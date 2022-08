Aargauer Fussball: Unsere 2.-Liga-Saisonprognose 22/23, Teil 1

Aargauer Fussball (1/3) Saisonprognose: Zwischen Strichkampf und Spitzengruppe – diese Teams landen im Mittelfeld der 2. Liga Vor dem Saisonstart der Aargauer 2. Liga nehmen wir in einer dreiteiligen Serie sämtliche Mannschaften genauer unter die Lupe. Im ersten Teil kümmern wir uns um die Kandidaten fürs Mittelfeld. Nik Dömer Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Endlich rollt der Ball auch wieder im Aargau! Besonders gespannt darf man dabei auf die 2. Liga AFV sein. Experten gehen davon aus, dass die Saison dank der Verkleinerung von 16 auf 14 Mannschaften noch spannender wird. Dies auch, weil vier neue kompetitive Klubs dazugestossen sind. Entsprechend haben wir vor dem Saisonstart einen genauer hingeschaut und eine dreiteilige Vorschau zusammengestellt.

Auf welchem Tabellenplatz landen Marc Hodel mit Wettingen, Herolind Cikaqi mit dem FC Wohlen U23 und Sven Schönenberger mit dem FC Brugg? Bilder: Gut, Wagner (2), Montage: cri

In Brugg gibts kleinere Brötchen

Der FC Brugg hat als Aufsteiger eine beachtliche Saison hinter sich. Zwischenzeitlich steckte das Team von Flakon Halimi gar im Rennen um den Titel, am Ende landeten die Brugger auf dem 4. Platz. Keine Frage, die spektakulären Partien haben Hunger auf mehr gemacht.

Trainer Halimi ist sich bewusst, dass die Leistungen seiner Mannschaft in der Rückrunde hohe Erwartungen geschürt haben. Dennoch drückt er vor der neuen Saison auf die Bremse: «Wir werden wohl kleinere Brötchen backen müssen, die nächste Saison wird noch intensiver. Wenn wir den Ligaerhalt schaffen, ist unser Ziel erreicht.»

Flakon Halimi geht mit dem FC Brugg in die neue Saison. Christian Merz

Der Grund für die Zurückhaltung? 28-Tore-Mann Vlerson Veseli ist in Richtung FC Muri weitergezogen. Ein Spieler seiner Qualität kann nicht so leicht ersetzt werden. Zudem hat auch Vlersons Bruder Edison das Team in Richtung Windisch verlassen. Ein schmerzhafter Abgang in der Defensive. Immerhin, für die Abwehr fanden die Brugger einen hervorragenden Ersatz: Mit Kristian Ndau stösst der Lenzburger Abwehrchef zum FC Brugg. «Für mich ist das ein Königstransfer, er wird eine wichtige Rolle bei uns einnehmen», sagt Halimi.

Prognose: Der Brugger Teamgeist ist nicht zu bändigen, sie landen trotz schwierigen Bedingungen auf Platz 5.

Wettingen hat kaum Substanzverlust

In Wettingen ist ein alter Bekannter zurückgekehrt: Marc Hodel ist nach seinem Abenteuer als Talentmanager bei GC zurück an alter Wirkungsstätte. Er übernimmt das Team von Trainer Salvatore Romano, der zur U23 des FC Wohlen gewechselt hat.

Nicht mehr im Niederhasli: Marc Hodel ist zurück beim FC Wettingen. Freshfocus

Der FC Wettingen ist für Hodel eine Herzensangelegenheit, deshalb fungiert er neben dem Traineramt auch gleich noch als Technischer Leiter für den Klub. Hodel möchte, dass sich in der 1. Mannschaft möglichst viele junge Eigengewächse entwickeln können. Bezüglich der tabellarischen Ambitionen gibt sich der Trainer eher zurückhaltend: «Wir werden wohl nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber vorne sind wir auch nicht zu erwarten», sagt Hodel.

Fakt ist aber auch: Der FC Wettingen hat neben den Ausfällen von Arigon Dulaku (Kreuzband) und Ivan Talarico (Militär) kaum Substanzverlust zu beklagen, praktisch alle Spieler sind geblieben. Nebenbei kommt mit den Neuzugängen Radovan Radevic (Mittelfeld) sowie Brando Canzian (Aussenläufer) zusätzliche Qualität ins Team.

Prognose: Der FC Wettingen sorgt für einige Überraschungen und landet auf Platz 6.

Badener Ungewissheit

Der FC Baden hat eine traumhafte ­Saison hinter sich. Während das Fanionteam den Aufstieg in die Promotion League schaffte, stieg die 2. Mannschaft souverän als Meister der 3. Liga auf. Burim Krasniqi schwebt mit seinem Team noch immer auf Wolke sieben. «Es herrscht noch immer eine grosse Eupho­rie in der Mannschaft», sagt der Trainer.

Dennoch bleibt er bei der Zielsetzung für die neue Saison ganz nüchtern: «Für uns ist es wichtig, dass wir die Liga ­halten können. Wenn sich die Spieler nebenbei entfalten können und ein paar von ihnen den Sprung in die 1. Mannschaft schaffen, bin ich sehr zufrieden.»

Es ist nicht einfach, die zweite Mannschaft des FC Baden für die neue Spielzeit einzuschätzen. Das junge Team hat zwar mit Ausnahme von Leon Gjikollaj (zum FC Muri) kaum Abgänge, jedoch ist auch unklar, ob letztjährige Leistungsträger wie Joel Brack oder Jan Kalt zur Verfügung stehen oder im «Eis» gebraucht werden.

Krasniqi meint dazu: «Das kann sich jede Woche ändern, aber wir werden auch ohne sie ein schlagfertiges Team stellen. Mit unseren Routiniers Carsten Wyss, Felipe Oliveira und Sasa Jakovljevic sind wir gut aufgestellt. Nebenbei konnten wir die Verteidigung auch noch mit Blert Aliaj vom FC Klingnau verstärken.»

Blert Aliaj (rechts) kommt vom FC Klingnau nach Baden und verstärkt die Abwehr. Archiv: Alessandro Crippa

Prognose: Der FC Baden II schafft ohne Mühe den Klassenerhalt und landet auf Platz 7.

Viele Veränderungen in Rothrist

Der FC Rothrist ist zurück in der 2. Liga. Das Team von Nicola Nocita legte in der vergangenen Saison einen souveränen Durchmarsch hin. Nebenbei schafften die Rothrister auch noch den Einzug in den Halbfinal des Aargauer Cups. Die vergangenen Auftritte lassen vermuten: Der FC Rothrist wird wohl keine Anlaufschwierigkeiten haben.

Nicola Nocita ist auch in der neuen Saison Trainer in Rothrist. Alexander Wagner

Dennoch mahnt Nocita zur Vorsicht. 12 Abgänge gab es im Kader, darunter gewichtige Spieler wie Avni Halimi, Rexhep Thaqi und Samuel Fernandes. «Spielmacher, Captain und ein Goalgetter sind weg, das waren sehr wichtige Akteure für uns.» Die Veränderung sieht der Coach aber auch als Chance: «Es waren bei uns viele Emotionen im Spiel, gewisse Abgänge sind daher in Ordnung. Ausserdem wurde das Team auch verjüngt und wir konnten neue Leistungsträger verpflichten.»

Tatsächlich dürften Neuzugänge wie Goalie Oliver Joos oder Aussenläufer Ilir Zenuni eine Bereicherung für die Liga sein. Nocita freut sich zwar über die neue Qualität im Kader, sagt aber auch: «Das Team muss genügend Zeit bekommen, um zusammenzufinden. Wenn wir am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben, bin ich zufrieden.»

Prognose: Für eine Top-Platzierung reicht es zwar noch nicht, aber der FC Rothrist etabliert sich mühelos in der Liga auf Platz 8.

Wohler U23 soll robuster werden

Neuer Trainer, aber die Zielsetzung bei der Wohler U23 bleibt gleich: Junge ­Talente und Ergänzungsspieler des Fanionteams sollen Spielpraxis sammeln und sich für Einsätze in der 1. Mannschaft aufdrängen. Die Hauptleitung dafür hat neu Salvatore Romano, er war zuletzt beim FC Wettingen tätig.

Salvatore Romano ist neu beim FC Wohlen tätig. Alexander Wagner

Romano und der FC Wohlen – das passt. Er kennt viele Spieler bereits, sein Sohn Noel war bis zur letzten Saison selbst Teil des Teams: «Ich habe eine Einheit mit einem eingespielten Kern vorgefunden. Es hat verhältnismässig wenige Abgänge in diesem Sommer gegeben. Zudem sind die Jungs auch fussballerisch richtig gut.»

Romanos Ziel ist erreicht, wenn die Spieler in seiner Mannschaft reifen. Nebenbei sollen die Youngsters auch in anderen Bereichen zulegen. «Die Jungs können zwar technisch mithalten, aber von der Physis her sind da altersbedingt oft noch Unterschiede vorhanden. Da müssen sie lernen, etwas mehr einzustecken und trotzdem nicht den Biss zu verlieren.»

Prognose: Die Wohler U23 bekommt die zunehmende Qualität der Liga zu spüren und landet auf Platz 9.

