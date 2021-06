Aargauer Cup: Frick und Schönenwerd-Niedergösgen stehen im Final

Aargauer Cup Es kommt zum Duell zwischen Drittligist Frick und Zweitligist Schönenwerd-Niedergösgen Drittligist FC Frick gegen Zweitligist FC Schönenwerd-Niedergösgen heisst die Finalaffiche des Aargauer Cups am Donnerstag, 1. Juli in Wohlen. Marcel Kuchta 23.06.2021, 23.36 Uhr

Jubelnde Schönenwerder nach dem Finaleinzug. Instagram/AFV

«SchöNie» hatte als Zweitligist gegen den Drittligisten Beinwil am See bei widrigen äusseren Bedingungen lange Zeit Mühe und feierte schliesslich einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Verteidiger Ryan Hügi erzielte den Siegtreffer quasi in letzter Minute. Dies, nachdem das Spiel wegen eines aufziehenden Unwetters vom Schiedsrichter unterbrochen worden war.