Tomislav Bajo bereichernd sein. Der 29-jährige Knipser kommt vom FC Suhr und soll bei Topstürmer Silvan Otto für Entlastung sorgen. Sonst wird Küttigen ohne grosse Veränderungen in die Rückrunde starten. Der Trainer hat Vertrauen in seine Mannschaft, die nach 15 Partien mit elf Punkten dasteht: «In diesem Team schlummert genug Potenzial, um den Klassenerhalt zu erreichen. Davon bin ich überzeugt.»

13. Platz: FC Gontenschwil

Auch der FC Gontenschwil muss sich in der ersten Hälfte der Saison oftmals wie ein Aufsteiger gefühlt haben. Dabei ist er eigentlich ein gestandener Zweitligist. Im letzten Sommer gab es jedoch einen Umbruch, bei dem fast das komplette Team ausgewechselt wurde.

Der FC Gontenschwil hat eine schwierige Herbstrunde hinter sich. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Überraschend ist die magere Ausbeute von elf Punkten deshalb nicht, doch für das Trainer-Duo Vojan Cvijanovic und Marco Ferrara haben sich die Gontenschwiler trotzdem unter ihrem Wert verkauft. «Wir wussten, dass es schwierig werden könnte. Viele Drittliga-Spieler sind gekommen, die mussten sich zuerst an die Liga gewöhnen. Aber wir hatten fast in jeder Partie unser Momentum. Oftmals gingen die Punkte verloren, weil wir nicht bis zum Ende konzentriert waren», betont Cvijanovic.

Gemäss dem Co-Trainer sei die Stimmung im Team trotz schwieriger Situation hervorragend: «Letzte Woche hatten wir ein Trainingslager in Valencia, da konnten wir endlich auch mal wieder mit dem Ball trainieren. Das hat uns zusammengeschweisst.»

Punkto Kader hat es ein paar Veränderungen gegeben: Mit Maycon Gomes Lima (Menzo Reinach) und Dennis Amstutz (FC Knutwil) stossen zwei Routiners zum Team. Hingegen hat Torhüter Deniz Yilmaz das Team verlassen. «Wir werden mit unseren Ersatzgoalies in die Rückrunde starten. Ich habe dazu einen Torwarttrainer engagiert, der die Jungs für diese Aufgabe in Form bringen wird», erklärt Cvijanovic.

