Aarauer Pferderennen: Black Jack From ist der Meister der Traber

74. Meisterschaft Aarauer Pferderennen: Black Jack From ist der neue Meister der Traber Enattof ist die Titelverteidigung im Aarauer Schachen misslungen. Für den Favoriten Clarck Sotho endete das Rennen mit einer Disqualifikation. Ueli Wild Jetzt kommentieren 28.08.2022, 21.20 Uhr

Black Jack From mit Jean-Bernard Matthey im Sulky (rechts) setzt sich gegen Elattori und Enattof durch. Ueli Wild

Der erste Aarauer Herbstrenntag, der im Zeichen der 74. Meisterschaft der Traber stand, lockte 6250 Zuschauer in den Schachen, die am Wettschalter 58 943 Franken umsetzten. Im mit 35 000 Franken dotierten Hauptereignis des Tages wurden sie Zeugen eines Blitzstarts des Favoriten Clarck Sotho. Vor der Tribüne konnte sich dieser mit seinem Besitzer John Seydoux im Sulky die Spitze sichern. Freilich begann nun die Taktik des Stallpaars Turrettini zu spielen: Elattori, gefahren von Trainer Vitor Nunes de Oliveira, kämpfte sich auf der Gegenseite am Favoriten vorbei, nahm Tempo weg und ermöglichte so seinem von Henri Turrettini pilotierten Stallgefährten Enattof aufzuschliessen und in Front zu ziehen.

Von der Temporeduktion profitierte aber auch Black Jack From, mit dem Jean-Bernard Matthey schon die Meisterschaftshauptprobe in Avenches gewonnen hatte. Der elfjährige Wallach folgte Enattof und ging aussen an ihm vorbei. Black Jack From bewies in der Folge, dass er ein hartes Pferd ist. Im Einlauf bissen sich die beiden Turrettini-Hengste an ihm die Zähne aus. Elattori endete nach Kampf auf dem zweiten, Enattof auf dem dritten Platz. Der neue Meister gehört seinem Trainer und Fahrer Jean-Bernard Matthey. Der 65-jährige gebürtige Neuenburger hat die Meisterschaft schon mehrmals gewonnen: in den 90er-Jahren mit Snoopy du Brode sowie in den Jahren 2008 und 2010 mit Junior du Rib, den er für den Aarburger Metzgermeister Heinz Zaugg trainierte.

Mehrere Disqualifikationen

Und der Favorit Clarck Sotho? Der blieb lange innen eingeklemmt. Im Schlussbogen wollte Renaud Pujol dem ebenfalls bei ihm im Training stehenden Favoriten den Weg freimachen und nahm Belphegor du Paj auf die dritte Spur hinaus.

Als Clarck Sotho in die für ihn geschaffene Lücke geschlüpft war, wechselte Belphegor du Paj wieder auf die zweite Spur, doch damit bremste er den inzwischen aufgerückten Be Cool d’ Eb derart aus, dass der von seinem Trainer Heiner Bracher gefahrene elfjährige Wallach aus dem Fricktaler Stall Melina angaloppierte. Die aus der Behinderung resultierende Disqualifikation bedeutete das Ende der Hoffnungen auf einen Aargauer Meisterschaftssieg.

Zumindest Chancen auf ein gutes Platzgeld hätte der endschnelle Be Cool d’ Eb zu diesem Zeitpunkt durchaus gehabt. Clarck Sotho zündete nun den Turbo, fand aber keine Lücke zwischen Enattof und Elattori. Kurz vor dem Zielpfosten galoppierte er an und wurde disqualifiziert.

In den Genuss eines kleinen Trostpflasters für das Ungemach in der Meisterschaft kam der Mülliger Trainer und Fahrer Heiner Bracher: Im vierten Trabrennen verwies er mit dem familieneigenen Everlasting Love den Favoriten Baron Frontline auf den Ehrenplatz. Im Galoppsektor sah es zunächst ebenfalls nach einem Aargauer Sieg aus: Im Cross Country lag die Stute Etoile des Vernes mit ihrem Besitzer Michael Huber im Sattel lange in Front, musste sich im Einlauf aber Contre Tous und Gordon Pym beugen.

