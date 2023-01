Aargauer Fussball Der neue Budenzauber: Futsal erfreut sich im Aargau steigender Beliebtheit Einst begeisterte Hallenfussball die Massen, inzwischen ist dieser im Breitensport verschwunden. Dort nimmt der Budenzauber in Form von Futsal nun einen neuen Anlauf, bei Aargauer Junioren wird die Sportart im Winter zunehmend beliebter. Nik Dömer Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Bei Aargauer Junioren wird vermehrt auf Futsal gesetzt. Andrey Navas

Budenzauber, vor mehr als 20 Jahren war er sämtlichen Fussballfans ein Begriff. Während der Winterpause begeisterten die Stars der Bundesliga beim Hallenfussball. Auch in der Schweiz zeigten die Profis Ende der 90er beim Hallenmasters ihr Können. Inzwischen sind solche Ereignisse Geschichte. Hallenturniere für die Profis sind beim gedrängten Spielplan und der kurzen Winterpause gar nicht mehr zu verantworten. Wer noch Budenzauber sehen möchte, muss diesen im Breitensport suchen.

Teams wegen fehlender Kapazität abweisen müssen

Allerdings verzichten auch die Aktiven im Amateurfussball vorwiegend auf den Kick in der Halle. Das Interesse ist gering, vielen Spielern ist die Verletzungsgefahr zu hoch. Ausserdem trainieren die meisten Vereine mit ihren Fanionteams im Winter auf Kunstrasen. Wer keinen eigenen Platz hat, der mietet sich auswärts ein Feld mit Plastikunterlage.

Komplett anders sieht es im Aargau bei den Junioren aus. Hier wird inzwischen vermehrt auf Futsal gesetzt. Die AFV Futsal Junior-League hat in der Saison 2022/23 eine Rekordbeteiligung. Erstmals wurden 18 Teams im D-Juniorenalter angemeldet. Man habe wegen fehlender Kapazität sogar noch Teams abweisen müssen, sagt Hannes Hurter, Geschäftsführer des Aargauer Fussballverbands. Gut möglich, dass sich deshalb die Hallen-Juniorenliga künftig vergrössern wird.

«Futsal fördert den bewussten Umgang mit dem Ball», betont Maniacs-Trainer Facchinetti. Andrey Navas

Was ist eigentlich Futsal? Die wichtigsten Regeln: Bei Futsal handelt es sich um eine international anerkannte Form des Hallenfussballs. Pro Team gibt es einen Torhüter und vier Feldspieler. Es gibt keine Banden und das Spielfeld entspricht der roten Markierung des Handballfelds. Gespielt wird mit einem sprungreduzierten Ball, der beim Seitenaus nicht eingeworfen, sondern eingekickt wird. Eine Partie dauert zweimal zwanzig Minuten. (ndö)

Einer, der diese Entwicklung begrüsst, ist Marco Facchinetti. Der 33-Jährige ist Mitgründer und Trainer der Futsal Maniacs. Der Aargauer Verein aus Wettingen gehört in der höchsten Schweizer Liga (Premier League) zu den besten Teams. Facchinetti ist mit dem Klub an der Organisation der Juniorenliga beteiligt. «Eine solche Futsal-Meisterschaft für Junioren ist in der Schweiz eine Rarität. Momentan merken wir bei uns im Aargau steigenden Bedarf. Natürlich wäre es da schön, wenn wir das Angebot entsprechend vergrössern und es künftig auch für andere Altersstufen anbieten könnten.»

Facchinetti ist überzeugt davon, dass bei den Junioren im Winter vermehrt auf Futsal gesetzt werden sollte: «Futsal hat eine sehr hohe Intensität, die Räume sind kleiner, das Spiel ist schneller und der Ball springt nicht richtig auf. Dadurch wird der bewusste Umgang mit dem Fussball gefördert. Man muss die Zweikämpfe annehmen, somit werden auch Technik und Spielwitz gefördert. Alle wollen so spielen wie Messi, Neymar und Mbappé. Futsal ist die Grundlage für ein solches Spiel.»

Die Wettinger Futsal Maniacs gehören zu den besten Teams der Schweiz. Andrey Navas

«Viele sehen uns als Konkurrenz»

Facchinetti würde gerne häufiger mit Junioren anderer Vereine zusammenarbeiten. Als gutes Beispiel geht dabei Spitzenteam Futsal Minerva voran. Der Berner Verein hat seit 2017 eine Partnerschaft mit YB vereinbart. Nachwuchsspieler der Young Boys werden in der Zeit vom November bis Februar jeweils zweimal wöchentlich unter der Leitung des Trainerstaffs von Futsal Minerva trainiert.

Kooperationen mit Aargauer Fussballvereinen seien aber bisher eher ein schwierigeres Thema gewesen. «Viele sehen uns als Konkurrenz und haben Angst, dass wir ihnen die Spieler abwerben. Dabei könnten wir eine Unterstützung sein. Wir organisieren momentan einmal pro Jahr ein Junioren-Camp, von dem die Vereine aus der Region profitieren könnten. Eine eigene Juniorenabteilung ist aktuell noch gar kein Thema, dafür fehlen in der Schweiz die Wettbewerbe», so Facchinetti.

Womöglich fehlt dabei in der Schweiz auch noch ein wenig die Anerkennung für die Sportart. «Futsal hat in anderen Ländern einen deutlich höheren Stellenwert. Bei uns kennen viele nicht mal den Unterschied zwischen Hallenfussball und Futsal. Das merken wir auch im Liga-Alltag. Oft kommen die Leistungsträger aus dem Ausland, auch bei uns spielte die Hälfte des Teams einst ausserhalb der Schweiz.»

Facchinetti träumte einst selber im GC-Nachwuchs vom Profifussball. Als er später im Amateurfussball beim FC Wettingen landete, fing er nebenbei mit Futsal an. Diese Abwechslung habe er stets begrüsst. «Nicht nur Junioren, sondern auch aktive Fussballer können im konditionellen und technischen Bereich vom Futsal viel profitieren. Wichtig ist dabei einfach, dass seriös nach Futsal-Regeln und mit einer gewissen Kontinuität trainiert und gespielt wird.»

