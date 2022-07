Aargauer Schwinger-Brüder nach Weissenstein im Glück und Pech

71. Weissenstein-Schwinget Matthias Aeschbacher gewinnt den Weissenstein-Schwinget – Aargauer Brüder Döbeli im Glück und Pech 15 Kränze gab es auf dem Weissenstein zu gewinnen. Die Gäste aus Bern nahmen gleich elf davon mit nach Hause und zeigten somit ihre Dominanz. Als einziger Aargauer holte Lukas Döbeli das begehrte Eichenlaub. Sein Bruder Andreas verletzte sich hingegen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 24.07.2022, 15.55 Uhr

Matthias Aeschbacher jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang gegen Domenic Schneider. Sven Thomann / Freshfocus

Regenponcho, Sonnencreme und Pullover. Der Weissenstein-Schwinget bot neben den spannenden Zweikämpfen auch launisches Wetter. Zum Anschwingen waren die Schwinger dem strömenden Regen ausgesetzt. Während dem zweiten und dritten Gang herrschte derart dicker Nebel, dass die Sägemehlkreise kaum erkennbar waren. Und beim Schlussgang brachte die Sonne einige Strahlen auf das Hauptgeschehen. Doch egal welches Wetter auf dem Weissenstein herrschte, eines war immer gleich: Die Berner dominierten.

Trotz des Wetters, der Absage des Schwingerkönigs Christian Stucki und einiger Spitzenschwinger fanden 4600 Schwingbegeisterte auf den Weissenstein oberhalb von Solothurn. Am Samstag duellierten sich je 30 Schwinger aus den Schwingerverbänden der Nordwest- und Nordostschweiz sowie aus Bern.

Berner Überlegenheit

Dass die Berner Gäste überlegen waren, zeigten nicht nur deren elf Kranzgewinne, sondern auch der Festsieg von Matthias Aeschbacher. Dass die Nordostschweizer sowie Nordwestschweizer nur je zwei Kränze gewannen, hatte sicherlich auch mit den Absagen ihrer Spitzenschwinger zu tun. So fehlte zum einen Armon Orlik, Werner Schlegel, Samuel Giger sowie Damian Ott und zum anderen Samuel Schmid und Nick Alpiger.

Die Berner waren kaum zu stoppen. Bereits nach drei Gängen sagte die Zwischenrangliste schon einiges über das Schwingfest aus. So waren sechs Berner unter den besten zehn. Um das zu lindern, begann das Einteilungsgericht mit Spitzenpaarungen unter den Berner Schwingern. Während das Publikum begeistert war, fand man das gegenseitige Aufeinandertreffen auf der Berner Seite weniger lustig. Es sei Freud und Leid gewesen, sagte der Berner Kranzgewinner Fabian Staudemann. «Es ist immer blöd, gegen einen Teamkollegen zu schwingen.»

Matthias Aeschbacher siegt nach 40 Sekunden

Auch Matthias Aeschbacher musste gegen zwei Verbandskollegen antreten. Und auch da war er nicht zu stoppen. Mit fünf Siegen in fünf Gängen qualifizierte er sich für den Schlussgang. Dort traf er auf den Nordostschweizer Domenic Schneider. Der Thurgauer bodigte zuvor vier Berner und stellte mit dem Sieger des Bernisch Kantonalen, Adrian Walther. Schneider versuchte den Bernern den Sieg zu vermiesen, lag aber nach 40 Sekunden auf dem Rücken. Aeschbacher gewann somit den Schlussgang und feierte sich als Festsieger des 71. Weissenstein-Schwinget.

Matthias Aeschbacher (helle Hose) lässt im Schlussgang Domenic Schneider keine Chance. Sven Thomann / Freshfocus

Das begehrte Eichenlaub wurde am Samstag an 15 Schwingern aufgesetzt. Elf für die Berner und je zwei für die Nordwestschweizer und Nordostschweizer. Die beiden Kranzgewinner aus der Nordwestschweiz waren Adrian Odermatt (Baselbiet) und Lukas Döbeli.

Freiämter Lukas Döbeli gewinnt Eichenlaub

Döbeli war somit der beste Aargauer auf dem Weissenstein. Der Freiämter siegte vier Mal, unter anderem gegen den Eidgenössischen Kranzschwinger Stefan Burkhalter. Döbeli stellte und verlor einen Gang. Mit 57 Punkten landete er am Schluss auf Platz 4b und sicherte sich deshalb als einziger Aargauer einen Kranz. Als er am Morgen aufgestanden sei, habe er nicht gedacht, dass es zum Kranz reiche. «Am Schluss ist alles aufgegangen und es ist schön, habe ich einen Kranz geholt», sagte er.

Doch der Sieg sei Freud und Leid, so Döbeli. Denn während des vierten Ganges verletzte sich sein Bruder Andreas. Zu Beginn wurde der Gang zwischen ihm und Mathieu Burger unterbrochen, weil Döbeli sein Knie verdreht hatte. Einige Minuten später stand er aber wieder zurück im Sägemehlring. Ein Fehler. Er griff sich bereits nach ein paar Sekunden an sein Knie und schrie. Dies liess Schlimmeres vermuten. Bruder Lukas bedauerte diesen Unfall: «Es ist schade, hat mein Bruder einen Unfall gehabt. Doch wir sind ein Team.»

Der verletzte Andreas Döbeli wird von den Sanitäterinnen hinausbegleitet. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Verbandskollege Joel Strebel siegte auf dem Weissenstein dreimal, musste sich bei zwei Gängen geschlagen geben und stellte einen. Am Schluss stand er als zweitbester Aargauer auf Platz 9e. Auch beim dritten Eidgenössischen Kranzschwinger der Aargauer lief es nicht nach Plan: Patrick Räbmatter stellte den ersten Gang und verlor die nächsten beiden. Der Schlussgang-Teilnehmer vom Aargauer Kantonalen nahm sich gleich selbst aus dem Rennen für den Tagessieg.

Die beiden Zwillinge Jan und Tim Roth überraschten in den ersten vier Gängen. So lagen beide mit drei Siegen und einer Niederlage auf Platz sechs und sieben der Zwischenrangliste. Die Siegesserie konnten sie in den letzten beiden Gängen nicht weiterführen. Nichtsdestotrotz feierten beide den Sieg gegen den Eidgenössischen Kranzschwinger Beni Notz.

Der 100. Kranz für Kilian Wenger

Bei den Bernern konnte Schwingerkönig Kilian Wenger seinen 100. Kranz gewinnen. Er gehört nun zu den 32 Schwingern, die über 100 Kränze errangen. Für ihn sei es unbeschreiblich, sagte er nach der Rangverkündigung mit einem goldenen Kranz auf dem Kopf:

«Ich war den ganzen Tag nervös und konnte es mit der Zeit nicht mehr verstecken.»

Kilian Wenger (helle Hose) gewinnt gegen Raphael Zwyssig seinen 100. Kranz. Sven Thomann / Freshfocus

Wenger gewann vier Gänge und musste sich bei zweien geschlagen geben. Die Nervosität verliess ihn aber, als ihm der Kranzsieg bewusst wurde. «Die Last ist noch nicht weg, aber das kommt noch. Ich brauche noch einige Wochen, um das zu realisieren», sagte er stolz.

