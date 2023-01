Aargauer Fussball Wohler Youngster wechselt zum FC St. Gallen – wurde dem FC Aarau ein Talent vor der Nase weggeschnappt? Youngster Alessandro Vogt (17) unterschreibt seinen ersten Profivertrag und wechselt vom Erstligisten FC Wohlen zum FC St. Gallen. Ärgerlich dürfte dieser Transfer aus Sicht des FC Aarau sein, einst wurde Vogt im eigenen Nachwuchs aussortiert. Nik Dömer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Alessandro Vogt deutete beim FC Wohlen in dieser Saison grosses Potenzial an. Freshfocus

Es war der 9. November im vergangenen Jahr, als sich Alessandro Vogt definitiv ins Rampenlicht spielte: Beim Cup-Fight gegen Super Ligist Servette strotzte der 17-jährige Stürmer vor Selbstvertrauen und liess die drittbeste Verteidigung der Schweiz beim Führungstreffer ziemlich alt aussehen. Nach dem Auftritt war den Verantwortlichen des FC Wohlen klar, dass sie ihren Youngster nicht mehr über den Winter hinaus halten können.

Mit fünf Toren in der laufenden Saison und diesem überragenden Cup-Auftritt hat Vogt das Interesse von mehreren Profi-Klubs auf sich gezogen. Das Rennen machte am Ende der FC St. Gallen; bei den Ostschweizern hat der junge Wohler einen Profivertrag unterschreiben. Er wird nun vorerst mit der U21 in der Promotion League trainieren und spielen.

Ärgerlich dürfte dieser Wechsel für den FC Aarau sein. Vogt spielte zwischen 2019 und 2021 im Nachwuchs beim Team Aargau, schaffte dann aber den Sprung in die U18 nicht und wechselte wieder zurück nach Wohlen. «Mittlerweile bin ich dankbar dafür. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich länger in Aarau geblieben wäre», verriet Vogt dem Wohler Anzeiger kürzlich.

Zweikampfstark, schneller Antritt und einen gefährlichen Abschluss: Alessandro Vogt (links) bringt viele Eigenschaften für eine grosse Stürmer-Karriere mit. Alexander Wagner

«Bei Alessandro haperte es an der Technik»

Marc Grütter war einst der Trainer von Alessandro Vogt bei der U17-Mannschaft des Team Aargau. Er erinnert sich zurück: «Alessandro hatte schon früher gute Aktionen und schoss immer wieder seine Tore, aber letztendlich muss man bei Selektionen Ende Saison mehrere Faktoren in Betracht ziehen. Die Verantwortlichen haben sich für jüngere Spieler entschieden, in denen sie mehr Potenzial sahen.»

Grütter muss sich eingestehen, dass ihn die Entwicklung von Vogt im vergangenen Jahr gar ein wenig überrascht hat: «Was er beim FC Wohlen im vergangenen Jahr in der 1. Liga gezeigt hatte, muss man schon als Leistungsexplosion bezeichnen. Eigentlich schon fast unglaublich. Deshalb wollen wir uns auch keine grossen Vorwürfe machen. Offensichtlich haben ihm der Umfeldwechsel und die ausgezeichnete Arbeit des FC Wohlen einfach richtig gut getan.»

Der 17-jährige Vogt konnte beim FC Wohlen viel Selbstvertrauen tanken. Keystone

Inzwischen ist Grütter Leiter des «Aargauer Weg», dem neuen Nachwuchskonzept, das der FC Aarau mit dem Aargauer Fussballverband im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Ein Fall wie bei Alessandro Vogt sei aus Sicht des «Aargauer Weg» kein Desaster, wie Grütter erläutert. Im Gegenteil: «Wir freuen uns über jeden Spieler, welcher die fussballerische Ausbildung im Aargau absolviert hat und den Schritt in den Profi-Bereich schafft. Das spricht für die Qualität der Ausbildung, die er im Aargau erhalten hat. Es ist ja nicht zwingend so, dass jeder Spieler beim FC Aarau die ersten Schritte im Profifussball machen muss.»

«Wollen solche Fälle künftig vermeiden»

Fakt ist aber auch, dass FCA-Scout Elsad Zverotic den einstigen Aarauer Junior im letzten Jahr wieder auf dem Zettel hatte. Geht Vogt beim FC St. Gallen durch die Decke, hat sich der FC Aarau direkt vor der Nase ein Talent wegschnappen lassen. «Natürlich wollen wir solche Fälle künftig vermeiden. Unser neues Konzept steht auch dafür, dass wir noch enger mit den anderen Aargauer Vereinen zusammenarbeiten und die Spieler dadurch besser verstehen, einschätzen und fördern können. Wir wollen ihnen mehr individuelle Betreuung und mehr Zeit zum Entwickeln geben», sagt Grütter.

Ranko Jakovljevic soll dabei helfen, dass talentierte Spieler im Aarauer Nachwuchs ihr Potenzial richtig entfalten können. Alexander Wagner

Dabei soll auch der ehemalige Badener Aufstiegstrainer Ranko Jakovljevic ein wichtiger Bestandteil sein: «Er ist als Talentmanager das Bindeglied zwischen den Nachwuchsspielern und der Profiabteilung. Er macht mit den Youngstern die Karriereplanung und versucht die Grundlage zu schaffen, damit solche jungen Spieler wie Vogt künftig ihr volles Potenzial in Aarau ausschöpfen können.»

