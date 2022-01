Nur zwölf Plätze: Warum es im Aargau kaum Kunstrasen gibt

Aargauer Fussball «Es fehlt an der Fussballbegeisterung» – warum es im Aargau kaum Kunstrasen gibt 85 Vereine, aber nur zwölf Plätze: Kunstrasen sind im Aargau eine Rarität. Viele Klubs würden sich liebend gerne eine eigene künstliche Unterlage zulegen, doch es hapert bei der Finanzierung. Diskussionen mit der Lokalpolitik ziehen sich vielerorts bereits über Jahre. Nik Dömer Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Der FC Villmergen gehört seit 2019 zu den wenigen Aargauer Fussballklubs, die einen Kunstrasen besitzen. Toni Widmer / FRE

Es ist eine Sache, die Luigi ­Ponte bereits länger ärgert: Der ­Kanton Aargau hat kaum Kunstrasenplätze. «Wir haben 85 ­Vereine und über 20'000 lizenzierte Fussballer, dagegen stehen die zwölf Kunstrasenplätze in keinem Verhältnis. Das sind viel zu wenige, im Vergleich zu Bern oder Zürich sind wir da Jahre im Rückstand.»

Was der Präsident des Aargauer Fussballverbands nicht verstehen kann: «Ein guter Kunstrasen kostet etwa eine Million Franken. Swisslos unterstützt solche Projekte mit bis zu 200'000 Franken aus dem Sportfonds. Klar, Gemeinden müssen da immer noch einen grossen Betrag beisteuern, aber wenn man bedenkt, dass diese auch für den Unterhalt der Naturrasen aufkommen, dann könnten sich solche Kunstrasen-Investitionen auf Dauer finanziell lohnen.»

Spielverschiebungen und Trainingsabsagen

Der FC Windisch besitzt drei Naturrasen für fast 600 Mitglieder. Die Lage ist kritisch, einen Kunstrasen wünscht sich Präsident Raimondo Ponte schon lange. Seit fünf Jahren führt er mit der Gemeinde Gespräche, jedoch ohne Erfolg. «Für uns wäre ein Kunstrasen sehr wichtig. Spielverschiebungen und Trainingsabsagen würden dann der Vergangenheit angehören. Zudem könnte auch im Winter draussen gespielt werden, aktuell finden nur Hallentrainings für die Junioren statt.»

Der FC Windisch wünschst sich auf seiner Sportanlage einen Kunstrasen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Bisher scheiterte das Projekt Kunstrasen an der Finanzierung. Die Gemeinde sah andere Investitionen als dringender. Doch Ponte gibt nicht auf: «Wir werden im März den nächsten Anlauf nehmen und hoffen, dass die Gemeinde den Mehrwert eines Kunstrasens erkennt.»

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen kann derweil von einem eigenen Kunstrasen nur träumen. «Vor unserer Fusion gab es mit den Gemeinden schon diesbezüglich Gespräche. Es hiess damals, dass es aus finanziellen Gründen keinen Kunstrasen geben wird», betont Fevzi Kangal.

Der Co-Präsident glaubt nicht daran, dass sich diese Meinungen bei den Gemeinden Schönenwerd und Niedergösgen inzwischen geändert hat: «Es fehlt bei den Lokalpolitikern wahrscheinlich auch an bisschen an der Fussballbegeisterung, aber wir wollen uns nicht beschweren. Zuletzt bekamen wir eine neue Flutlichtanlage in Niedergösgen finanziert, auch unsere Sportplätze sind sehr gut unterhalten.»

Die 1. Mannschaft des FC Schönenwerd-Niedergösgen trainiert derzeit auf dem Kunstrasen in Erlinsbach. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der FCSN hat aber auch das Glück, dass sich die Mannschaften auf drei Anlagen verteilen können. Mit dem «Inseli» in Niedergösgen und dem Sportplatz Feld in Schönenwerd besitzt der Verein für 400 Mitglieder vier Naturrasen. Im Winter kann zusätzlich die 1. Mannschaft auf dem Kunstrasen in Erlinsbach trainieren. «Ich denke, wir haben momentan für uns eine akzeptable Lösung gefunden. Natürlich würden wir einen eigenen Kunstrasen mit Handkuss nehmen, aber der Aufwand, um die Gemeinde zu überzeugen, ist uns einfach zu gross. Da konzentrieren wir uns lieber auf sportliche Dinge», erklärt der Co-Präsident.

«Sind mit der Kapazität am Anschlag»

Auch beim FC Fislisbach trainiert die 1. Mannschaft derweil auf einem externen Kunstrasen. Dass der Verein jedoch bald auf einen eigenen zurückgreifen kann, wird immer dringlicher: «Wir sind mit der Kapazität am Anschlag. Die Gemeinde hat uns gesagt, dass wir keine neue Mannschaften mehr zulassen können, sonst leiden die Plätze zu fest. Entsprechend gibt es auch eine Warteliste bei den Junioren», erklärt Präsident Martin Dürr.

Der FC Fislisbach braucht dringend einen Kunstrasen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der FC Fislisbach hat bei einer Grösse von rund 600 Mitgliedern zwei Naturrasen und einen Sandplatz zur Verfügung, der dringend saniert werden müsste. «Der Sandplatz würde ja eigentlich unsere Naturrasen entlasten. Aber er ist leider nur bespielbar, wenn es feucht ist. Bei Hitze ist er pickelhart und bei Nässe wird er zu rutschig, weil das Wasser nicht richtig versickert.»

Eine Lösung liegt auf der Hand: Den Sandplatz durch einen Kunstrasen ersetzen. Doch die Sache ist wie vielerorts im Kanton Aargau kompliziert: «Das Projekt Kunstrasen ist bei uns eine alte Akte. Schon über fünf Jahren wird darüber diskutiert. Es wurde abgeschmettert und neu aufgegleist. Aktuell hat die Gemeinde Fislisbach ein finanzielles Tief und würde maximal 300'000 Franken beisteuern.»

Der Betrag reicht dem Verein jedoch nicht, um sich die gewünschte Unterlage zuzulegen: «Die günstigere Variante kostet uns rund eine Million Franken. Der Kunstrasen wäre dann zwar nicht ligatauglich, aber um unsere Probleme zu lösen, ist er bereits ausreichend.»

Nun hofft der FC Fislisbach darauf, dass sich andere Gemeinden ebenfalls am Projekt beteiligen: «Unsere Mitglieder verteilen sich auf mehrere Gemeinden aus der Region, deshalb sind wir auch auf sie zugegangen. Corona hat den Prozess leider etwas ins Stocken gebracht. Aber wir müssen dranbleiben, wir rechnen nicht damit, dass die Kapazitätsprobleme in Zukunft kleiner werden.»

FC Villmergen landet einen Volltreffer mit Kork

Wie wertvoll ein Kunstrasen sein kann, ist beim FC Villmergen ersichtlich. Seit zwei Jahren gehört der Verein zu den wenigen Aargauer Fussballklubs, die eine solche Unterlage besitzen. «Dieser Platz ist sensationell für uns, wir können fast das ganze Jahr rund um die Uhr bei jedem Wetter trainieren, ausser wenn es Schnee auf dem Feld hat», erklärt Präsident Sandro Meyer.

Der FC Villmergen hat bei seinem Kunstrasen auf Kork gesetzt. Toni Widmer / FRE

Aktuell trainieren bei Villmergen nur die kleinsten Junioren in der Halle. «Dank dem Kunstrasen war für uns klar, dass wir auf das Hallentraining bei den älteren Junioren ohne Probleme verzichten können und so kein unnötiges Risiko bezüglich Corona-Infektionen eingehen müssen.»

Der FC Villmergen besitzt für seine rund 500 Mitglieder neben dem Kunstrasen auch noch zwei weitere Felder mit Naturrasen. «Früher gab es viele Spielabsagen, der Rasen war katastrophal. Dank dem Kunstrasen können sich die Naturrasen besser erholen, dadurch hat sich die Trainingsqualität deutlich gesteigert. Wir hoffen, dass sich das auch irgendwann in den sportlichen Resultaten widerspiegelt.»

Für den Komfort hat der FC Villmergen lange gekämpft. Und er musste dabei auch selber tief in die Tasche greifen: «Wir haben den Kunstrasen gemeinsam mit der Erneuerung des Hauptfeldes bei der Gemeinde beantragt. Etwa fünf Millionen Franken wurden dafür freigesprochen. Nebenbei bezahlte Swisslos aus dem Sportfonds auch noch für beide Projekte jeweils 400'000 Franken. Zudem haben wir uns verpflichtet, 100'000 Franken über fünf Jahre beizusteuern.»

Ein ziemlich grosser Batzen für einen Dorfverein. Doch Präsident Meyer würde diesen Deal auch ein zweites Mal eingehen: «Wir sind mehr als zufrieden mit dem Kunstrasen. Wir haben uns für das Modell mit Kork entschieden, das war ein Volltreffer. Der Rasen ist deutlich umweltfreundlicher als die Version mit Granulat. Dazu ist der Untergrund weicher, der Ball rollt etwas langsamer und das Feld wird im Sommer auch nicht ganz so heiss wie bei den üblichen Kunstrasen.»

