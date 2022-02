Fernduell um Playoffs: Stars und Red Lions brauchen Schützenhilfe

Aargauer Eishockey Eine Kiste Bier für Schützenhilfe: Red Lions und Stars liefern sich kurioses Fernduell um den letzten Playoff-Platz Eine Runde vor dem Ende der regulären Saison spitzt sich die Lage für die Aargauer Erstligisten zu. Nur noch ein Team kann in die Playoffs einziehen. Die Red Lions Reinach haben dabei zwar die besseren Karten, sind jedoch auch vom Resultat der Argovia Stars abhängig. Nik Dömer Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Roger Gerber muss mit den Argovia Stars um die Playoff-Teilnahme zittern. (Claudio Thoma/CH Media) Claudio Thoma/Freshfocus

Nun beginnt die grosse Rechnerei: Am letzten Spieltag kämpfen die Red Lions Reinach, die Argovia Stars sowie die GDT Bellinzona um das letzte Playoff-Ticket. Da nicht alle Teams die gleiche Anzahl Spiele haben, wird am Ende der Punkteschnitt entscheidend sein. Die Tessiner befinden sich dabei in der Poleposition, gelingt ihnen am Samstag bei den Argovia Stars einen Sieg, dann wird es in dieser Saison keinen Aargauer Playoff-Teilnehmer geben.

Gewinnen hingegen die Stars, dann richtet sich der Blick gespannt nach Frauenfeld. Dort geht es in diesem Fall für die Red Lions Reinach um die Wurst. Gelingt dem Team von Adriano Pennaforte einen Auswärtssieg, ist die erste Playoffs-Teilnahme in der Geschichte der Reinacher fix. Bei einer Niederlage hingegen, würden die Stars auf Platz 8 vorrücken und damit das Ticket für die Postseason sichern. Der letzte Spieltag in der 1. Liga verspricht grosse Spannung.

Sorgen um Stars-Topskorer Wittwer

Trainer Roger Gerber hat mit seinem Team eine emotionale Achterbahnfahrt hinter sich. ­Direkt nach der Overtime-­Niederlage (2:3) gegen den EC Wil glaubte niemand mehr daran, dass noch eine Chance auf die Playoffs bestehen würde. Doch weil der EHC Burgdorf das Spiel gegen Bellinzona kurz vor Schluss doch noch für sich entscheiden konnte, ist aus Aarauer Sicht plötzlich wieder ­Hoffnung da.

Pascal Wittwer sorgte auch in dieser Saison für die Musik bei den Argovia Stars. Claudio Thoma/Freshfocus

Entsprechend hat Coach Gerber die Niederlage gegen Wil schon fast verdaut: «Wir haben uns teuer verkauft. Der Gegner war individuell besser und hatte mehr Spielanteile, aber wir haben in der Defensive lange Zeit nichts zugelassen und uns damit einen Punkt erkämpft, der uns nun im Rennen hält. Damit kann ich in Anbetracht der Umstände zufrieden sein.»

Tatsächlich ist die Situation bei den Argovia Stars auch im neuen Jahr verzwickt. Ausgerechnet in der wichtigsten Phase fallen mit Justin Cueni, Fadri Künzli und Pascal Wittwer drei wichtige Spieler aus. Besonders Letzterer wiegt schwer: «Sein Ausfall war über das Spiel deutlich spürbar. Besonders auch in der 3-gegen-3-Overtime, da kommen alle seine Qualitäten zum Vorschein. Dieser Zusatzpunkt wäre für unsere Moral wichtig gewesen.»

Es gab in den letzten Monaten viel Redebedarf bei den Argovia Stars. Henry Muchenberger

Wittwers Ausfall ist bezeichnend dafür, dass bei den Stars in dieser Saison der Wurm drin ist. «Uns fehlt einfach der Flow. Wir haben nie so richtig mit allen Linien den Tritt gefunden. Auch die Vorbereitung für diesen Restart war suboptimal. Immer wieder gab es längere krankheitsbedingte Ausfälle. Wir haben einige Spieler, die noch nicht bei hundert Prozent sind.»

Nun hofft Gerber darauf, dass sein Topskorer für den Showdown wieder fit ist. «Wir können Bellinzona bezwingen, aber wir brauchen dafür einen Sahnetag. Es muss einiges besser funktionieren als zuletzt gegen Wil. Mit Wittwer in unserer Reihe ist mehr Selbstvertrauen da. Aber da bin ich guter Dinge, er befindet sich nach einer Grippe auf dem Weg zur Besserung. Ich denke, dass er am Samstag auf dem Eis stehen wird.»

Hilfe aus Aarau? «Absurd, aber ich bin guter Dinge»

Etwas optimistischer dürfte derweil die Stimmung bei den Red Lions Reinach sein. Der Trainerwechsel scheint sich gelohnt zu haben, am letzten Samstag gelangt unter Neo-Trainer Adriano Pennaforte der zweite Sieg im zweiten Spiel. Gleich mit 6:1 fegte man den besserklassierten HC Luzern vom Eis.

Adriano Pennaforte findet derzeit die richtigen Worte bei den Red Lions. Henry Muchenberger

Keine Frage, die Red Lions haben Fahrt aufgenommen. Elf Treffer in zwei Partien sind eine Ansage, doch kaufen können sie sich davon noch nichts. Für die erste Playoff-Teilnahme müssen die Reinacher eine komplizierte Aufgabe auswärts gegen den EHC Frauenfeld lösen.

Der Gegner aus der Ostschweiz ist zwar bereits für die Playoffs qualifiziert, könnte bei einer Niederlage jedoch das Heimrecht verlieren: «Ich erwarte eine Mannschaft, die uns nichts schenken wird. Aber unsere Taktik ist schwierig zu brechen. Wenn wir die Leistung vom Spiel gegen Luzern erneut aufs Eis bringen, dann gehe ich davon aus, dass wir auch gegen Frauenfeld siegreich sein werden.»

Verzwickte Situation: Die Red Lions müssen auf einen Sieg der Stars im letzten Spiel hoffen. Henry Muchenberger

Wollen die Reinacher am Wochenende Vereinsgeschichte schreiben, brauchen sie nebenbei auch noch Schützenhilfe. Die soll ausgerechnet vom Kantonsrivalen aus Aarau kommen. Nur wenn Bellinzona bei den Stars Punkte liegen lässt, können die Red Lions erstmals in die Playoffs einziehen: «Natürlich ist das ein wenig absurd, aber da bin ich guter Dinge. Die Stars haben eine starke Mannschaft und werden ihre Chance auf die Playoffs bestimmt nicht verschenken. Sollte es am Ende tatsächlich so kommen, dass wir dank ihnen in die Playoffs einziehen, werden wir auf jeden Fall eine Kiste Bier spendieren.»

