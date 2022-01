Erneuter Abbruch? Red Lions und Argovia Stars droht ein Déjà-vu

Die Basketballerinnen vom BC Alte Kanti Aarau hatten keine lange Winterpause. Am 18. Dezember standen sie zuletzt im Einsatz, und schon am Samstag steht die nächste Partie an. Die Meisterschaft in der Swiss Basketball League wird fortgesetzt, für die Teams gilt das 3G-Prinzip. Doch auch in den unteren Ligen wird trotz steigender Fallzahlen und 2G+-Regel weiter fleissig auf die Körbe geworfen. Gleichermassen handhabt dies Swiss Volley, der Dachverband für Volleyball. Der Breitensport macht weiter – so dürfen etwa die Spielerinnen von Kanti Baden II am Samstagnachmittag in Therwil antreten. Im Schweizer Unihockey hingegen bleiben die Hallen ab der 1. Liga abwärts an Matchtagen geschlossen. Bis zum 24. Januar sind die Meisterschaften unterbrochen. «Swiss Unihockey war bereits in den vergangenen zwei Jahren einer der ersten Verbände, der einen Unterbruch verordnete», sagt Martin Egloff, Trainer der 1.-Liga-Herren von Unihockey Baden-Birmenstorf. Ab nächster Woche will Egloff das Training fort­setzen. Der Coach geht davon aus, dass rund 90 Prozent seines Teams die 2G+-Regel einhalten kann. Mit Maske will Egloff nicht trainieren lassen. «Das hat nie besonders gut geklappt.» Der Schweizerische Handballverband sah bislang davon ab, die Meisterschaften unterhalb von NLA und NLB aus­zusetzen. Gleichwohl haben die Aargauer Hobbyhandballer noch immer Pause: Die Saison im Breitensport wird frühestens am 5. Februar fortgesetzt. (frh)