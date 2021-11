Aargauer Fussball: Ein Rückblick auf die Herbstrunde der 2. Liga

Aargauer 2. Liga Kleiner Dorfverein spielt gross auf: Ein Rückblick auf die Herbstrunde der 2. Liga Viele Abstiegssorgen, starke Aufsteiger, eine Trainerentlassung und überragende Sarmenstorfer: Die beste Aargauer Fussballliga geht nach ereignisreichen Wochen in die Winterpause. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.11.2021, 20.24 Uhr

Der FC Sarmenstorf ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte Wintermeister der 2. Liga. Alexander Wagner

In den vergangenen drei Monaten präsentierte sich der Aargauer Fussball von seiner besten Seite. Die 2. Liga bot mit 16 Mannschaften Spektakel, Überraschungen und ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wintermeister-Titel bis zum letzten Spieltag.

Wer hätte das gedacht? Der FC Sarmenstorf holt sich mit zwei Siegen in einer Woche den ersten Platz zurück und sichert sich den Titel als Wintermeister. Für den Freiämter Fussballklub aus der kleinen Gemeinde mit etwas mehr als 2000 Einwohnern ist es schon jetzt der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte.

Trainer Michael Winsauer ist mächtig stolz auf sein Team: «Ich gönne das jedem einzelnen Spieler. Sie investieren sehr viel für den Erfolg und den Verein. Generell identifizieren sich hier alle mit dem Klub, das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre bei uns.»

FCS-Trainer Michael Winsauer ist stolz auf seine Spieler. Alexander Wagner

Angst, dass die Spieler nun schon zu früh vom Meistertitel träumen und dadurch den Fokus verlieren, hat Winsauer nicht. «Das Team hat viel Erfahrung und ist sehr bodenständig. Sie werden nicht abheben, ich muss keinem Spieler eine Bleiweste anziehen. Da muss ich gar nicht gross intervenieren.»

Dass die zurückhaltende Zielsetzung (Klassenerhalt) inzwischen pures Understatement wäre, ist sich Winsauer bewusst: «Auf Platz 1 zu überwintern ist für einen kleinen Verein wie Sarmenstorf schon speziell. Aber klar, wir wollen auch in der Rückrunde vorne mitspielen und eine Toprangierung unter den ersten vier Plätzen erreichen.»

Mit unglaublichen 17 Treffern in 15 Partien ist Fabio Huber vom FC Sarmenstorf der gefährlichste Offensivspieler der Liga. Wie aussergewöhnlich gut die Trefferquote des 24-jährigen Mittelstürmers ist, zeigt der Abstand zum Zweitplatzierten: Altin Gashi vom FC Menzo Reinach kommt auf elf Tore.

Fabio Huber ist derzeit nur schwierig zu stoppen. Alexander Wagner

Trainer Michael Winsauer hat viel Lob für seinen Schützling übrig: «Fabio ist eigentlich gar kein klassischer Strafraumstürmer. Er ackert viel fürs Team, holt sich auch Bälle in der Defensive. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und bucht dennoch Kisten wie am Laufband. Ich würde behaupten, er ist in der besten Form seiner Karriere.»

Der FC Windisch hat in den vergangenen 15 Partien so einige Gegner verblüfft. Nur einmal musste er sich geschlagen geben. Damit ist die Truppe von Angelo Ponte mit zehn Siegen und vier Unentschieden der erste Verfolger von Sarmenstorf. Behält der Aufsteiger seine Konstanz, so könnte es in der Rückrunde einen heissen Zweikampf um den Aufstieg geben.

Der Aufsteiger FC Windisch musste sich (inkl. Cup) in dieser Saison nur zweimal geschlagen geben. Alexander Wagner

Ponte gibt sich zufrieden mit der Herbstrunde: «Es war unser Ziel, dass wir in aller Munde sind und dass wir uns den Respekt erarbeiten. Für mich kommen die guten Resultate nicht überraschend. Wir wussten, dass wir eine starke Mannschaft haben und gingen vom ersten Spiel an mit viel Selbstvertrauen an die Sache.»

Der Erfolgshunger beim Aufsteiger ist beachtlich gross. Nach dem Sieg am letzten Freitag beim FC Suhr (3:2) schauten sich acht Spieler der Mannschaft am Tag darauf die Partie zwischen dem FC Lenzburg und dem FC Sarmenstorf vor Ort an. Mit einem Sieg des Heimteams wäre der FC Windisch Wintermeister geworden. Doch es kam anders: «Die Jungs waren fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht für Platz 1 gereicht hat.»

Angelo Ponte, Trainer FC Windisch, will um den Titel mitspielen.

Entsprechend sollte auch in der Frühlingsrunde mit dem FC Windisch zu rechnen sein. Trainer Ponte lässt sich gar zu einer kleinen Kampfansage verleiten: «Wir sind schon so weit gekommen, nun wollen wir natürlich auch um den Titel ­spielen und dafür sorgen, dass der FC Sarmenstorf nicht einfach durchmarschiert.»

Weil die Liga zur kommenden Saison auf 14 Teams verkleinert werden soll, steigen im nächsten Sommer gleich fünf Zweitligisten ab. Entsprechend ist die Lage beim FC Gränichen (7 Punkte), FC Niederwil (9 Punkte) sowie FC Gontenschwil und FC Küttigen (je 11 Punkte) schon jetzt bedrohlich ernst.

Beim FC Küttigen gab es zwei Spieltage vor der Pause einen Trainerwechsel. Alexander Wagner

Anzeichen von grosser Nervosität sind bisher jedoch noch keine erkennbar. Lediglich der Aufsteiger FC Küttigen hat inzwischen die Reissleine gezogen: Der langjährige Trainer Andreas Bürgisser wurde drei Spieltage vor der Pause durch Goran Duvnjak ersetzt. Und der frische Impuls zeigte bereits Wirkung: Unter dem neuen Trainer gelang zuletzt der erste Dreipunkte-Erfolg nach acht sieglosen Partien in Serie.

Es war eine kleine Überraschung, die sich da beim FC Fislisbach kurz vor dem Saisonstart abspielte: Assistentin Ramona Armuzzi übernahm von Christian Jäggi das Amt als Cheftrainerin. Sie ist die erste Trainerin in der Geschichte der Aargauer 2. Liga.

Ihre erste Herbstrunde war ein Auf und Ab. Nach einem ambitionierten Start folgte eine Durststrecke, die jedoch mit sieben Punkten in den letzten drei Partien beendet wurde. Fislisbach hat damit ein Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsrang: «Die letzten Wochen waren sportlich und emotional eine Achterbahn für mich. Wir hatten zwischenzeitlich viel Verletzungspech, doch am Schluss hat man gesehen, dass unser Team intakt ist.»

Ramona Armuzzi bleibt Trainerin beim FC Fislisbach. Alexander Wagner

Armuzzi, die sich zu Beginn der Saison noch nicht sicher war, ob sie nur ad interim oder langfristig übernimmt, hat inzwischen einen Entschluss gefasst: «Ich wusste lange nicht, ob ich mit dem Druck zurechtkomme. Es ist eine wilde Saison, die auch im Frühling turbulent sein wird. Deshalb wollte ich mich an die Aufgabe herantasten. Inzwischen kann ich sagen, dass ich mich wohlfühle. Selbst in der schlechteren Phase spürte ich die Unterstützung von allen Seiten. Ich werde deshalb im kommenden Jahr die Herausforderung Klassenerhalt annehmen.»

«Endlich schreibt der Fussball wieder die Schlagzeilen! Es war eine fast perfekte Herbstrunde», betont Luigi Ponte. Der Präsident des Aargauer Fussballverbandes bezieht dies nicht nur auf die 2. Liga, sondern auf alle Spielbetriebe im Verband. «Wir konnten in allen Ligen planmässig die Herbstrunde absolvieren. Es gab nur zehn coronabedingte Spielverschiebungen. Hätte ich das vor der Saison gewusst, dann hätte ich das sofort unterschrieben.»

Luigi Ponte freut sich darüber, dass der Fussball wieder im Mittelpunkt steht. Alex Spichale

Aufgefallen sei Ponte dabei besonders, dass der sportliche Unterschied zwischen 2. Liga und 3. Liga immer kleiner werde: «Aufsteiger wie Menzo Reinach, FC Windisch und der FC Brugg haben die 2. Liga zünftig aufgewirbelt. Die Drittligisten werden etwas unterschätzt. Auch der FC Frick und der FC Rothrist, die aktuellen Leader der 3. Liga, machen einen starken Eindruck. Ich denke, sie müssten sich in der höheren Spielkasse nicht verstecken.»

Der Präsident freut sich nun auf eine spannende Rückrunde, betont aber auch: «Ich bin vorsichtig optimistisch, wir werden weiterhin mit allen Szenarien planen. Wichtig ist, dass sich möglichst viele Amateurfussballer impfen lassen. Nur so können wir zurück zur Normalität kehren. Das gilt ja nicht nur für den Fussball. Ich weiss, dass einige Teams bereits eine gute Quote haben, aber es wäre schön, wenn möglichst bald alle Vereine auf mindestens 80 Prozent kommen.»