Aargauer Fussball: Die Highlights des Spieltags

Aargauer Fussball Das Windischer Fussballmärchen geht weiter, Leader Lenzburg strauchelt: Die Highlights des Spieltags Trotz Cup-Wochenende läuft im Aargauer Regionalfussball der Ligabetrieb fleissig weiter. Während der FC Windisch weiterhin die Liga verzaubert, sieht die Gemütslage beim FC Mutschellen, welcher sich am unteren Ende der Tabelle befindet, ganz anders aus. Michael Höchner 19.09.2022, 12.06 Uhr

Während national alle Augen auf den Schweizer-Cup gerichtet waren, läuft im Aargau der normale Ligabetrieb. Nach dem sensationellen Aufstieg letzte Saison etabliert der FCW nun an der Spitze der 2. Liga Interregio und reitet weiterhin auf einer Erfolgswelle. In der 2. Liga muss das geschlagene Lenzburg derweil die Tabellenführung abgeben und Mutschellen wartet nach wie vor auf die ersten Punkte.

Lupenreiner Hattrick für Fetaj

Im Heimspiel gegen Bubendorf liess der FC Windisch zu keiner Zeit etwas anbrennen. Bereits nach acht Minuten brachte Adonit Fetaj seine Farben in Front. Besagter Stürmer schiesst Bubendorf mit zwei weiteren Toren vor der Halbzeitpause nahezu im Alleingang ab und kann sich einen lupenreinen Hattrick gutschreiben lassen. Zwei weitere Tore von Alija Hadziarapovic und Gabriele Bruno besiegeln den Endstand von 5:0 für den FCW. Damit ist Windisch Tabellenführer in der 2. Liga Interregio.

Der FC Windisch reitet aktuell auf einer Erfolgswelle. Roland Schmid / AZ

Schlusslicht Mutschellen

Ganz anders sieht die Gemütslage beim FC Mutschellen in der 2. Liga Interregio aus. Nach fünf Spielen steht das Team von Ex-Aarau-Profi Jérôme Thiesson immer noch ohne Punkte da. Eine knappe 1:2 Niederlage auswärts beim FC Pratteln ist die jüngste Enttäuschung für den FCM. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Roger Pfyl.

Für Jérôme Thiesson und den FC Mutschellen läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Andy Mueller / freshfocus

Suhr neuer Tabellenführer

Eine Wachablösung an der Tabellenspitze gab es in der 2. Liga. Aufgrund einer Heimniederlage gegen den FC Rothrist muss der FC Lenzburg die Tabellenführung abgeben. Ilir Zenuni und Martin Valovcan sorgten mit zwei Toren für den 2:0 Endstand aus Sicht der Rothrister. Am Vorabend besiegte der FC Suhr die zweite Mannschaft des FC Baden auswärts mit 3:2. Ahmet Ceker schiesst die Suhrer in der 86. Minute mit dem Siegtor an die Tabellenspitze.

Siegtorschütze Ahmet Ceker lässt sich feiern. Alexander Wagner / FOTO Wagner

2. Liga inter, Gruppe 3

2. Liga AFV

3. Liga, Gruppe 1

3. Liga, Gruppe 2

