Aargauer Cupfinal: Grosse Euphorie bei Sarmenstorf und Mellingen

Aargauer Cupfinal «Das ganze Dorf wird nach Baden reisen»: Grosse Euphorie vor dem Cupfinal bei Sarmenstorf und Mellingen Der FC Mellingen fordert den FC Sarmenstorf am Donnerstagabend (ab 17:30 Uhr bei uns im Ticker) im Aargauer Cupfinal. Der FC Sarmenstorf geht dabei als Favorit in die Partie, doch die Mellinger scheinen die Fussballgötter auf ihrer Seite zu haben. Nik Dömer Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Der FC Sarmenstorf steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Cupfinal. Alexander Wagner

«Carfahrt zum Cupfinal. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir nochmals aufgestockt», steht in der Instagram-Story des FC Sarmenstorf. Die Begeisterung im Dorf mit rund 3000 Einwohnern ist vor dem grössten Spiel der Vereinsgeschichte riesig.

Noch nie gewann «Sarmi» den Cup-Titel. Wie gross die Vorfreude ist, weiss auch Trainer Michael Winsauer: «Sarmenstorf ist im Rausch. Unglaublich, was da mobilisiert wird. Ich glaube, das ganze Dorf wird nach Baden reisen, um sich dieses Spiel anzuschauen.»

«Für mich gibt es keinen Favoriten»

Entsprechend dürfte der Umgang mit dem Druck auch ein Thema bei den Freiämtern sein: «Da mach ich mir eigentlich keine grossen Sorgen. Meine Spieler sind erfahren und bodenständig. Sie lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ausserdem werden wir in Baden so oder so ein Fest feiern. Egal, wie das Spiel ausgeht. Wir sind ja keine Dauergäste im Cupfinal.»

Gibt es den Cuptitel als Abschiedsgeschenk? Michael Winsauer wird Sarmenstorf nach dieser Saison verlassen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Was Mut machen dürfte: Die Formkurve stimmt. Mit einem Derby-Sieg am vergangenen Samstag gegen die U23 des FC Wohlen eroberte der FC Sarmenstorf die Tabellenführung zurück. «Ich sah eine überzeugende Teamleistung über das gesamte Spiel. Unser Selbstvertrauen ist absolut intakt», erklärt der Trainer.

Der Leader der 2. Liga trifft im Final auf den Sechstplatzierten der 3. Liga. Da müsste der Titel doch nur noch Formsache sein? Doch damit ist Winsauer nicht einverstanden: «Für mich gibt es in diesem Spiel keinen Favoriten. Die Ligazugehörigkeit spielt im Cup keine Rolle, da gelten andere Gesetze.»

Ex-Profi Alain Schultz dürfte wissen, wie er und seine Mitspieler mit dem Druck umgehen müssen. Alexander Wagner

Der Trainer führt aus: «Ich habe mir die Mellinger angeschaut, wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Für mich stehen die Chancen bei fünfzig Prozent auf beiden Seiten. Meine Spieler wissen das auch, sie sind generell sehr demütig und haben Respekt vor jedem Gegner. Wir werden den FC Mellingen garantiert nicht unterschätzen.»

«Die Aussenseiterrolle steht uns gut»

«Die Löwen brüllen wieder», titelte diese Zeitung im April. Sechs Wochen später sind die Mellinger keineswegs harmloser geworden. Nur zwei Niederlagen kassierte das Team von Kurt Etter seit September 2021.

Damit haben die Mellinger ihren schwachen Saisonstart korrigiert und sich frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Es ist also alles angerichtet, um sich auf den Final zu fokussieren. «Der Abstiegskampf hat physisch und mental Kraft gekostet, das war unser wichtigstes Saisonziel. Nun können wir befreit in den Cupfinal. Das ist auch nötig, denn Sarmenstorf hat eine individuell hervorragende Mannschaft», sagt der Trainer.

Der FC Mellingen hat den Klassenerhalt nach einer schwierigen Saison geschafft. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Spielerisch können die Mellinger wahrscheinlich nicht mit Sarmenstorf mithalten, trotzdem rechnet Kurt Etter seinem Team Chancen zu: «Die Aussenseiterrolle steht uns gut. Wir müssen die Partie nicht gestalten, um erfolgreich zu spielen. Ausserdem konnte mein Team gegen einen stärkeren Gegner bisher fast immer über sich hinauswachsen, wenn uns das erneut gelingt, dann ist alles möglich.»

Was Etter zudem Mut macht: 2013 gewann er mit den Mellinger A-Junioren den Cupfinal. Heute stehen noch einige Spieler von damals im Kader. «Man muss den Druck in positive Energie umwandeln, wenn man solche Partien gewinnen will. Diese Spieler kennen diese Situation vor einem Cupfinal. Ich hoffe, dass uns diese Reife weiterhilft, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist.»

Kurt Etter gewann bereits 2013 mit den Mellinger A-Junioren den Cupfinal. Alexander Wagner

«Wir haben keinen Zaubertrank»

Wie in Sarmenstorf herrscht auch in Mellingen riesige Euphorie. Und dies nicht nur, weil das Fanionteam erstmals diesen Titel gewinnen könnte, sondern weil es auch die D- und C-Junioren in den Final geschafft haben. «Der Verein hat einen doppelstöckigen Bus organisiert, mit ihm können Spieler und Fans den ganzen Tag nach Baden fahren. Wir werden bestimmt zahlreiche Mellinger nach Baden bringen.»

Drei Teams im Endspiel, das ist mehr als beachtlich. Mellingen ist mit knapp 6000 Einwohnern zwar eine grosse Gemeinde, beim FC herrscht mit überschaubaren infrastrukturellen Mitteln aber noch immer Dorfklub-Atmosphäre.

Aussenseiter sind sie gerne: Die Mellinger setzten sich im Cup bereits gegen die Zweitligisten FC Küttigen und FC Wettingen durch. Alexander Wagner

Entsprechend ist dieser dreifache Finaleinzug eine unglaubliche Geschichte für den Verein. Auch Kurt Etter hat dafür keine logische Erklärung: «Wir haben keinen Zaubertrank, aber irgendwie hat bei uns in diesem Jahr bisher einfach vieles zusammengepasst. Erfolg im Cup ist ja auch immer ein bisschen Glück, die Fussballgötter meinten es wohl gut mit dem FC Mellingen in dieser Kampagne.»

