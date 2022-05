Favoritensieg am ersten Aarauer Renntag 2022

Aarauer Renntag Der Meister erfüllt die Erwartungen im Mai-Preis der Traber Das Hauptereignis des ersten Aarauer Renntags 2022 gewann der Favorit Enattof. Hinter dem amtierenden Meister wurde der Gras-Neuling Rushmore Zweiter vor den Mitfavoriten Black Jack From und Elattori. Ueli Wild 15.05.2022, 21.44 Uhr

Traber-Meister Enattof (Henri Turrettini) siegt im Mai-Preis 2022 vor dem Gras-Debütanten Rushmore Face (Loris Ferro). Ueli Wild / Aargauer Zeitung

Es ist nicht einfach, im Schachen, ein 25-Meter-Handicap auf Meister Enattof und seinen Stallgefährten Elattori aufzuholen. Schon gar nicht, wenn die beiden Vertreter der Ecurie Turrettini den Startvorteil resolut nutzen. So geschehen im gestrigen Mai-Preis (Trab, 2500 Meter, Gesamtdotation 10000 Franken). Der ebenfalls vom Mal aus ins Rennen gegangene Flight Dynamics kam dagegen nicht gleich in die Gänge und wurde nach wenigen Metern von den vier Pferden eingeholt, die mit 25 Metern Zulage gestartet waren.

Von diesen erwischte der erstmals auf Gras laufende Rushmore Face den besten Start. Sein Fahrer und Trainer Loris Ferro verlangte vom international erprobten Klassepferd einen kalkulierbaren Anfangs-Effort, um in Tuchfühlung mit dem Spitzenduo zu bleiben – eine Rechnung, die aufging. Der Meisterschaftszweite und starke Finisseur Ananda konnte das Tempo dagegen nicht mitgehen und verlor früh viel Terrain.

Henri Turrettini: «Goldener Rennverlauf»

Bei der zweiten Tribünenpassage liess Jean-Bernard Matthey Black Jack From aussen aufrücken. Dieser blieb jedoch in zweiter Spur hängen. Stall Melinas Aargauer Hoffnung Be Cool d’Eb mit Trainer Heiner Bracher an den Leinen galoppierte sich beim Wegübergang aus dem Rennen. Mit einem zweiten Zwischenspurt schloss Black Jack From eingangs des Schlussbogens fast bis zu Elattori auf, der Enattof als Pacemaker diente. Im Einlauf nahm Trainer Vitor Nunes de Oliveira Elattori dann nach aussen, um seinem Chef Henri Turrettini im Sulky von Enattof die Bahn freizumachen. Der Genfer Besitzer und Fahrer sprach hinterher von einem «goldenen Rennverlauf» und einem «Rennen, das ich nicht verlieren durfte».

Die Lücke, die sich öffnete, war aber gross genug, dass innen an den Rails auch Rushmore Face, der stets im Rücken von Enattof geblieben war, freie Bahn erhielt. Zweieinhalb Längen hinter Enattof wurde er Zweiter, lief aber die beste Kilometerreduktion im Feld. Dies, obschon es sein erster Start nach viermonatiger Pause war. Fazit: Der Vertreter des Stalls Allegra Racing Club hat den Grastest mit Blick auf einen möglichen Start in der Meisterschaft 2022 mehr als bestanden. Black Jack From erkämpfte sich mit seinem dritten Energieanfall, an Elattori vorbei, noch den dritten Platz.

Besser als Be Cool d’Eb erging es dem andern Starter aus dem Mülliger Trainingsquartier von Heiner Bracher: Im berittenen Trabrennen wurde der familieneigene Bombastic du Merle mit Nicolas Guilbert im Sattel Dritter. Gewonnen wurde das Rennen vom Favoriten Blackhawk unter seiner Stammreiterin und -fahrerin Stephanie Theiler. Blackhawk läuft in den Farben der Besitzertrainerin Petra Woiton. Das Monté-Trabrennen war für Aarau eine Premiere. Allerdings galoppierte die Hälfte der zehn Pferde und wurde disqualifiziert.

Doppelsieg für Hansjörg Speck

Einen Aargauer Vollerfolg gab es in der Sparte Galopp - im abschliessenden Cross-Country. Der um die Zulassung seiner seit Jahren bestehenden Trainingsbahn kämpfende Reinacher Trainer Hansjörg Speck landete einen Doppelsieg. Michael Hubers Stute Etoile des Vernes verwies dabei unter ihrem Besitzer Stall Schachens Beaumar trotz Höchstgewicht auf den Ehrenplatz.

Rund 7100 Zuschauer erlebten einen unfallfreien Renntag im Schachen. Am Wettschalter setzten sie 67 717 Franken um.