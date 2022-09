So verlief das Aargauer Fussballwochenende

Aargauer Fussball Unbezwingbares «Schönie» und dicht gedrängter Spitzenkampf: Die Highlights des Spieltags Der FC Schönenwerd-Niedergösgen präsentiert sich in atemberaubender Form und baut seine Ungeschlagen-Serie aus. Derweil tummelt sich die halbe 3. Liga an der Spitze und der SC Schöftland verliert zum zweiten Mal in Folge. Michael Höchner 26.09.2022, 11.08 Uhr

Aufgrund der Länderspielpause ruht das nationale Fussballgeschehen in den höchsten Ligen. Abseits der Nations League schnüren die Amateur-Kicker aber nach wie vor ihre Fussballschuhe und jagen jedem Ball hinterher. Hier finden Sie das wichtigste aus dem Aargauer Regionalfussball.

Schöftland verliert erneut

Während der FC Windisch einen weiteren Sieg einfährt und seine Tabellenführung ausbaut, läuft es bei den anderen Aargauer Teams in der 2. Liga Inter noch nicht wie gewünscht. Das abgeschlagene Mutschellen und der SC Zofingen orientieren sich nach unten und der SC Schöftland bleibt im Mittelfeld kleben. Auswärts beim SC Binningen setzte es für das Team von Flavio Catricalà eine Niederlage ab. Doppeltorschütze David Zaugg sorgte für den 2:0 Endstand. Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Muttenz ist es die zweite Niederlage in Serie.

Die Schöftler verlieren erneut gegen ein Basler Team (Im Bild: Pascal Mathys). Alexander Wagner

«Schönie» bleibt ungeschlagen

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen führt dank eines 2:0 Heimerfolges gegen die zweite Mannschaft des FC Baden seine Ungeschlagenheit-Serie fort. Dank einem Treffer kurz vor und einem kurz nach der Pause sichert sich der FCSN verdientermassen die drei Punkte. Für die Tore zuständig waren Simon Bürge und Raphael Malundama. Damit bleiben die Solothurner wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen und sind mit drei Punkten Rückstand auf 2. Liga-Leader Suhr nach wie vor vorne mit dabei.

Für den Ex-Aarauer Miguel Peralta und «Schönie» läuft es derzeit wie geschmiert. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ausgeglichene Spitze

Zwischen dem ersten und dem zehnten Tabellenrang liegen in der 3. Liga Gruppe 1 gerade einmal vier Punkte. Damit sind noch fast alle Teams der Liga in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Angeführt wird diese von den punktgleichen FC Frick 2 und dem FC Othmarsingen. Beide Teams mussten sich allerdings am Wochenende mit einem Unentschieden begnügen, woraufhin die Verfolger aufschliessen konnten.

Der FC Othmarsingen ist vorne mit dabei. Alexander Wagner

2. Liga Inter, Gruppe 3

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2

