Aargauer 2. Liga: Diesen Klubs droht der Abstiegskampf

AARGAUER 2. Liga Verletzungspech, Mentalitätsprobleme und Übermut: Diesen Klubs droht der Abstiegskampf In drei Wochen startet die Rückrunde der Aargauer 2. Liga. Wir nehmen die 16 Mannschaften in einer vierteiligen Serie genauer unter die Lupe. Nik Dömer Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Beim FC Wettingen ist in der Hinrunde Ernüchterung eingekehrt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die aktuelle Saison in der 2. Liga ist knallhart! Gleich fünf Teams müssen den höchsten Aargauer Spielbetrieb im Sommer verlassen. Dabei bangen selbst gestandene Zweitligisten um den Klassenerhalt. Im Kampf an der Spitze zeichnet sich dagegen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab. In einer vierteiligen Serie befassen wir uns mit den 16 Teams vor dem Start der Rückrunde.