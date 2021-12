Argovia Stars vs. Red Lions: Angespannte Lage vor dem Derby

Aargauer Eishockey Schweigen bei den Stars, Paukenschlag in Reinach – angespannte Lage vor dem Aargauer Derby Am Samstag gastieren die Red Lions Reinach mit neuem Trainer bei den Argovia Stars. Beide Teams wollen in die Playoffs und brauchen dafür dringend Punkte, entsprechend steht beim Derby einiges auf dem Spiel. Nik Dömer Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Das erste Derby der Saison konnten die Red Lions mit 7:3 für sich entscheiden. Claudio Thoma/Freshfocus

Es knistert vor dem zweiten Aargauer Derby dieser Saison, die Lage ist angespannt. Trotz unterschiedlicher Formkurve liegen beide Teams hinter den Erwartungen. Das Duell am kommenden Samstag (17:30 Uhr) in der KEBA ist entsprechend für die Lokalrivalen von kapitaler Bedeutung.

«Es ist noch kein Spieler auf dem Level, auf dem er sein sollte»

In Reinach gab es nach der 2:4-Niederlage gegen den EC Wil in der vergangenen Woche Handlungsbedarf. Trainer Michael Niderröst musste den Posten als Cheftrainer nach nur 14 Partien räumen.

Seit Montag ist der Nachfolger bekannt: Adriano Pennaforte soll die an zehnter Stelle platzierten Red Lions so schnell wie möglich in die Playoff-Ränge führen. Fünf Punkte fehlen den Reinachern auf den Strich, es bleiben dafür noch acht Partien.

Der neue Reinacher Trainer sieht grosses Potenzial in der Mannschaft. Claudio Thoma/Freshfocus

Der 30-jährige Trainer konnte zwar erst zwei Trainings mit den Red Lions absolvieren, doch was er dabei gesehen hat, gefällt ihm: «Es ist eine sehr talentierte und hungrige Mannschaft, die grosses Potenzial hat. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit einer solchen Qualität arbeiten kann.»

Auch Mängel stellte Pennaforte bereits fest. Beim letzten Spiel gegen Wil schaute der ehemalige Verteidiger besonders auf das Defensivverhalten: «Ich denke, es gibt überall noch viel Luft nach oben. Da ist noch kein Spieler auf dem Level, auf dem er sein sollte. Gerade in unserer eigenen Zone müssen sich die Spieler aktiver bewegen. Wir haben schnelle und robuste Verteidiger, aber geben dem Gegner zu viel Raum.»

Finnische Hockeykultur für die Red Lions

Es wartet viel Arbeit auf den Trainer, entsprechend möchte Pennaforte keine Zeit verlieren, um der Mannschaft möglichst schnell sein System zu implementieren: «Ich hatte eine lehrreiche Zeit als Nachwuchstrainer in Finnland. Das Eishockey ist dort streng nach Taktik ausgerichtet, es gibt keine Abweichungen. Disziplin und Tempo stehen an oberster Stelle. Das ist auch die Philosophie, die ich bei uns haben möchte.»

Michael Niderröst musste seinen Posten als Cheftrainer räumen. Claudio Thoma/Freshfocus

Pennaforte ist sicher, dass die Red Lions seine Spielideen gegen die Argovia Stars bereits umsetzen werden. «Ich verlange viel von den Spielern, aber ich bin mir sicher, sie haben die Qualität, um ein neues System schnell umzusetzen. Ausserdem war ich selber Verteidiger und habe einen klaren Plan, wie wir unsere Defensive stabilisieren können.»

Dass der temperamentvolle Trainer gleich bei einem Aargauer Derby sein Erstliga-Debüt hinter der Bande geben darf, spielt ihm in die Karten: «Hockey lebt von Derbys, solche Partien sind für mich das Grösste. Ich bin sehr aktiv und emotional an der Seitenlinie, darum ist diese Begegnung wohl der optimale Start für mich.»

Stars verlieren ihren Toptransfer

Knietief standen die Argovia Stars im Sumpf. Nach der empfindlichen 3:7-Derbyklatsche gegen die Rivalen aus Reinach gingen fünf Partien in Serie verloren. Cheftrainer Roger Gerber sprach Ende November von seiner «schwierigsten Phase» in Aarau.

Inzwischen hat er mit seinem Team den Turnaround geschafft. Gegen Burgdorf, Luzern und Herisau konnten die Stars drei wichtige Siege in Serie gegen besserklassierte Teams landen.

Lars Neher (mit Gitter) wechselte von den Argovia Stars zum EHC Wetzikon. Claudio Thoma/Freshfocus

Die Lage bleibt dennoch angespannt. Trotz Aufschwung fehlen der Mannschaft von Gerber immer noch zwei Punkte auf einen Playoff-Platz. Zudem wirft auch der Abgang von Lars Neher zum Ligakonkurrenten EHC Wetzikon Fragen auf.

Der ehemalige NLA-Spieler galt im Sommer als Aarauer Toptransfer und war in dieser Saison hinter Pascal Wittwer der zweitbeste Punktesammler (13 Partien/10 Punkte). Wie schwer Nehers Abgang wiegt, werden die kommenden Partien zeigen.

Die Stars befinden sich im Aufschwung, dennoch bleibt die Lage angespannt. Claudio Thoma/Freshfocus

Trainer Roger Gerber wollte vor dem Spiel gegen die Red Lions keine Stellung beziehen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die formstarken Aarauer auf eine Revanche brennen, um die Schmach vom letzten Derby möglichst schnell vergessen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

