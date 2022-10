FC Wohlen: Keine Euphorie vor dem Freiämter Derby

Aargauer Derby «Prestige-Spiel» im Freiamt: Der FC Wohlen möchte seinen Seelenfrieden wieder herstellen In der 1. Liga empfängt der FC Wohlen den FC Muri zum Derby. Trainer Ryszard Komornicki erklärt im Vorfeld, wo es beim FC Wohlen noch hapert und wie er die Verteilung der Favoritenrolle sieht. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Ryszard Komornicki hat bereits vor 23 Jahren ein Derby in der Meisterschaft zwischen Wohlen und Muri erlebt. Alexander Wagner

Ryszard Komornicki mag sich noch gut erinnern: Es war im Frühling 1999, ein verregneter Samstag, der FC Wohlen empfing in der 1. Liga den FC Muri zum Freiämter Derby. Die Wohler zwangen die leicht favorisierten Murianer in die Knie und gewannen die Partie knapp mit 1:0. Komornicki stand damals als Spielertrainer auf dem Feld, es waren seine erste Schritte als Coach.

Rund 23 Jahre später kommt es erneut zu diesem Duell in der Meisterschaft der 1. Liga. Es hat sich einiges getan seither. Der FC Wohlen verbrachte 16 Jahre im Schweizer Profifussball und Komornicki war bei über zehn verschiedenen Vereinen als Trainer aktiv, darunter auch beim FC Aarau und beim FC Luzern.

Inzwischen hat sich der Kreis geschlossen: Der FC Wohlen spielt wieder in der 1. Liga und Komornicki ist wieder Trainer beim Freiämter Klub. Einziger Unterschied: Komornicki mag mit seinen 62 Jahren nicht mehr auf dem Platz mitkicken. Er beschränkt sich aufs Coaching an der Seitenlinie.

«Koko» steht vor der grössten Herausforderung seiner Karriere

Schliesslich hat er da alle Hände voll zu tun. Nach der äusserst erfolgreichen vergangenen Saison (Gruppenmeister) wanderten beim FC Wohlen während der Sommerpause gleich 17 Spieler ab, da der Verein erst nach abgeschlossener Spielzeit die Vertragsverhandlungen durchführen wollte. So steht «Koko» nun vor der womöglich grössten Herausforderung seiner Karriere: Er muss während einer laufenden Saison ein komplett neu zusammengestelltes Team formen.

Neuzugang Nathan Tayey ist ein Lichtblick im Wohler Kader. Alexander Wagner

Die aktuelle Situation in Wohlen ist für Komornicki deshalb eine grosse Belastung. Er arbeitet fast täglich für den Amateurverein. Der FC Wohlen ist ihm wichtig: «Am Ende der Woche bin ich fertig. Aber das soll nicht zu negativ klingen, die Arbeit in Wohlen macht mir Spass und ich investiere gerne viel, damit das Team wieder auf Kurs kommt. Ich will hier etwas Neues aufbauen.»

Leichter gesagt als getan. Noch wanken die Resultate, auf einen 3:1-Sieg gegen Dornach folgt eine 0:7-Niederlage gegen Bassecourt. Dann wieder ein 2:1-Erfolg gegen Köniz. Aktuell liegt Wohlen nur auf Platz 11 der Tabelle. «Wenn wir spielen, gibt es immer Spektakel. Das klingt zwar spannend, aber leider geht es dabei noch zu selten positiv für uns aus», meint «Koko».

Der FC Wohlen braucht noch mehr Leadertypen

Was muss also geschehen, damit das Spektakel beim FC Wohlen endlich auf der richtigen Seite stattfindet? «Wir haben tolle Künstler in der Mannschaft, aber es braucht noch mehr Leadertypen. Wir sind zu brav, die körperliche Präsenz auf dem Platz ist überschaubar. Daran müssen wir noch arbeiten», betont Komornicki.

Nebenbei ist der Trainer auch noch unzufrieden mit der Kommunikation seiner Truppe auf dem Feld. Dies sei jedoch auch eine Folge davon, dass sie sich erst noch finden müsse. Entsprechend kommt «Koko» zum Fazit: «Aktuell sind wir kein Aufstiegsaspirant, sondern eher eine durchschnittliche 1.-Liga-Mannschaft. Das müssen wir so akzeptieren. Auch wenn wir alle wissen, dass der FC Wohlen grundsätzlich andere Ansprüche hat.»

Vor dem Prestige-Spiel gegen Muri herscht in Wohlen keine Euphorie. Alexander Wagner

Zurück zum Derby: Mit einem Sieg im Stadion Niedermatten könnte der Wohler Seelenfrieden wieder ein Stück weit hergestellt werden. Dessen ist sich auch Komornicki bewusst: «Bei uns wie auch bei Muri hat es einige Spieler im Kader, die bereits an beiden Orten gespielt haben. Da ist eine gewisse Brisanz gegeben. Es ist ein Prestige-Spiel zwischen den beiden besten Vereinen aus dem Freiamt.»

Einen klaren Favoriten sieht der Wohler Trainer dabei nicht: «Aktuell haben wir bei uns wenig Grund zum euphorisch sein, zudem haben Derbys immer ihre eigenen Gesetze. Ich rechne mit einer engen Partie auf Augenhöhe.»

