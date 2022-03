Aargauer Cup «Wollen ihm diesen Titel widmen»: FC Suhr steht nach Todesfall vor emotionaler Cup-Kampagne Der FC Suhr trauert seit Januar um den verstorbenen Bruno Justino. Nun möchte der Zweitligist ihm den Sieg des Aargauer Cups widmen. Diesen Titel wollte der brasilianische Fussballer unbedingt gewinnen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Der FC Suhr steht vor einer emotionalen Cup-Partie. Alexander Wagner

Der FC Suhr hat schwierige Tage hinter sich. Bruno Justino, der die erste Hälfte der aktuellen Saison beim FC Muri absolvierte, hätte im Januar ins Kader der Suhrer zurückkehren sollen. Doch wenige Tage vor dem Trainingsbeginn im neuen Jahr verstarb der 28-jährige Brasilianer. Ein grosser Schock für den Verein, die meisten Spieler waren mit Justino über viele Jahre befreundet.

Drei Monate später sind die Gedanken des FC Suhr immer noch beim langjährigen Mitspieler. «Er war über fünf Jahre ein ganz wichtiger Mensch in unserem Verein. Auch unser Präsident und Sportchef Ömer Yelli stand ihm sehr nahe. Für uns alle ist das ein grosser Schicksalsschlag, der uns auch nachhaltig prägen wird. Wichtig ist, dass wir nun als Mannschaft zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen», sagt Manuel Calvo.

«An einem guten Tag war sein Niveau Weltklasse»

Der Suhrer Trainer hatte ebenfalls ein enges Verhältnis mit Bruno Justino: «Wir lernten uns ursprünglich vor ein paar Jahren beim FC Lenzburg kennen. Da wir beide Südländer sind, und ich ein bisschen Portugiesisch sprechen kann, hatten wir schnell einen guten Draht zueinander. Aber generell war Bruno ein sehr aufgestellter und kommunikativer Typ, der überall viele Freunde hatte.»

Zwischen 2013 und 2016 spielte Bruno Justino Soares für den FC Lenzburg. Gerry Frei

Auch für seine Leidenschaft auf dem Platz sei Justino von allen Spielern sehr geschätzt worden: «Bruno war ein sehr explosiver Fussballer mit hervorragender Technik, für den FC Suhr war er wie ein Motor. Ich konnte ihn auf verschiedenen Positionen einsetzen, er hat überall abgeliefert. An einem guten Tag war sein Niveau Weltklasse.»

Die tollen Fähigkeiten von Justino kamen nicht von ungefähr. Einst gehörte er beim Nachwuchs des FC Wohlen zu den talentiertesten Junioren. Der Sprung von der U23 in die 1. Mannschaft gelang ihm jedoch nie. Stattdessen wechselte er 2013 zum FC Lenzburg, ehe er zweieinhalb Jahre später beim FC Suhr landete. «Ich bin bis heute überzeugt, dass er das Talent gehabt hätte, um in der Challenge League zu spielen. Leider ist das Zeitfenster, um sich als Junior durchzusetzen, nur sehr klein. Vermutlich war er einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.»

«Bruno wird immer ein Teil von diesem Team sein»

Ein spezielles Ereignis für den FC Suhr steht nun heute Dienstagabend (ab 20 Uhr) an. Die Suhrer treffen im Cup-Viertelfinal auswärts auf Liga-Konkurrent FC Sarmenstorf. Eine äusserst schwierige Aufgabe, die für die Suhrer jedoch von grosser Bedeutung ist. «Als unser Sportchef mit Bruno während der Winterpause über die Rückkehr nach Suhr sprach, hat er betont, dass er unbedingt den Aargauer Cup gewinnen möchte. Er stand bereits vor vier Jahren mit dem FC Suhr im Final, das damals jedoch gegen den FC Klingnau verloren ging.»

Das Trikot von Bruno Justino hat in der Garderobe beim FC Suhr einen festen Platz. zvg

Entsprechend möchte Calvo ihm nun mit seiner Mannschaft diesen Wunsch erfüllen: «Mit dem FC Sarmenstorf haben wir möglicherweise den schwierigsten Gegner im Viertelfinal erwischt, aber das ändert nichts an unserer Zielsetzung. Wir wollen diesen Titel für Bruno Justino unbedingt gewinnen. Das werde ich vor dem Cup-Duell in meiner Ansprache gegenüber dem Team auch nochmals erwähnen.»

Doch ob mit oder ohne Cup-Titel-Widmung, Calvo und seine Spieler werden den Rest der Saison und auch darüber hinaus dafür sorgen, dass Justino nicht in Vergessenheit gerät. Dafür haben sie ihrem ehemaligen Mitspieler einen besonderen Platz in der Garderobe eingerichtet. «Wir haben sein Trikot und sein Foto eingerahmt und an der Wand platziert. Das wird dort auch dauerhaft so hängen bleiben. Bruno wird immer ein Teil von diesem Team sein.»

