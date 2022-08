Aargauer Fussball (3/3) Saisonprognose: Mehrere Ex-FCA-Profis sind involviert – diese Teams spielen in der 2. Liga AFV um den Titel Vor dem Saisonstart der Aargauer 2. Liga nehmen wir in einer dreiteiligen Serie sämtliche Mannschaften genauer unter die Lupe. Im dritten und letzten Teil kümmern wir uns um die Titelaspiranten. Welche Vereine um den Aargauer Meistertitel spielen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Endlich rollt der Ball auch wieder im Aargau! Besonders gespannt darf man dabei auf die 2. Liga AFV sein. Experten gehen davon aus, dass die Saison dank der Verkleinerung von 16 auf 14 Mannschaften noch spannender wird. Dies auch, weil vier neue kompetitive Klubs dazugestossen sind. Entsprechend haben wir vor dem Saisonstart einen genauer hingeschaut und eine dreiteilige Vorschau zusammengestellt.

Der FC Sarmenstorf mit Markus Wyss, der FC Lenzburg mit Trainer Samuel Drakopoulos und der FC Schönenwerd-Niedergösgen mit Ex-Aarau-Profi Miguel Peralta gehören zu den Favoriten in der 2. Liga Aargau. Bilder: Wagner, Bigler, Freshfocus

Noch mehr Power für den FC Lenzburg

Die beste Rückrunde der vergangenen Saison lieferte der FC Lenzburg ab. Beeindruckende 12 Siege in 15 Partien gelangen dem Team von Samuel Drakopulos. Beinahe hätte Lenzburg damit noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitgeredet. Logisch, dass der Verein auch in der neuen Spielzeit zu den ganz heissen Kandidaten auf den Meistertitel gehört.

Lenzburg, hier mit Fidan Tafa (links) und Lelo Toni spielte eine starke Rückrunde. Freshfocus

Für Trainer Drakopulos stimmt die Entwicklung. «In diesem Jahr hat sich die Mentalität des Teams sowie die Qualität der Trainings nochmals massiv verbessert. Nebenbei konnten wir mit Valentin Gashi und Luca Giampa noch mehr Power für die Offensive verpflichten.»

Doch es gibt auch ein paar Sorgenfalten in Lenzburg. Mit Kristian Ndau und Fabio Kleiner haben gleich beide Stamm-Innenverteidiger den Verein verlassen. «Das schmerzt uns sehr, für sie brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ersatz. Die 2. Liga wird in der nächsten Saison noch härter werden, wenn wir da in der Abwehr nicht sattelfest sind, werden wir vorne nichts zu melden haben und damit unsere Saisonziele nicht erreichen», sagt Drakopulos.

Unsere Prognose: Der FC Lenzburg findet eine Lösung in der Defensive und landet auf dem 1. Platz

Sarmenstorf will sich keinen Druck machen

Spricht man über die Titelkandidaten, darf der FC Sarmenstorf nach der verrückten vergangenen Saison definitiv nicht fehlen. 44 Tore erzielte alleine schon das Duo Alain Schultz und Fabio Huber. Sie werden auch in der nächsten Saison zahlreiche Defensivreihen vor Probleme stellen.

Sarmenstorf hat Ende Mai den Aargauer Cup gewonnen. Für die neue Saison gelten die Freiämter auch in der Meisterschaft als heisser Anwärter auf einen Spitzenplatz. Alexander Wagner

An Veränderungen ist aber auch der FC Sarmenstorf nicht vorbeigekommen. Erfolgstrainer Michael Winsauer ist nach Baden abgewandert, seine Arbeit wird Marc Blum weiterführen. Blum war zuletzt im Juniorenbereich beim FC Brugg tätig. Viel Anlaufzeit wird der ehemalige Sarmenstorf-Spieler jedoch kaum benötigen: «Ich kenne praktisch die gesamte Mannschaft. Mit einigen habe ich noch zusammengespielt, ­andere habe ich selber trainiert», erzählt Blum.

Auch das Kader ist nicht mehr ganz das gleiche: Stammverteidiger Philipp Strebel hat aufgehört. Zudem hat der Cupsieger an Breite verloren. Wo also liegen die Ambitionen des Vizemeisters? «Der Verein hat eine traumhafte Saison hinter sich. Wir machen uns deswegen aber keinen Druck. Mit einer Platzierung in den Top 6 werden wir uns zufrieden geben», sagt Blum.

Prognose: Sarmi wird auch mit dem neuen Coach zahlreiche Feste feiern und erneut Vizemeister.

Suhr fühlt sich wohl

Alle Jahre wieder: Der FC Suhr gehört vor der Saison zum Kreis der Favoriten. Mit Noaim Bayazi, Rocco Costantino, Davut Bektas und Angelo Petralito hat er sich namhaft verstärkt. Ist das Team von Manuel Calvo nun endlich reif für den Aufstieg?

Der Trainer winkt ab. «Natürlich haben wir viel Qualität gewonnen. Mit Noaim kehrt ein Spieler zu uns zurück, der Tore garantiert. Aber den Aufstieg rufen wir deswegen nicht als Ziel aus. Mit einer Platzierung in den Top 5 geben wir uns zufrieden. Man darf nicht vergessen, dass die 2. Liga an Qualität zunehmen wird, ausserdem haben wir mit Igor ­Miranda de Sousa einen wichtigen Stammspieler verloren.»

Suhrs Trainer Manuel Calvo. Alexander Wagner

Calvo ergänzt: «Es ist zwar schade, dass durch den Abstieg von Gränichen, Küttigen und Kölliken einige Derbys wegfallen, aber wir fühlen uns grundsätzlich sehr wohl in der 2. Liga. Für uns ist wichtig, dass wir auch in der neuen Saison unseren Zuschauern attraktiven Fussball zeigen können.»

Prognose: Der FC Suhr tastet sich an die Spitze heran und landet auf Platz 3.

Erfolgshunger bei «SchöNie»

Der FC Schönenwerd-Niedergösgen hat sich in den letzten Jahren im Mittelfeld etabliert. Nun soll mit dem neuen Trainer Claudio Della Vecchia der nächste Schritt geschafft werden. «Ich bin ziemlich erfolgshungrig, deshalb möchte ich mit dem Team einen Platz in den Top 5 anstreben», sagt der Coach.

Für Della Vecchia ist das Abenteuer als Cheftrainer in der 2. Liga neu, zuletzt war er beim FC Erlinsbach aktiv. Er ist sich jedoch sicher, dass sein Team die Qualität und den Teamgeist hat, um vorne mitzuspielen. «Bis auf Goalgetter Ryan Hügi sind die wichtigsten Spieler geblieben. Stammgoalie Michael Simic muss ins Militär, aber wir konnten ihn mit Lenny Hofer vom FC Kölliken ersetzen. Zudem habe ich mit Brayan Mayala einen talentierten A-Junioren aus Erlinsbach geholt. Mit dieser Mannschaft wird vieles möglich sein.»

Nicht zuletzt, weil da auch noch ein gewisser Miguel Peralta zurückgekehrt ist. «Wenn Migu fit bleibt und gut in die Saison hineinkommt, dann wird er ein Erfolgsgarant sein. Aber damit können wir aktuell noch nicht rechen, er soll vorsichtig in die Saison starten und zuerst einmal schauen, wie sein Körper auf die Belastungen reagiert. Wir machen ihm bestimmt keinen Druck», sagt Della Vecchia.

Der ehemalige Aarau-Profi Miguel Peralta spielt neu für Schönenwerd-Niedergösgen. Valentin Hehli

Prognose: Miguel Peralta schlägt voll ein und beschert «SchöNie» den 4. Platz.

