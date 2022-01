Komplizierte Umstände: FC Baden und FC Wohlen trainieren wieder

Aargauer Fussball Teamansprache via Whatsapp, abgesagtes Trainingslager: So bereiten sich Aargauer Erstligisten auf die Rückrunde vor Zeitgleich mit den Profi-Teams haben auch der FC Baden und der FC Wohlen wieder das Training aufgenommen. Für sie gelten jedoch die gleichen Massnahmen wie bei den Amateuren. Die Situation ist erneut kompliziert, doch es gibt auch Grund für Optimismus. Nik Dömer Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Platz im Stadion Niedermatten kann der FC Wohlen uneingeschränkt trainieren. Sandra Ardizzone / SPO

Trainingsbetrieb wie bei den Profis, Coronamassnahmen wie bei den Amateuren: Seit dieser Woche läuft die Vorbereitung für die Rückrunde bei den Aargauer Erstligisten FC Baden und FC Wohlen. Wie bereits vor einem Jahr ist die Situation kompliziert.

Ryszard Komornicki mag langsam nicht mehr über die Auswirkungen von Corona sprechen. Trotzdem sagt er über sich selber: «Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch.» Entsprechend ist ihm auch bewusst, dass er dieser Tage nicht am Thema vorbeikommt.

Das Training mit dem FC Wohlen ist wieder im vollen Gange. Mit Ausnahme des Torhüters – der mit Sondererlaubnis noch ein paar zusätzlich freie Tage bekam – sind alle Spieler anwesend. «Ich habe den Jungs vor der Winterpause gesagt, dass im Januar die Ferienzeit vorbei ist. Wenn jetzt noch einer mit Urlaub kommt, dann muss er sich einen anderen Verein suchen», erklärt der Coach.

Ryszard Komornicki überwintert mit dem FC Wohlen als Leader in der Gruppe 2 der 1. Liga. Chris Iseli / SPO

Spieler werden auf mehrere Garderoben verteilt

Für die nächsten acht Wochen hat Komornicki ein klares Ziel: Die Fitness der Spieler steigern. «Wir hatten in der Vorrunde zu viele Verletzte. Wir müssen dringend unsere Physis verbessern, um nicht mehr so anfällig zu sein. Deshalb werden wir in den nächsten Wochen hart trainieren, die Spieler erwarten jeweils fünf Einheiten die Woche.»

Körperlich fit bleiben, heisst im Optimalfall aber auch, dass sich die Akteure nicht mit Corona infizieren. «Wir arbeiten sehr vorsichtig, die Spieler werden auf mehrere Garderoben verteilt, müssen im Innern eine Maske tragen und ich teile die Informationen ans Team nur noch auf dem Platz oder via Whatsapp mit, damit Gruppenansprachen abseits des Feldes vermieden werden können.»

Ryszard Komornicki will die Physis der Wohler verbessern, damit es in der Rückrunde weniger Verletzungen gibt. Sandra Ardizzone / SPO

Letzteres hat womöglich auch seinen Vorteil: «In einer Teamansprache sind die Spieler vielleicht nicht immer gleich gut empfänglich, eine Nachricht aufs Smartphone findet hingegen immer einen Empfänger.»

Nebenbei spricht der Verein mit seinen Spielern auch übers Impfen: «Das Team ist gegenüber diesem Thema sensibilisiert. Etwa 90 Prozent sind geimpft. Wir führen keine intensiven Einzelgespräche, aber natürlich empfehlen wir den Spielern, dass sie sich impfen und auch boostern lassen sollen.»

Ein grosses Fragezeichen schwebt in Wohlen noch über dem geplanten Trainingslager. Anfangs Februar soll es zu den kanarischen Inseln nach Gran Canaria gehen, doch Komornicki ist skeptisch: «Wir sind uns alle bewusst, wie schwierig die Pandemielage ist. Einen definitiven Entscheid haben wir noch nicht gefällt. Aktuell ist das Risiko für mich aber zu hoch und es bringt uns auch nichts, wenn wir da am Schluss noch in Quarantäne stecken bleiben. Ein Trainingslager sollte für Spass und nicht für Stress sorgen.»

Baden streicht Trainingslager in Spanien

Fussballer gehen bekanntlich gerne nach Dubai oder in die Malediven. Beim FC Baden wäre hingegen eine Reise in die Schweizer Sonnenstube das Höchste der Gefühle: «Wir haben unser Trainingslager Mitte Februar in Spanien bereits gestrichen. Das war uns zu nahe am Saisonstart dran, falls es Turbulenzen geben würde», betont Ranko Jakovljevic.

So wird aus Spanien womöglich nur ein paar Tage im Tessin, sofern sich die Coronasituation bis dahin etwas entspannt. Für Jakovljevic allerdings kein Stimmungsdämpfer. «Ich möchte mir den Kopf nicht mehr wegen Corona zerbrechen. Grundsätzlich bin ich sorgenfreier als vor einem Jahr».

Ranko Jakovljevic wird die gesamte Rückrunden-Vorbereitung mit dem FC Baden in der Schweiz absolvieren. Alex Spichale / SPO

Der Coach führt aus: «99 Prozent der Spieler sind geimpft oder genesen. Sie verhalten sich vorbildlich, nur die wenigsten sind in den Winterferien verreist. Ich gehe davon aus, dass es keine bösen Überraschungen während der Vorbereitung geben wird und wir pünktlich die Saison Anfang März fortführen können.»

Verstärkt Noah Lüscher in der Rückrunde den FC Baden? zvg / «Oltner Tagblatt»

Gut möglich, dass die Badener dabei auf Verstärkung zählen können. Derweil absolviert Noah Lüscher die Vorbereitung mit dem Erstligisten. Der 24-jährige Mittelfeld-Regisseur weilt nach viereinhalb Jahren College-Fussball wieder in der Schweiz. Lüscher spielte bereits im Team Aargau unter Jakovljevic, trainierte auch schon während einer Sommerpause beim FC Baden und kennt fast die gesamte Mannschaft. Ein Engagement für die Rückrunde könnte für beide Partien von grossem Interesse sein.

