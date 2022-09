Aargauer Fussball: Die Highlights des Spieltags

Aargauer Fussball Wohler Nachwuchs bezwingt den Leader, Baden 2 sorgt für eine Überraschung: Die Highlights des Spieltags Verrückte Welt in der Aargauer 2. Liga! Am 5. Spieltag ringt die Wohler U23 den Spitzenreiter FC Lenzburg im Stadion Niedermatten mit 4:3 nieder, der FC Baden 2 gewinnt zuhause im Esp gegen Topteam FC Rothrist mit 5:3. Nik Dömer 08.09.2022, 18.53 Uhr

Alessio Milazzo (Wohlen) sorgt mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«In dieser 2. Liga kann jeder jeden bezwingen», dieser Satz ist mittlerweile schon so häufig gebraucht, dass er im Aargauer Regionalfussball durchaus auch als Floskel bezeichnet werden darf. Wie es allerdings mit Floskeln häufig der Fall ist, treffen sie eben auch immer wieder zu. So zum Beispiel am 5. Spieltag der 2. Liga.

Wohlen beeindruckt gegen Lenzburg

Beispielsweise am Dienstagabend in der Niedermatten. Der Wohler Nachwuchs schlägt den bisher makellosen FC Lenzburg mit 4:3. Die Weichen in Richtung Sieg stellt Younes Oussadit, der nach 31. Minuten die Wohler in Führung bringt.

Nach dem Wiederanpfiff kann Shqiprim Thaqaj zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch nur eine Minute später stellt Nermin Rogentin die Führung für die Freiämter wieder her. Darauf lässt sich das Team von Romano Salvatore die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Alessio Milazzo sorgt mit seinem anschliessenden Doppelpack für die Entscheidung.

Captain Matija Randjelovic hat mit seinem Team den 2. Platz erobert. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Baden schenkt Rohtrist fünf Tore ein

Ein Ausrufezeichen können auch die Badener Youngsters in der Partie gegen den FC Rothrist setzen. Der 19-jährige Christian Chirulli und der 20-jährige Gentrim Uka sorgen mit je einem Doppelpack dafür, dass die Gäste ihre Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten dürfen. Der FC Baden 2 gewinnt schlussendlich mit 5:3 und zeigt damit eine deutliche Reaktion auf die Klatsche vom vergangenen Samstag (1:6 gegen Lenzburg).

Burim Krasniqi holt mit seiner Mannschaft gegen Rothrist drei Punkte. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Erster Sieg für den FC Brugg

Der FC Brugg gehörte in der vergangenen Saison noch zu den Topteams, in dieser Spielzeit läuft es hingegen noch nicht wirklich rund. Beim Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Frick gelingt dem Team von Flakon Halimi nun endlich der erste Sieg.

Zuhause im Stadion Au kann der FC Brugg endlich den ersten Sieg der Saison verbuchen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dank Treffern von Stefan Jovanovic, Malsor Osmani und Kristian Ndau gewinnen die Brugger mit 3:1. Trainer Halimi meint nach der Partie: «Ich bin froh, dass wir nach dem harzigen Start nun endlich drei Punkte eintüten konnten. Die Jungs haben hart gearbeitet und den Glauben an sich nicht verloren. Sie haben sich nun zurecht dafür belohnt.»

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2

