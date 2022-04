2. Liga: Warum im Regionalfussball vermehrt Fanszenen auftauchen

Aargauer Fussball Der Reiz der Fussballprovinz: Warum in der Regionalliga immer mehr Fans auftauchen Aktive Fanszenen gibts es im Aargauer Regionalfussball immer häufiger zu sehen, Grund dafür ist auch die zunehmende Kommerzialisierung im Profi-Geschäft. Nik Dömer Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

DIe Sarmenstorfer «Muffkurve» gehört zu den grössten Fanszenen im Aargauer Regionalfussball. ZVG

Trommeln in Windisch, Fangesänge in Sarmenstorf, Choreos in Wettingen: Die Fanszenen im Regionalfussball blühen auf. Was treibt Fussballfans dazu, ihre Treue einem Klub aus der Fussballprovinz zu verschreiben? Und kann man schon von einem Trend sprechen?

Hannes Hurter ist über die aktuelle Entwicklung erfreut. Von einem Trend will der Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands zwar noch nicht reden, er gibt sich diesbezüglich aber mit Blick in die Zukunft optimistisch: «Wir beobachten eine leichte Zunahme der Fanszenen in den letzten Jahren. Es ist zwar noch kein flächendeckendes Phänomen, aber ich gehe davon aus, dass in Zukunft noch mehr Fans den Amateurfussball für sich entdecken werden. Dies auch als Folge der unaufhaltbaren Kommerzialisierung im Profi-Geschäft.»

«Haben den Reiz des Regionalen entdeckt»

Tops ist schon lange dabei. Der Präsident des «Lägereblock» – dem Dachverband der Fanszene beim FC Wettingen – unterstützt seinen Heimatverein bereits seit über acht Jahren. «Einen Amateurverein als aktiver Fan zu supporten, ist viel persönlicher, als wenn du in einer grossen Kurve bist. In Wettingen sind wir Teil vom Verein und unterstützen ihn, wo wir können. Da wird auch mal das Stadion geputzt oder die Junioren gesponsert. Im Gegenzug haben wir sehr viele Freiheiten und spüren grosse Wertschätzung.»

Die Wettinger Fans freuen sich über zunehmende Fan-Konkurrenz in der Aargauer 2. Liga. Henry Muchenberger

Dass es im Aargauer Regionalfussball einen Zuwachs bei der Fanszene gibt, hat auch Tops bemerkt: «Als wir 2020 aus der 2. Liga inter abgestiegen sind, waren wir zu Beginn etwas traurig, weil wir mit der Szene beim FC Muri eine tolle Rivalität pflegten. Umso erfreuter waren wir jedoch, als wir in der Saison darauf registrierten, dass es im Regionalfussball mit Sarmenstorf auch eine grosse Gruppierung gibt. Inzwischen sind uns auch bei Gränichen, Küttigen und Menzo Reinach Bewegungen aufgefallen.»

Der Fanszene FC Wettingen – die nach Aarau und Baden als eine der grössten Aargauer Fangemeinschaften gilt – hat die Pandemie jedoch nicht gut getan: «Erst gab es einen Saisonabbruch, dann folgte ein ewiger Unterbruch. Dadurch haben ein paar Fans bei uns den Zugang verloren. Früher waren wir schon auch mal zwischen dreissig und vierzig Leute in der Kurve, inzwischen sind wir zufrieden, wenn zwanzig Fans vor Ort sind.»

Die Wettinger Fans sind bekannt für kreative Choreos. zvg

Tops gibt sich aber bezüglich der Zukunft optimistisch: «Hier ist viel Herzblut vorhanden, Vereinstreue bedeutet noch was und das Geld steht nicht über allem. Ich denke, dass dies auch in Zukunft immer mehr Fussballfans erkennen und sich Alternativen zu den Profivereinen suchen werden. Bei uns werden auf jeden Fall alle willkommen sein, die friedlicher Gesinnung sind.»

«Das Erlebnis in der 2. Liga ist viel intensiver»

In dieser Saison ist beim FC Windisch plötzlich eine kleine Fanszene aufgetaucht. Meist sind es drei, vier Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren, die im Dägerli unermüdlich mit einer Trommel für die Musik sorgen.

Die Idee einer Fanszene kam ursprünglich von Darian, der selber als Junior im Verein aktiv ist: «Ich bin schon lange fasziniert von Fankurven und gehe auch selber beim FC Luzern in den Block. Als ich dann zu Beginn der Saison mit ein paar Mitspielern eine Partie der ersten Mannschaft mitverfolgte, hatte ich das Gefühl, dass die Atmosphäre mehr Stimmung braucht. Also brachte ich beim nächsten Spiel eine alte Trommel mit, die noch bei mir zuhause rumlag. Darauf legten wir los.»

Die junge Windischer Fanszene ist während dieser Saison entstanden. Alexander Wagner

Doch nicht alle Zuschauer im Dägerli waren begeistert vom neuen Fanklub auf dem Areal: «Zu Beginn wechselten wir mehrfach den Standort, weil uns andere Junioren mit dummen Sprüchen eindeckten. Jetzt sind wir hinter den Zaun beim Industrieareal gewechselt, dort lässt man uns in Ruhe.»

Umso mehr Wertschätzung gibts von der Mannschaft: «Nach dem Spiel kommen sie jeweils zu uns an den Zaun, bedanken sich und machen eine Welle. Sogar ein Trikot mit der Nummer 12 bekamen wir geschenkt. Sie haben uns stets ermutigt, weiterzumachen. Und das werden wir auch, egal welche Sprüche wir uns von den anderen Zuschauern anhören müssen.»

Bei Darian ist die Faszination inzwischen so gross, dass er sich bei der Qual der Wahl zwischen Luzern und Windisch lieber für den Amateurverein entscheiden würde: «Wenn ich beim FC Luzern nicht hingehe, gibts dort immer noch eine Kurve, das ist in Windisch nicht der Fall. Das Erlebnis in der 2. Liga ist zudem viel intensiver, weil man viel näher am Verein ist. Das macht für mich den Reiz aus. Jetzt muss unsere Bewegung nur noch ein bisschen grösser werden.»

«Kommerzieller Fussball sagt mir nichts mehr»

Im Verlauf der letzten zwei Jahren hat auch die Fanszene in Sarmenstorf von sich Reden gemacht. Inzwischen unterstützen bis zu vierzig Fans den aktuellen Leader der 2. Liga. Im Gegensatz zum Wettinger «Lägereblock» hat die Sarmenstorfer «Muffkurve» dabei während der Pandemie ordentlich Zuwachs bekommen: «Das Wachstum im Sommer 2020 war unglaublich. Damals war in der Umgebung kaum was los und in den grossen Stadien gab es nur Geisterspiele, deshalb tauchten die Jüngeren aus der Umgebung plötzlich bei uns auf dem Gelände auf», betont Kurven-Mitglied Ramon.

Die «Muffkurve» durfte zuletzt 15 Heimsiege in Serie bejubeln. zvg

Er gehört zur älteren Generation der «Muffkurve» und versucht, innerhalb der Szene die Ordnung zu bewahren. Dies sei nicht immer leicht: «Wir sind als Kurve nicht richtig organisiert, es gibt lediglich einen Gruppenchat. Inzwischen sind viele jüngere Fans dazugekommen. Da müssen wir aufpassen, dass unsere Prinzipien nicht verloren gehen.»

Dennoch ist Ramon auch nach acht Jahren Fanszene auf dem heimischen Bühlmoos keineswegs müde geworden: «Der kommerzielle Fussball sagt mir nichts mehr. Ich gehe lieber zum FC Sarmenstorf. Da kenne ich alle im Verein und war auch einst selber Spieler. Das ist wie eine grosse Familie. Wir werden auch als wichtiger Teil des Klubs wahrgenommen und sprechen alle Aktionen ab. Diese Nähe macht für mich den Reiz aus.»

Eine grosse Familie: Die Fans und die Spieler des FC Sarmenstorf. zvg

Die Zunahme der Fanszenen im Aargauer Regionalfussball ist für Ramon eine grosse Bereicherung: «Bei Auswärtsreisen braucht es manchmal ein bisschen Überwindung, um richtig Stimmung zu machen, weil es oft auch keine anderen Fanszenen gibt. Wenn wir dann aber auf Teams mit Fans treffen, ist das was anderes, dann versucht man sich gegenseitig zu übertrumpfen und schafft damit eine tolle Atmosphäre. Anschliessend tauscht man sich friedlich untereinander beim Bier aus. Dass daran immer mehr Gefallen finden, ist für mich auch eine Bestätigung.»

