Emotionaler Showdown: Argovia Stars stehen vor dem Ende einer Ära

Aargauer Eishockey Emotionaler Showdown: Die Argovia Stars stehen vor dem Ende einer Ära Die Argovia Stars und die Red Lions Reinach kämpfen am letzten Spieltag der 1. Liga um einen Platz in den Playoffs. Besonders emotional wird es dabei bei den Stars, das Spiel in Wetzikon könnte zur Dernière von Trainer Roger Gerber werden. Nik Dömer 28.01.2023, 05.00 Uhr

Trainer Roger Gerber wird die Argovia Stars nach vier Jahren verlassen. Martin Meienberger / freshfocus

Schauplatz Kunsteisbahn Wetzikon: Hier feierte Roger Gerber einst seinen grössten Sieg mit den Argovia Stars. Zu Beginn des Jahres 2020 düpierte er mit seiner Truppe den haushohen Favoriten im ersten Spiel der Playoffs. Nun kehrt er dorthin zurück und diese bevorstehende Partie dürfte noch emotionaler werden.

Bei den Argovia Stars steht nämlich das Ende einer Ära bevor. Trainer Roger Gerber und das Aarauer Fanionteam konnten sich auf keine Vertragsverlängerung einigen. Der 54-jährige Langenthaler wird den ­Verein nach dieser Spielzeit verlassen. Verlieren die Stars in Wetzikon, dürfte dies wohl bereits in der kommenden Woche der Fall sein.

«Habe den Spielern angemerkt, dass sie geknickt waren»

Gerber möchte aber noch nicht an das Ende denken: «Wir haben noch eine Chance auf die Playoffs, wenn wir gewinnen und die Red Lions verlieren, dann sind wir drin. Darauf liegt mein Fokus, das Feuer brennt noch. Wir sind zwar der klare Underdog, doch wenn wir Emotionen reinbringen, wie wir das bereits vor drei Jahren getan haben, dann kann alles passieren.»

Dennoch: Mit acht Niederlagen in den letzten neun Partien spricht nicht viel für die ­Argovia Stars, die beim zweitplatzierten EHC Wetzikon gastieren. Gerber sagt: «Mit Andrej Maraffio, Robin Studer und Gianluca Cavelti fallen drei wichtige Spieler schon länger verletzt aus. Wir laufen personell auf dem Zahnfleisch. Als die Klubleitung zudem auch noch verkündete, dass der Verein und ich getrennte Wege gehen, habe ich den Spielern angemerkt, dass sie geknickt waren. Es war nicht gut, was wir darauf gezeigt haben.»

Gerbers Abgang sorgt bei den Spielern der Argovia Stars für Enttäuschung. Henry Muchenberger

Trotzdem hat Gerber für das letzte Spiel der regulären Saison Hoffnung: «Wir haben uns noch nicht aufgegeben. Der letzte Auftritt beim Tabellendritten GDT Bellinzona macht Mut, wir hatten dominante Phasen im Spiel. Wenn wir nun noch eine Portion Extramotivation drauflegen können, haben wir in Wetzikon eine Chance.»

Dass das Kapitel Argovia Stars demnächst enden wird, kann Gerber aber nicht gänzlich ausblenden: «Es ist vieles passiert in meiner Zeit hier. Ich habe meine ganze Energie in den Verein gesteckt. Es gab viele Hürden, die wir bewältigen mussten. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben. Dass die Zusammenarbeit nun nach vier Jahren endet, stimmt mich sehr emotional. Ich trage diesen Verein im Herzen.»

Roger Gerber will gegen den EHC Wetzikon einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft sehen. Claudio Thoma/Freshfocus

Sollte die Saison der Argovia Stars in Wetzikon zu Ende gehen, kann Gerber den Verein dennoch mit erhobenem Haupt verlassen. Im vergangenen Sommer gab es in Aarau einen grossen Umbruch, viele Routiniers verliessen den Verein. Das Ziel der neuen Saison – in der die Argovia Stars mit einem Durchschnitt von 21 Jahren das jüngste Team stellen – war von Anfang an der Klassenerhalt.

Ex-Trainer ist gegen Red Lions besonders motiviert

Nun steht also der grosse Showdown in der 1. Liga am Samstag bevor. Die Ausgangslage ist äusserst spannend. Ähnlich wie im letzten Jahr kämpfen die Argovia Stars und die Red Lions Reinach um einen der acht Playoffs-Plätze. Die Vereine sind punktgleich auf Rang 8 und 9. Die Red Lions haben dabei einen leichten Vorteil, da ihr Torverhältnis um einen Zähler besser ist.

Sollten allerdings beide Aargauer Teams gewinnen, könnten sie bei einer Nieder­lage des siebtplatzierten SC Herisau auch beide noch ein Playoffs-Ticket ergattern. Jedoch muss betont werden, dass die Aargauer Vertreter als klare Aussenseiter ins letzte Spiel gehen. Mit dem EHC Wetzikon und dem HC Luzern, die beide noch um den 1. Platz kämpfen, stehen den Argovia Stars und den Red Lions zwei undankbare Gegner gegenüber.

Raphael Zahner will seinem Ex-Klub nichts schenken. Pius Amrein / Luzerner Zeitung

Die Red Lions treffen dabei ausgerechnet auswärts auf ihren ehemaligen Trainer Raphael Zahner, der seit zwei Jahren beim HC Luzern an der Bande steht. Die Luzerner sind das Team der Stunde, in den letzten zehn Partien gab es neun Siege. Die Tabelle führen sie souverän mit drei Punkten Vorsprung an. «Wir werden Reinach garantiert nichts schenken. Wir wollen die Leader-Position verteidigen und nochmals Selbstvertrauen vor den Playoffs tanken. Und gegen seinen Ex-Klub will man sowieso immer gewinnen, deshalb bin ich, und auch meine Spieler besonders motiviert für das letzte Spiel der regulären Saison», sagt Zahner.

Christof Amsler und seine Red Lions stehen vor dem letzten Spieltag auf einem Playoff-Platz. Martin Meienberger / freshfocus

Verlieren beide Aargauer Vertreter, könnte am Ende die Höhe der Niederlage über die Platzierung entscheiden. Dann droht aber auch noch ein drittes Szenario: Der EHC Burgdorf, der zwei Punkte Rückstand auf die Stars und Red Lions hat, ist in Lauerstellung. Die Berner ­haben mit den Pikes EHC Oberthurgau den einfachsten Gegner vor der Brust. Mit einem Sieg würden sie an den Aargauern vorbeiziehen und ihnen damit das letzte Playoffs-Ticket wegschnappen.

