Alain Schultz will es beim FC Sarmenstorf noch einmal wissen

Aargauer 2. Liga «Möchte wieder Feste auf dem Bühlmoos feiern»: Altmeister Alain Schultz bleibt beim FC Sarmenstorf Nach einer historischen Saison möchte es Ex-Profi Alain Schultz noch einmal wissen: Er wird auch in der kommenden Spielzeit beim FC Sarmenstorf für Torgefahr sorgen. Der Stürmer macht dazu bereits eine Ansage an die Konkurrenz: «Mit uns wird wieder zu rechnen sein.» Nik Dömer Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Alain Schultz geht für den FC Sarmenstorf noch einmal auf Torejagd. Alexander Wagner

Es läuft die 93. Minute auf dem Sportplatz Bühlmoos in Sarmenstorf. Noch einmal gibt es einen Freistoss aus rund 20 Metern Distanz vor dem Kasten der Lenzburger. Altmeister Alain Schultz schnappt sich das Leder und versenkt es herrlich unter dem Querbalken. Der FC Sarmenstorf gewinnt das letzte Spiel seiner historischen Saison.

Was sich nach einem perfekten Happy End anhört, ist in Wahrheit nur eine fast perfekte Geschichte. Denn die geniale Saison des FC Sarmenstorf wurde nicht mit dem Titel belohnt, fast zeitgleich erzielte der FC Windisch den entscheidenden Treffer und wurde somit Aargauer Meister. Alain Schultz und seinen Sarmenstorfern fehlte am Ende einen Punkt, um nach dem Cup auch noch die Meisterschaft zu gewinnen.

«Mindestens bis im Winter werde ich bleiben»

Kleiner Trostpreis für den FC Sarmenstorf, der prägende Spieler Alain Schultz bleibt. «Ich hab direkt nach dem Spiel entschieden, dass ich noch eine weitere Saison in Angriff nehmen möchte. Mindestens bis im Winter werde ich bleiben», sagt der 39-jährige Stürmer, der in seiner Karriere schon über 400 Partien auf Profi-Stufe absolviert hat.

Das Ende der Sarmenstorfer Saison, es klingt ein wenig bitter. Doch für Schultz war es das nicht, im Gegenteil: «Wir hatten zwar kurz nach meinem Tor auf dem Feld das Gefühl, dass es reichen könnte. Aber als wir dann die Reaktionen an der Seitenlinie sahen, wurde uns schnell bewusst, dass Windisch auch gewonnen hat. Das hat der Abschlussparty danach aber keinen Dämpfer gegeben. Diese Saison in Sarmenstorf war ja auch sonst schon historisch.»

Tatsache: Was sich in Sarmenstorf zusammengebraut hat, sucht schweizweit wahrscheinlich seinesgleichen. An den Heimspielen war in der vergangenen Saison das halbe Dorf anwesend. Nebenbei hat sich einen Fankurve gebildet. Eine offizielle Mitgliederzahl ist zwar nicht bekannt, doch es dürfte geschätzt hinter Aarau und Baden die drittgrösste Fanszene im Kanton sein.

Den Höhepunkt erreichte die Euphorie beim Cupfinal, bei dem fast das komplette Badener Esp von in blau gekleideten Sarmenstorfer Fans eingenommen wurde. Der Dorfklub aus dem Freiamt gewann darauf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte diesen Pokal und feierte anschliessend mehrere Tage so ausgelassen, wie es vorher wohl kaum ein anderer Verein getan hat.

Die spezielle Verbindung zwischen Huber und Schultz

Schultz ist noch immer total überwältigt von diesen Szenen: «Das so etwas im Amateurbereich möglich ist, hätte ich zuvor nicht geglaubt. Es ist schon ziemlich verrückt, was in Sarmenstorf passiert. Das motiviert mich unglaublich, ich fühle mich schon fast verpflichtet, den Klub in der neuen Saison zu unterstützen.»

Schultz sucht in Sarmenstorf keine Aufmerksamkeit. Seine eigene Tore sind ihm schon fast ein wenig egal. Zwar hat er deren 19 in der letzten Saison verbucht, doch viel wichtiger sind ihm seine Mitspieler. Über seinen Offensivkollegen Fabio Huber, der 15 Jahre jünger ist, meint Schultz: «Ich hatte noch nie in meiner Karriere einen Sturmpartner mit dem das Zusammenspiel so gut harmonierte. Wir kennen unsere Laufwege in- und auswendig.»

Huber und Schultz: Das gefährlichste Duo der Aargauer 2. Liga. Alexander Wagner

Kleine Ergänzung dazu: Huber schoss in dieser Saison 35 Tore und wurde damit Torschützenkönig. Schultz hat wesentlichen Anteil daran. Das weiss auch Huber selbst, der über seinen Partner sagt: «Schultz macht uns alle besser, er gibt immer vollen Einsatz. Wenn dir ein 39-Jähriger im Training davonläuft, ziehst du automatisch nach.»

«Eine Zukunft als Trainer reizt mich sehr»

Der Verbleib vom Spielmacher ist aber auch ein bisschen überraschend, weil Erfolgstrainer Michael Winsauer das Team verlassen hat. Winsauer hat Schultz nach Sarmenstorf gebracht. Nicht zuletzt, weil die beiden seit gemeinsamen Tagen beim FC Wohlen eng befreundet sind.

Entsprechend wäre ein gemeinsamer Abgang durchaus vorstellbar gewesen. Aber es kam anders: «Ich wollte nicht gehen, nur weil Winsi geht. Das wäre der Sache nicht gerecht geworden. Ich habe in der Mannschaft Freunde gefunden, obwohl ich teilweise doppelt so alt wie gewisse Spieler bin. Das Vereinsleben bei Sarmi ist unglaublich toll, unsere Mannschaft ist seit vier Saisons praktisch unverändert, das spricht für sich», betont Schultz.

Schultz hat in Sarmi neue Freunde gefunden. Alexander Wagner

Parallel zu seinem Engagement im Amateurfussball hat er für die kommende Spielzeit auch noch beim FC Wohlen die ambitionierte Juniorenstufe FE 13 übernommen. Die Aufgabe gefällt ihm sehr gut: «Ich trainierte bereits in der letzten Saison Wohler Junioren. Eine Zukunft als Trainer reizt mich sehr, deshalb werde ich nun auch das Diplom B+ absolvieren», erklärt Schultz, der derweil für eine Druckerei in Wohlen tätig ist.

Keine Frage, Schultz liebt den Fussball wie kein Zweiter. Dabei freut er sich auch auf den Trainingsstart unter dem neuen Trainer. Einen Namen darf er zwar noch nicht nennen, aber scheinbar ist der Stürmer mit der Auswahl des Vereins zufrieden.

Im Hinblick auf die kommende Saison lässt er sich gar zu einer kleinen Ansage hinreissen: «Einige denken nun vielleicht, dass wir nun einbrechen, weil ein paar Spieler aufgehört haben und unser Trainer weg ist. Aber das sehe ich anders, der Kern des Teams bleibt bestehen, mit uns wird wieder zu rechnen sein. Schliesslich möchte ich auch in der nächsten Saison wieder Feste auf dem Bühlmoos feiern», betont Alain Schultz.

Feste feiern auf dem Sportplatz Bühlmoos, eine Spezialität des FC Sarmenstorf. www.claudiothoma.com / Claudio Thoma

