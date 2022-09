Vor Cupschlager FCA-FCB: Diese 14 Dinge hat Aarau Basel voraus

Aarau versus Basel Der grosse Vergleich vor dem Cup-Kracher: Das hat Aarau, was Basel nicht hat Sportlich mag der FC Basel eine Liga höher spielen als der FC Aarau. Doch abgesehen vom Fussball gibt es einige Dinge, die für Aarau sprechen. Wir nennen 14 Punkte. François Schmid-Bechtel, Frederic Härri und Katja Schlegel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 15.00 Uhr

Stadion mit Charme

Im Brügglifeld lässt sich Freiluftspektakel par excellence erleben. Claudio Thoma

Jaja, der St. Jakob-Park ist schon okay. Ein multifunktionales Stadion, das grösste der Schweiz, Schauplatz grosser nationaler wie internationaler Spiele. Auch die Einkäufe lassen sich bequem im angehängten Shopping Center erledigen. Das ist aller Ehren wert, gewiss. Doch derartigen Charme wie das Stadion Brügglifeld versprüht der galante Herzog-und-de-Meuron-Bau dann doch nicht. Wie auch?

Das Brügglifeld ist urchig im besten Sinne, bei Regen wird man nass, bei Sonnenschein hat man wohlig warm, die meiste Zeit steht man, kulinarisch mit Bier und Fackelspiess ausgestattet. Kurz: ein Erlebnis! Früher oder später wird auch das Brügglifeld einem Neubau weichen. Doch man wird das altehrwürdige Stadion für immer in bester Erinnerung behalten.

Unesco-Weltkulturerbe

Ein Unesco-Kulturerbe haben Aarau und Basel mit dem Bachfischet und der Fasnacht beide, auch wären beide Anlässe ohne Laternen nicht denkbar. Bei der erstmaligen Nennung haben die Basler die Nase genau 150 Jahre weiter vorn als die Aarauer (1376 gegen 1526). Jedoch handelt es sich beim Aarauer Bachfischet laut der organisierenden Heinerich Wirri-Zunft um den ältesten dauernd gelebten Brauch der Schweiz. Dieser findet übrigens kommende Woche statt, am Freitagabend um 20.15 geht’s los.

Maienzug

Ein Tag in Weiss, mitten im Juli statt im kalten Winter. Fabio Baranzini

Apropos Brauch: Die Basler haben die «drei scheenschte Dääg», uns Aarauern reicht ein schönster Tag: der Maienzug. Ein Tag in Weiss, blumenbekränzt und fröhlich – und das nicht etwa mitten im Winter, sondern im Juli, als Festtag vor den Sommerferien. Und dadurch erst noch mit dem jeweils grössten Freiluft-Bankett der Schweiz. Einzig bei den Versen, ob gesungen oder in der Stadt aufgehängt, täte die Unterstützung der Basler Schnitzelbänkler und Wortdrechsler nicht schaden.

Fackelspiess

Man klopft Schweinsplätzli flach. Streicht etwas Kalbsbrät auf die Plätzli und streut feingeschnittenen Rosmarin darüber. Danach werden die Plätzli längs halbiert, je 4 Plätzlistreifen spiralförmig um einen Spiess gewickelt und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Jetzt muss der Fackelspiess nur noch etwa 15 Minuten auf den Grill. Lecker und einfach. Trotzdem kriegt man in keinem anderen Stadion der Schweiz etwas Vergleichbares hin. Erst recht nicht in Basel. Weshalb nicht nur für den Sohn des früheren FCB-Präsidenten Bernhard Heusler allein der Fackelspiess ein Argument für einen Matchbesuch im Brügglifeld ist.

Präsident aus der Fankurve

Philipp Bonorand, hier am Vorabend des Maienzugs in der Stadt Aarau. Fabio Baranzini

Wo wir schon bei Präsidenten sind. Der FC Aarau hat einen, der früher in der Fankurve stand. Nein, kein Rabauke. Sondern einfach ein leidenschaftlicher Fan. Und so, wie Philipp Bonorand damals als Fan durchs Leben ging, verhält er sich auch als Klub-Präsident: nahbar, echt, unaufgeregt, engagiert. Bonorand ist ein Präsident aus dem Volk und für das Volk, auch wenn er es als Unternehmer (Futtermittel für die Landwirtschaft) zu Reichtum und Wohlstand gebracht hat. Sein Pendant aus Basel, der hibbelige David Degen, ist – sagen wir es mal so – anders.

Die Stadt der schönen Giebel

In Sachen Kunst kann man Basel nichts vormachen, das ist schon klar. Dafür gibt es in der Aarauer Altstadt Kunst aus einer Perspektive zu sehen, wie man sie in Basel vergeblich sucht: Die über 70 angemalten Dachuntersichten, die Aarau 1955 den Slogan «Stadt der schönen Giebel» verschafften und bis heute für einiges Rätselraten sorgen. Zu sehen sind die Kunstwerke nur mit dem Kopf im Nacken, aber das Verrenken lohnt sich. Und es ist erst noch gratis.

Platzwart, der mal Profi war

Gil Hemmi hat den Rasen im Brügglifeld voll im Griff. Valentin Hehli

Aarau-Trainer Stephan Keller schwärmt von seiner Arbeit. Und auch von den Gegnern gibt es zuhauf Lob für das gepflegte Grün. Gil Hemmi ist der Rasenflüsterer vom Brügglifeld, seit knapp 15 Jahren kümmert er sich beinahe täglich um den Platz im Stadion und die beiden Trainingsplätze bei der Keba. Doch Hemmi ist nicht nur Greenkeeper, sondern auch ehemaliger Stürmer beim FC Aarau. Zwischen 2001 und 2002 schoss er in 14 Meisterschaftsspielen vier Treffer im FCA-Trikot. Ein Platzwart, der mal als Profi kickte – das ist Kult. Und in der Schweiz einmalig.

Brändli-Bombe

Die Brändli-Bombe gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ueli Wild / AAR

Sie sind so beliebt, dass sogar die Queen von ihnen angetan war. Auch in der deutschen Hauptstadt werden sie gegessen. Die Rede ist von den Brändli-Bomben, die seit einigen Jahren etwa auch in der Feinkostabteilung des Berliner Warenhauses KaDeWe erhältlich sind.

Erfunden wurde die Süssspeise im Jahr 1924 von der Confiserie Brändli, anlässlich des Eidgenössischen Schützenfestes in Aarau. Sie besteht aus einem Ganache-Herz, das in Marzipan eingebettet und von einem Mandelsplitter-Mantel umhüllt ist. Die Brändli-Bombe ist ein Klassiker, der das Basler Läckerli kalorientechnisch in den Senkel stellt. Für den anbrechenden Winter kann das nur von Vorteil sein.

Geschichte als Hauptstadt

Man glaubt es kaum, weil Aarau trotz seiner zentralen Lage eine Kleinstadt geblieben ist: Aber Aarau war mal das politische Epizentrum der Schweiz. Das war 1798. Aarau zählte damals nur 2500 Einwohner (heute 20’000). Trotzdem wurde Aarau nach dem Ende der Alten Eidgenossenschaft, und dem französischen Sieg im Grauholz am 4. April und der Kapitulation von Bern zur provisorischen Hauptstadt ernannt.

Aber bereits im September des gleichen Jahres, mitten in der Phase, in der man Aarau städtebaulichen Glanz verleihen wollte, zogen die Helvetiker weiter Richtung Luzern. Aarau blieb als Baustelle zurück. Immerhin: Die Wohnhäuser an der Laurenzenvorstadt sind zum Denkmal für das Hauptstadt-Abenteuer geworden.

Der wichtigste Balkon der Schweiz

Aarau hat nicht den grösseren Balkon als die Basler, wenn es ums Feiern geht (Regierungsgebäude vs. Stadtcasino). Dafür aber den wohl wichtigsten der Schweizer Geschichte: Am 12. April 1798 wurde vom Balkon am Aarauer Rathaus die Helvetische Republik mit 18 Kantonen ausgerufen – und zwar durch den Basler Peter Ochs. Die Helvetik (1798 – 1803) mit neuen Werten wie Volkssouveränität, Freiheit, Rechtsgleichheit, Demokratie, Gewaltentrennung und einer schriftlichen Verfassung bezeichnet das Ende der Alten Eidgenossenschaft und war ein grundlegender Meilenstein in der Entwicklung des modernen Bundesstaats von 1848. Dass es gar nicht der Balkon war, wie überall behauptet wird, sondern lediglich ein Fenstersims, über den sich Ochs beugte, verkommt da direkt zur Nebensache.

Pferderennbahn

Wer die Pferderennen im Aarauer Schachen verpasst, ist selber schuld. Ueli Wild

Die Zeiten grosser Pferderennen sind in Basel längst vorbei, doch in Aarau wird die Tradition weiter aktiv gelebt. Mehrmals im Jahr finden auf der idyllischen Anlage im Aarauer Schachen Renntage statt, an denen sich Jung und Alt erfreut. Das Tourismusbüro der Stadt schreibt, dass die Pferderennbahn zur besten hierzulande gehört, der Aargauer Rennverein spricht gar davon, dass sie als «schönste Rennbahn der Schweiz» ausser Konkurrenz läuft. Wer möchte solch einem ausgeprägten Selbstbewusstsein schon widersprechen?

Die grösste Bahnhofsuhr

Ein imposantes Ding, diese Bahnhofsuhr. Michael Küng

Allein die Montage im Jahr 2010 war ein Ereignis. Um die 150 Kilo schweren Zeiger zu montieren, brauchte es eine Hebebühne. Und um die Tragfähigkeit zu gewährleisten, musste die darunter liegende Tiefgarage zusätzlich verstärkt werden. Es ist wahrlich ein imposantes Ding, diese Bahnhofsuhr. 9 Meter Durchmesser. Und am Anfang dachten alle, dass in Aarau nicht nur die grösste Bahnhofuhr der Schweiz, sondern von ganz Europa hängt. Falsch gedacht. Drei Jahre später erreichte unsere Redaktion die Nachricht eines Lesers: «Die Uhr am Bahnhof von Cergy – Saint-Christoph (30 Kilometer von Paris) ist mit zehn Metern Durchmesser die grösste von Europa.» Egal: Hauptsache weltberühmt in der Schweiz.

Kult-TV-Serie

Mike Müller alias Luc Conrad bewegte sich stilsicher durch die Aarauer Gassen. SRF

«Der Bestatter» ist zweifelsfrei eine der grössten Erfolge, den das Schweizer Fernsehen in jüngster Zeit erzielt hat. Die Serie um Hauptdarsteller Mike Müller alias Luc Conrad verschaffte nicht nur Müller noch mehr Bekanntheit, sondern machte auch die Stadt zum Star, in der sie spielte: Aarau. Zur besten Sendezeit lief ein Werbespot für die verschiedenen Schauplätze in der Kantonshauptstadt über die Bildschirme, das Interesse wurde so gross, dass irgendwann «Bestatter»-Führungen angeboten wurden. Nach sieben Staffeln sollte 2019 eigentlich Schluss sein, doch unlängst wurde bekannt, dass aus der Serie ein Kinofilm wird. Das freut die Fans – und ganz Aarau.

Träume

In Aarau haben wir Träume, die in Basel längst in Erfüllung gegangen sind. In Aarau waren wir zwar die ersten, die ein Projekt für ein neues Stadion vorgestellt haben. Aber wir sind vielleicht die letzten, die ein neues Stadion einweihen werden. Ausserdem träumen wir nun schon einige Jahre vom Aufstieg in die Super League. Etwas, das in Basel schon 1994 realisiert worden ist. Weiter träumen wir in Aarau von einer Flussbadi, einer busfreien Altstadt und einer Handballhalle. Ausser der Handballhalle haben sie alles in Basel. Aber ist Basel nicht eine Fussballstadt?

