Aargauer Fussball: Das war der Spieltag

Aargauer Fussball Sarmenstorf fordert Hilfe von Beni Huggel, Lenzburg weiterhin dominant: Das war der Spieltag Der FC Sarmenstorf schlägt den FC Wettingen mit 2:0 und sendet danach eine Videobotschaft an die Cup-Losfee Beni Huggel. Der FC Lenzburg dagegen schickt die Badener mit einer 6:1-Klatsche vom Feld. Die Geschichten des Aargauer Fussballwochenendes. Nik Dömer 04.09.2022, 23.14 Uhr

«Chum Beni, gib der en Ruck»: Alain Schultz, Kusi Wyss und Pascal Lindenmann fordern von Cup-Losfee Unterstützung. Screenshot: Insta/fcsarmenstorf

Beim FC Sarmenstorf kann wieder gelacht werden: Nach der bitteren 1:3-Niederlage unter der Woche gegen den FC Schönenwerd-Niedergösgen zeigen die Freiämter gegen den FC Wettingen eine Reaktion und gewinnen dank den Treffern von Michael und Fabian Stutz mit 2:0.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nach dem Spiel melden sich am Samstagabend Altmeister Alain Schultz, Kusi Wyss und Pascal Lindenmann in der Garderobe mit einem Siegerbierchen zu Wort. Sie richten eine Videobotschaft an SRF-Experte und Cup-Losfee Beni Huggel, der dem FC Sarmenstorf zum zweiten Mal hintereinander einen unspektakulären Regionalligisten (AC Arbedo-Castione) zugelost hat. Ihre Forderung: Die Basler Legende soll sich an den Kosten für die Carfahrt beteiligen, damit der Verein erneut einen Car für seine Fans organisieren kann.

Man darf gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht. Eine Antwort von Huggel steht bisher noch aus.

Fidan Tafa verbucht einen Hattrick

Zurück zum sportlichen Geschehen: Der FC Lenzburg lässt Aufsteiger FC Baden 2 auf der heimischen Wilmatten keine Chance und gewinnt gleich mit 6:1. Goalgetter Fidan Tafa verbucht dabei einen lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang. Für die Lenzburger ist es der vierte Sieg im vierten Spiel. Bei der Statistik muss zwar berücksichtigt werden, dass die ersten drei Punkte dank einem Forfait-Sieg geschenkt wurden, aber dennoch dürfte nach den ersten Runde klar sein, welche Ambitionen der FCL in dieser Saison hat.

Fidan Tafa steht inzwischen bei vier Saisontreffern. Andy Mueller / freshfocus

Überraschung auf dem «Inseli» in Niedergösgen

Vor der Runde stand der FC Fislisbach noch ohne Punkte im Tabellenkeller, nun ist endlich der erste Sieg im Trockenen. Ausgerechnet gegen den bisher stark auftretenden FC Schönenwerd-Niedergösgen holt sich Rino Luongo mit seiner Truppe den ersten Dreier. Christian Gasane trifft dabei doppelt, nebenbei kann sich auch Meo Till Mazzei bei den Gästen als Torschütze notieren lassen.

Der FC Fislisbach verbucht seinen ersten Sieg in dieser Saison. Alexander Wagner

Dritter Sieg für Aufsteiger Rothrist

Der Verdacht, dass es sich beim FC Rothrist um keinen gewöhnlichen Aufsteiger handelt, hat sich inzwischen bestätigt. Das Team von Nicola Nocita ist mit 10 Punkten aus vier Partien noch ungeschlagen und steht damit dicht hinter Lenzburg auf Platz 2.

Beeindruckend ist am vierten Spieltag der Auftritt gegen den FC Brugg, die Rothrister gewinnen diskussionslos mit 4:0. Martin Valovcan – einst war er Profi in der höchsten tschechischen Liga – kann dabei ein Doppelpack verbuchen. Er ist inzwischen mit sechs Saisontoren der treffsicherste Spieler der Liga.

Martin Valovcan spielte vergangene Saison noch beim FC Langenthal in der 1. Liga. Bild: Roger Zbinden

2. Liga AFV

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 1

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

3. Liga, Gruppe 2

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen