Ex-FCA-Profi Miguel Peralta heuert bei Amateurklub an

Aargauer Fussball «In der Provinz habe ich immer gerne gekickt»: Ex-FCA-Profi Peralta heuert bei Amateurklub an Miguel Peralta beendete im Sommer 2021 nach vier Kreuzbandrissen seine Karriere als Profi. Rund ein Jahr später will es der ehemalige Aarau-Profi nochmals wissen, er läuft künftig für seinen Jugendverein FC Schönenwerd-Niedergösgen auf. Nik Dömer Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Miguel Peralta war bis zum Sommer 2021 beim FC Aarau unter Vertrag, nun wechselt er zum FC Schönenwerd-Niedergösgen. freshfocus

Fast ein Jahr ist es her, als auf der Homepage des FC Aarau verkündet wurde: «Miguel Peralta beendet seine Spielerkarriere». Der vierte Kreuzbandriss war einer zu viel, der Flügelspieler hängte die Kickschuhe an den Nagel. Doch nun die spektakuläre Wende: Peralta schnürt die Treter wieder und kehrt zurück auf den Platz.

Zugegeben, der Niedergösger Sportplatz Inseli ist nicht ganz die gleiche Bühne wie das Aarauer Brügglifeld. Doch das spielt dem 26-Jährigen keine Rolle. «Ich möchte einfach nur ein bisschen kicken, das hat mir in den letzten Monaten gefehlt», sagt Peralta.

Peralta kehrt zurück nach Hause

Die ersten Wochen Fussball-Entwöhnung seien nach seinem Rücktritt noch leicht gewesen, aber danach habe das Kribbeln kontinuierlich zugenommen: «Im letzten Sommer lag ich eine Zeit lang auf der faulen Haut, nach ein paar Wochen ging ich wieder ins Gym, später machte ich gelegentlich ein paar Sprints mit dem BTV Aarau. Auch mit Beachvolleyball habe ich es versucht, doch das alles konnte mir den Fussball nicht ersetzen.»

Peraltas Zeit beim FC Aarau war von Verletzungen geprägt. freshfocus

Peralta ergänzt dazu: «Der Fussball fehlte mir vor allem auch als Ausgleich. Ich absolviere eine Ausbildung zum Marketingmanager an der höheren Fachschule. Nebenbei arbeite ich beim FC Aarau im Marketing, das ist sehr intensiv. Deshalb brauche ich den Teamsport auch, um einen freien Kopf zu bekommen.»

Nun verschlägt es Peralta also zum FC Schönenwerd-Niedergösgen, ein Klub aus dem Mittelfeld der 2. Liga. Angebote hätte es auch von anderen Vereinen gegeben, doch Peralta wollte zurück nach Hause. Dort, wo er einst die Liebe zum Fussball entdeckte und zuletzt vor 13 Jahren auflief. «Ich bin 100 Meter vom Inseli aufgewachsen, meine Eltern wohnen noch immer dort. Ausserdem spielt mein Bruder in der 2. Mannschaft, und ich kenne auch sonst noch viele Leute im Verein. Für mich war immer klar, dass ich dorthin zurück gehen werde, sofern ich wieder spielen möchte.»

Keine Angst vor der ruppigen Gangart

Was Peralta dabei auch antreibt: In Niedergösgen spürt er noch immer grosse Wertschätzung. Diese machte sich beim Jubiläum am vergangenen Samstag – der Klub feierte sein zehnjähriges Bestehen – deutlich bemerkbar. «Als verkündet wurde, dass ich nächste Saison für die 1. Mannschaft spiele, haben das die Leute richtig gefeiert. Meine Mutter war davon total überrascht. Viele Kinder kannten mich immer noch und wollten Autogramme, obwohl ich seit einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Dass ich für sie immer noch ein Vorbild bin, motiviert mich sehr.»

Peralta geniesst in Niedergösgen noch immer grosse Anerkennung für seine Zeit beim FC Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Stellt sich die Frage, ob Peralta keine Bedenken hat bei der etwas ruppigeren Gangart im Unterhaus. Immerhin wurde er mehrmals an seinen Knien operiert: «Angst hatte ich nach einer Verletzung sowieso nie, ich wollte immer zu früh auf den Platz. Aber natürlich werde ich auch versuchen, besser auf meinen Körper zu hören. Ein Restrisiko bleibt, aber das nehme ich in Kauf.»

Peralta muss sich aber auch eingestehen, dass ihm nicht gänzlich bekannt ist, auf was er sich da eingelassen hat. Amateurfussball bei den Aktiven hat er nämlich noch nie gespielt. Er betont jedoch: «Meine Vorfreude ist sehr gross. In der Provinz kickte ich schon immer gerne, das war auch beim FC Aarau immer so, wenn wir im Schweizer Cup gegen Unterklassige spielen mussten.»

Folgt gleich noch ein zweiter Peralta?

Zu einer Ansage an die künftige Konkurrenz möchte sich der ehemalige Aarau-Profi noch nicht hinreissen lassen. «Ich kenne praktisch bei fast jedem Team einen Spieler, mit dem sich mal die Wege gekreuzt haben. Ich weiss, dass es individuell tolle Akteure in dieser Meisterschaft gibt. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich die Liga zuletzt nicht gross mitverfolgt. Deshalb halte ich mich zurück.»

Gleiches gilt auch für das eigene Team. Zwar kennt Peralta noch einzelne Spieler aus den alten Zeiten, aber wie es genau um die Qualität beim FC Schönenwerd-Niedergösgen steht, weiss er nicht: «Ich hoffe, dass ich noch meinen Bruder dazu bringen kann, mit mir in der 1. Mannschaft zu spielen. Er ist ein toller Spieler, ich fände das grossartig, wenn wir mal gemeinsam das gleiche Trikot tragen könnten.»

Ob Peralta seinen drei Jahre jüngeren Bruder Manuel überzeugen konnte, wird sich spätestens am 27. Juni zeigen. Dann nimmt der FC Schönenwerd-Niedergösgen mit seinem prominenten Neuzugang den Trainingsbetrieb wieder auf.

