Aargauer Fussball: Unsere 2.-Liga-Saisonprognose 22/23, Teil 2

Aargauer Fussball (2/3) Saisonprognose: Diese Vereine kämpfen um den Ligaerhalt in der 2. Liga AFV Vor dem Saisonstart der Aargauer 2. Liga nehmen wir in einer dreiteiligen Serie sämtliche Mannschaften genauer unter die Lupe. Im zweiten Teil kümmern wir uns um die Abstiegskandidaten – welche Vereine es schwer haben werden. Nik Dömer Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich rollt der Ball auch wieder im Aargau! Besonders gespannt darf man dabei auf die 2. Liga AFV sein. Experten gehen davon aus, dass die Saison dank der Verkleinerung von 16 auf 14 Mannschaften noch spannender wird. Dies auch, weil vier neue kompetitive Klubs dazugestossen sind. Entsprechend haben wir vor dem Saisonstart einen genauer hingeschaut und eine dreiteilige Vorschau zusammengestellt.

Burim Hasanramaj (Menzo Reinach), Rino Luongo (FC Fislisbach) und Tobias Merki (FC Klingnau) müssen sich auf eine schwierige Saison einstellen. Bilder: Wagner (2), Crippa

FC Frick stellt sich auf Abstiegskampf ein

Der Druck beim FC Frick ist weg, der Aufstieg ist geschafft. «Wir sind dort, wo wir hingehören, das haben wir uns hart erarbeitet. Die Mannschaft ist dank viel Kontinuität über die Jahre gereift. Im taktischen Bereich, aber auch vom Teamgeist her», sagt Trainer Ivan Petrovic.

Entsprechend zählt der Coach auch in der kommenden Saison auf seine Spieler. Abgänge gab es kaum. «Die ­Loyalität zum Verein zeichnet uns aus, wir haben generell sehr selten Abgänge, obwohl die Spieler bei uns nichts verdienen.»

Mit den Zuzügen von Levin Kessler und Fabian Sidler – die beide Erfahrung aus der 2. Liga inter mitbringen – haben die Fricker an Qualität zugelegt. «Das Kader hat eine tolle Breite. Aber wir dürfen uns auch nicht überschätzen, ein realistisches Ziel ist für uns der Klassenerhalt. Wir bereiten uns von Anfang an auf den Abstiegskampf vor», betont Petrovic.

Prognose: Die Kontinuität macht sich bezahlt, die Fricker schaffen den Ligaerhalt auf Platz 10.

Fislisbach will sich im Mittelfeld etablieren

Nur wenige Meter neben dem Stadion des FC Baden spielt der FC Fislisbach. Die Vereine sind sich ähnlich, beide ­leben von einem eingeschworenen Teamgefüge. Entsprechend hat sich der ehemalige Badener Assistenztrainer Rino Luongo schnell als neuer Trainer beim FC Fislisbach eingelebt.

Feierte mit dem FC Baden im Juni den Aufstieg: Rino Luongo, neuer Trainer beim FC Fislisbach. Freshfocus

Vor dem Saisonstart ist Luongo sehr optimistisch: «Ich habe eine Mannschaft angetroffen, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz lebt. Sämtliche Leistungsträger sind dem Team treu geblieben, so etwas zeichnet einen Verein aus.»

Die Fislisbacher Kontinuität gehört zu den Stärken des Vereins. Trotzdem ist sich Luongo bewusst, dass es bei verletzungsbedingten Ausfällen eng werden könnte. Entsprechend hat er mit Amir Nemati (Wohlen U23) und Joao Pedro (FC Baden II) zwei Spieler geholt, die das Kader verstärken und dem Coach mehr Optionen für die Stammelf geben. «Wir haben eine tolle Qualität in der Mannschaft. Unser Ziel ist es, dass wir uns im Mittelfeld der 2. Liga etablieren können.»

Prognose: Die Fislisbacher landen auf Platz 11 und müssen damit um den Ligaerhalt zittern. Sollte der Aargauer Meister in den Aufstiegs-Playoffs für die 2. Liga inter scheitern, steigt der FCF ab.

Klingnau will mehr Stabilität

Nach einer bitteren Rückrunde ist das Abenteuer 2. Liga inter für Klingnau beendet. Trainer Samir Bajramovic kehrt mit dem Team zurück in die regionale 2. Liga. Das hat Auswirkungen: Sechs Leistungsträger haben das Team verlassen. Nun will der Coach einen Neuanfang anstreben.

Dabei helfen sollen die Sleiman-Brüder: Bryan, William und Kevin. Sie bringen Erfahrung aus oberen Ligen mit. Zudem kommt der 28-jährige Spielmacher Labinot Halili vom deutschen Bezirksligisten FC Tiengen. Mit diesen Spielern als Verstärkung soll sich die junge Mannschaft möglichst schnell im Mittelfeld etablieren.

Der FC Klingnau um Innenverteidiger und Teamstütze Tobias Merki braucht schnell gute Leistungen. Alessandro Crippa

Bajramovic ist sich dabei bewusst, dass dieses Vorhaben kein Selbstläufer wird: «Die 2. Liga ist sehr stark. Es gibt Teams, die sich auch locker in der 2. Liga inter etablieren könnten. Kommt dazu, dass wir in einer schwierigen ­Phase stecken, viele Routiniers haben uns verlassen. Das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen uns nun so schnell wie möglich mit guten Resultaten stabilisieren, sonst erwartet uns eine schwierige Saison.»

Prognose: Die junge Klingnauer Mannschaft isst bei der Rückkehr in die 2. Liga hartes Brot und landet unter dem Strich auf Platz 12.

Menzo Reinach hat ein neues Gesicht

Der FC Menzo Reinach hat eine wilde Saison hinter sich, am Ende schaffte er dennoch als Aufsteiger den Klassenerhalt. Nun hat der Verein einen Umbruch vollzogen. Acht Spieler haben den Klub verlassen und auch auf der Trainerposition gab es einen Wechsel. Markus Strähl steht neu an der Seitenlinie. Er bringt Erfahrung aus 30 Jahren Trainerdasein mit.

Der FC Menzo Reinach hat viele Mutationen im Kader zu verzeichnen. Alexander Wagner

Strähl hat den Reinachern ein neues Gesicht verpasst. Routiniers sind gegangen, neue Leistungsträger sind gekommen. Mit Valter Bekaj (24), Aid Murati (21), Meriton Orana (22), ­Mergim Meholli (24) und Lars Luter­bacher (21) wurde das Team verjüngt. Fast alle von ihnen wurden beim Team Aargau ausgebildet.

Sie alle sollen in der neuen Saison dafür sorgen, dass Menzo Reinach in ruhige Gewässer kommt. «Ich bin zufrieden, wenn wir in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben und auch sonst ohne grosse Aufreger durchkommen. Schön wäre, wenn wir einen Platz in den Top 7 anstreben können, die Qualität wäre dafür vorhanden», sagt Strähl.

Prognose: Der FC Menzo Reinach spielt eine gute Saison, muss sich aber gegen starke Konkurrenz ge­schlagen geben und landet auf Platz 13.

Oftringer wollen im mentalen Bereich reifen

Der FC Oftringen hat zum Schluss der vergangenen Rückrunde etwas nachgelassen und ist nur knapp über dem Strich gelandet. Dies verfälscht das Bild einer sonst anschaulichen Saison. «Am Schluss war die Luft draussen, wir ­hatten bereits drei Runden vor Ende den Ligaerhalt geschafft, danach ging es um nichts mehr», sagt Trainer Zelimir Skopljak.

Zelimir Skopljak. Archiv: ZT

Der Coach ist nach seiner dritten Saison an der Seitenlinie zufrieden mit der Entwicklung, weiss aber auch, dass es noch Baustellen gibt: «Im taktischen Bereich hat die Mannschaft tolle Fortschritte gemacht. Von der Mentalität her müssen wir noch reifen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen würde uns guttun.»

Skopljak ist aber überzeugt, dass sich der FC Oftringen auf dem richtigen Weg befindet. «Unser Team ist jung, die Spieler lernen mit jeder Saison dazu», sagt der Coach. Als Verstärkung kommen nun mit Josip Jukic und Luca Costa Baião zwei Spieler, die über Erfahrungen aus höheren Ligen verfügen. Dank ihnen soll der nächste Schritt gelingen: «Wir hatten im Sommer kaum Abgänge. Mit dieser Ausgangslage muss für uns ein Platz unter den Top 7 das Ziel sein», sagt Skopljak.

Prognose: Der FC Oftringen zieht eine schwierige Saison ein und landet auf Platz 14.

Hinweis Am Freitag, 12. August, ab 5 Uhr, finden Sie an dieser Stelle den dritten und letzten Teil unserer grossen Saisonprognose.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen