Kunstrasen-Mangel im Aargau: Sind Sportzentren die Lösung?

Im Aargau hat es so wenige Kunstrasenplätze wie kaum in einem anderen Kanton, einige Aargauer Fussballvereine kämpfen schon lange für einen Kunstrasen – vergeblich. Eine baldige Lösung für dieses Problem ist nicht in Sicht. Gefordert ist vor allem die Politik.

Nik Dömer Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr