Aargauer Cup: FC Niederlenz Frauen wollen perfekte Saison krönen

Aargauer Cupfinal Ungeschlagen seit der Gründung: Die FC Niederlenz Frauen wollen eine perfekte Debüt-Saison krönen Die Frauen des FC Niederlenz fordern am Donnerstag (Anpfiff: 12.45 Uhr) beim Aargauer Cupfinal den Titelverteidiger FC Baden Frauen. Es ist das Highlight einer verrückten Spielzeit, in der die Niederlenzerinnen nur einmal Punkte liegen liessen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Die Frauen des FC Niederlenz haben einen unglaublichen Lauf hinter sich. zvg

Es könnte die ganz grosse Cinderella-Story werden: Die frisch gegründete Frauenabteilung des FC Niederlenz steht in der ersten Saison bereits im Final des Aargauer Cups. Besonders beeindruckend dabei: Das Team von Alessandro Stahel verlor seit der Gründung noch keinen Ernstkampf. Nun wartet im Endspiel im Badener Esp jedoch der bisher härteste Prüfstein.

Torverhältnis von 119:11

Da muss selbst der Trainer ein bisschen schmunzeln: 19 Siege und nur ein Unentschieden in der Meisterschaft sowie vier Siege im Aargauer Cup, das erste Jahr des FC Niederlenz könnte dominanter kaum sein. Das Torverhältnis von 119:11 in der 4. Liga unterstreicht das. Der Aufstieg in die 3. Liga ist bereits fix. «Im Winter haben wir das Kader aufgestockt, weil wir nur 16 Spielerinnen hatten. Seither sind wir kaum zu stoppen. Nur in einem Match haben wir Gegentore kassiert. Gegen Birr gab es deren zwei, weil ich taktisch etwas herumgetüftelt und auf eine Dreierkette umgestellt habe», erklärt Stahel.

Die Frauen des FC Niederlenz sind kaum zu stoppen. zvg

Aber woher kommt diese Dominanz? Schliesslich ist es kein Selbstverständnis, dass eine neue zusammengestellte Equipe einfach so funktioniert. Stahel betont: «Ich fordere sehr viel von den Spielerinnen, aber ich investiere auch viel. Ich analysiere jeden Gegner und versuche nichts dem Zufall zu überlassen.»

Kommt dazu, dass der Trainer mit dem Kern des Teams bereits gemeinsam beim FC Gränichen in der 3. Liga aktiv war: «Ich trainierte dort vor der Pandemie als Interimstrainer. Im Verlauf des Jahres 2020 gab es dann Schwierigkeiten mit dem Verein punkto Trainernachfolge, also fragten mich die Frauen, ob ich mit ihnen ein neues Team bei einem neuen Verein gründen würde.»

Das Frauenteam des FC Niederlenz wurde im Winter nochmals aufgestockt. zvg

Stahel willigte ein, gemeinsam mit den Spielerinnen fand er beim FC Niederlenz eine neue Heimat. «Wir wurden mit offenen Armen empfangen. Das ist auch ein Teil von unserem Erfolgsrezept, hier im Verein halten alle zusammen, wir spürten von Anfang an die Unterstützung der anderen Mannschaften. Solche Sachen sind nicht selbstverständlich.»

Eine achtfache Schweizer Meisterin als Spielmacherin

Für ein bisschen individuelle Klasse hat Trainer Stahel allerdings auch noch gesorgt. Mit Barbara Henzi steht eine 33-jährige Spielmacherin im Kader, die elf Jahre lang in der NLA gespielt hat und dabei acht Titel gewann. Nebenbei ist sie auch in der Champions League aufgelaufen und war Teil der Schweizer Nati. Auch Lara Süess, die zuletzt sieben Jahre beim FC Aarau tätig war, gehört seit Winter zum Kader der Niederlenzerinnen. Die 20-jährige Stürmerin bringt wertvolle Erfahrung aus der Nationalliga B mit.

Einst sammelte Barbara Henzi (früher Beutler) Titel im Dress des FCZ. freshfocus

Doch Stahel möchte die Lorbeeren nicht nur an seine Offensivabteilung überreichen, sondern hat auch viel Lob für seine Defensive übrig: «Seit Sarah Tovagliaro und Lara Tresch in der Innenverteidigung spielen, haben wir kaum noch Gegentore erhalten. Auch sie kamen vom FC Aarau und machen bei uns einen überragenden Job.»

Stoppt Niederlenz die Badener Serie?

Man merkt, die Frauen des FC Niederlenz sind der 4. Liga tendenziell entwachsen. Doch wie hoch ist das Potenzial dieses Teams überhaupt? «Wir haben gegen mehrere Drittligisten getestet und die Partien jeweils dominiert, auch eine Testpartie gegen die Luzern Kickers aus der 2. Liga endete mit einem 2:2-Unentschieden. Wir müssen uns vor höher klassierten Teams sicher nicht verstecken», sagt der Trainer.

Alessandro Stahel ist der Erfolgscoach der Niederlenzerinnen. zvg

Ist der FC Niederlenz also gar nicht zwingend Aussenseiter im Cupfinal? «Soweit würde ich nicht gehen, die FC Baden Frauen sind ein hervorragendes Team aus der 2. Liga und dann haben sie auch noch Heimvorteil», erklärt der Trainer.

Hinzu kommt, dass die Badenerinnen im Aargauer Cup eine Macht sind. Gegen Niederlenz könnten sie den dritten Cupsieg in Serie eintüten. «Wir würden unser Märchen natürlich gerne zu Ende schreiben, aber ich bin da schon auch Realist. Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern, damit für uns etwas drinliegt. Ich denke, unsere Chancen liegen etwa bei dreissig Prozent», betont Alessandro Stahel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen